疑似「聲波襲擊事件」再引美國國務院憂慮 或撤離數名外交人員

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美國國務院近期表示，在兩周前一名美駐廣州總領館僱員因「感知反常聲音」出現「輕度腦損傷」後，又有至少兩名美駐華外交人員出現類似症狀。

據《紐約時報》報道，這兩名美籍僱員已被撤離中國。最近一名被撤離的美國駐廣州總領館安全工程官員稱，在過去一年裏，他和妻子都感到相似症狀，包括頭痛、失眠、噁心，並且還聽見三四次奇怪的聲音。

中國外交部星期四表示，針對上一次美方人員受到「聲波攻擊」的懷疑，中方已經以非常負責任的方式進行了認真調查，沒有發現任何組織或個人實施這樣的影響，也未發現導致美方所說情況的原因和線索。對於最新情況，中方沒有收到美方的正式通報。

美國國務院稱，數月來一直擔心本國外交官受到「有針對性的」、通過「奇怪聲波」進行的攻擊。美方稱，他們預計還有一些人員將從中國撤離。

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「古巴事件「的記憶陰影？

本次事件發生後，媒體將其與2017年和今年初發生在古巴的針對美國、加拿大外交人員的疑似「聲波事件」聯繫在一起。

2017年，21名美國駐哈瓦那外交官稱身體出現異常，並出現失聰、頭暈、耳鳴、頭痛等症狀。有的是在家裏，有的是在酒店裏，包括新近裝修的卡普裏酒店。美國駐古巴大使館的員工曾報告說，他們在家裏的某個特定地方聽到一種令人痛苦的高音。

美國稱，這些外交官遭到了「聲波攻擊」，但古巴政府否認跟此事有任何關聯，並稱這是「科幻小說」式的誹謗。

今年4月，加拿大外交部宣佈，將撤回駐古巴外交人員隨任家屬，理由是10名駐古巴外交人員或其家屬出現暈眩、頭疼等異常症狀。

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曾從中國撤特工

2015年6月份，美國人事管理局發現2014年3月至2015年4月的上千萬條數據信息被黑客竊取。《華盛頓郵報》援引不具名政府官員稱，中國是幕後發起黑客攻擊的主導者。

美國人事管理局也負責管理國務院所有員工的人事檔案。因此檔案不在人事管理局的中情局特工面臨身份暴露的危險。也就是說，人事管理局計算機內未記錄信息的使館工作人員實際上很可能是間諜。

為了避免身份暴露，美國中央情報局很快從中國撤出了多名官方身份為使館員工的情報人員。

歷數美國多次撤離事件

美國曾多次從海外撤離駐扎人員，主要原因是安全問題和外交關係惡化。

比如，2016年3月，土耳其的一些重要城市受到致命的炸彈攻擊，而土耳其同時又需要同東部的庫爾德武裝作戰，是該國進入不穩定狀態。而美軍在該國南部城市阿達納的因吉裏克空軍基地駐扎著大約5000名軍事人員和家屬。因此，美國處於安全考慮，強制撤離了這些軍事人員和家屬，以及在土耳其的外交人員及家屬。美國撤離人員的決定是在同土耳其政府商談之後做出的，因此並未影響雙邊關係。

除土耳其外，美國還先後從也門、敘利亞、巴基斯坦等國撤離本國外交人員。

其次，美國與俄羅斯之間多次上演驅離或撤離外交人員的「戲碼」。

今年初，受英國庇護的前「雙面間諜」謝爾蓋·斯克里帕爾和女兒尤利婭疑被俄羅斯用神經毒氣攻擊。受該事件影響，特朗普下令驅逐60名俄羅斯外交官，其中僅在首都華盛頓就有48名俄國外交官，其他人員則在紐約的聯合國總部工作。俄羅斯作為回應也驅離了美國外交人員。

更早前，還是在俄羅斯，美國國務院稱，一名俄羅斯警察在美國駐莫斯科大使館附近「無緣無故」攻擊了一名美國外交官，作為回應，美方已將兩名俄羅斯外交人員驅逐。俄羅斯則表示，該名美國外交官是為中央情報局（CIA）工作，並且拒絶出示身份證明文件。

圖片版權 Getty Images Image caption 《逃離德黑蘭》獲得奧斯卡金像獎

美國最具戲劇性的外交人員撤離事件發生在伊朗。1979年底，伊朗首都德黑蘭發生暴力革命，推翻美國支持的前國王巴列維，建立共和國，並隨即爆發大規模反美遊行，數以千計的民眾衝入美國大使館，扣押66名美國外交官，但有6名外交人員有幸逃出，並藏在加拿大使館工作人員的家中，美國派出中情局特工飛赴伊朗，將這6人偽裝成來伊朗拍攝電影的加拿大人，為此甚至還特地設立一個假的電影工作室。最終，這6人在被困2個月後，成功回到美國。

該事件在2012年也被改編成電影《逃離德黑蘭》，並獲得奧斯卡金像獎最佳影片。