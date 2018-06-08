對華打拉無底線 「特朗普對金正恩故技重施」

圖片版權 Getty Images Image caption 熟悉特朗普同世界領導人打交道的方式的白宮高級官員說，特裏普可能用對付習近平的辦法對付金正恩。

美朝峰會在即，朝鮮領導人金正恩將在周日（10日）抵達新加坡的樟宜機場。雖然朝鮮和美國代表團都沒有公開各自的行程，但有報道說美國總統特朗普也將在周日抵達新加坡。

34歲的朝鮮領導人金正恩將在6月12日的峰會上將同年長他一倍的特朗普會面。一位知情的美國官員透露，之前在平壤見過金正恩的美國國務卿蓬佩奧說，朝鮮領導人"是個聰明人，他為（峰會）作了充分凖備"。

而特朗普從前的助理和知情人士說，特朗普也作了充分凖備。他大量了解金正恩的個人背景以及朝鮮核武器與導彈項目的狀況，而且將在會談中依靠直覺判斷，同朝鮮年輕的領導人努力溝通，以求達成協議。

不按常理出牌

不過一名白宮高級官員通過觀察特朗普同世界領導人打交道的方式得出結論說，特朗普在外交上並不墨守成規。他說特朗普過去經常說同習近平的關係如何密切，但是這並不妨礙他在貿易上對習近平採取了十分強硬的立場。

特朗普此前一直說要對朝鮮"最大限度施壓"，要他們改變政策。但是周四他突然說他不想用這個詞（"施壓"），因為美國和朝鮮要進行友好談判。不過他也警告說，他可以使用的制裁有很多。

圖片版權 AFP Image caption 特朗常說同習近平的關係如何密切，但是這並不妨礙他在貿易上對習近平採取了十分強硬的立場。

特朗普周四（5月7日）說，如果新加坡峰會進行順利，他將考慮邀請金正恩訪問白宮的問題，但同時也表示如果認為會談不順利，他會退出談判。

特朗普從前是紐約的房地產富翁，他對自己的談判和判斷能力信心十足。在擔任總統前，特朗普還有過豐富的真人秀電視經驗，他能夠熟練把握對手的心理，製造懸念。

這些經歷都會在新加坡峰會上給予新加坡信心，幾乎可以肯定特朗普在新加坡仍會按照一慣風格同金正恩談判。小布什時期國家安全委員會成員邁克爾·阿倫說，特朗普想要的就是：要麼大有斬獲，要麼乾脆打道回府。

特朗普還否認美國籃球選手丹尼斯·羅德曼受到邀請去參加峰會。丹尼斯·羅德曼曾經數次訪問朝鮮，被認為是金正恩的朋友。

記者蜂擁而至

圖片版權 Getty Images Image caption 模仿朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普的霍華德X (C)和丹尼斯·阿蘭6月8日在新加坡握手。

一位參與金正恩旅行計劃的消息人士周五（8日）披露，金正恩將在周日（10日）飛抵新加坡的樟宜機場，在美朝峰會召開前到達。

樟宜機場附近有巴耶利峇空軍基地。周五的報道採用了空軍基地軍用飛機的圖片，其中有頂部為白色的直升機的圖片，這通常是美國高官乘坐的直升機。

據料在6月12日舉行的高峰會談將集中討論如何終止朝鮮的核武器和導彈計劃，以及朝鮮得到何種外交和經濟回報。

位於新加坡東部的巴耶利峇空軍基地由新加坡的民用機場改建，機場由英國在1955年建造。

新加坡警察逮捕了兩名韓國記者，他們被指在峰會前擅闖朝鮮大使的居所。警察說他們在周四下午得到報警。目前這兩名記者正在接受調查。

這兩名被捕的韓國記者來自韓國公營電視台與廣播電台韓國廣播公司（KBS）。

峰會期間，約3000名記者在新加坡報道特朗普和金正恩的峰會。

模仿金正恩的霍華德X來自香港，他在社交媒體臉書上說他進入新加坡時被移民官員盤問了兩個小時，"他們搜查了我的行李，告訴我現在到新加坡，時機敏感，我應該遠離聖淘沙島和香格里拉飯店。"