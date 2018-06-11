香港旺角衝突：梁天琦暴動罪囚六年
- 2018年 6月 11日
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香港高等法院判處涉及2016年香港旺角衝突的本土派人士梁天琦六年監禁。
2016年2月大年初一深夜至大年初二早晨，九龍旺角發生大規模警民衝突。一群本土派示威者稱要阻止當局驅趕春節期間無照擺賣的熟食攤販，港府官員則批評這是示威者的「滋事借口」。
暴動罪檢控在香港極其罕見，梁天琦被起訴一項煽惑暴動罪、一項襲警罪及兩項暴動罪，法院上月裁定煽惑暴動罪不成立，但其中一項暴動罪成立，連同此前梁天琦已承認的襲警罪，於星期一（6月11日）判刑。
梁天琦被起訴的另一項暴動罪由於陪審團無法作出有效裁決，法官決定於7月再行處理重審安排。
另一位涉案「本土派」人物黃台仰疑似棄保潛逃，已被法院頒令追緝，並將另案處理。
本報道正持續更新，敬請留意。