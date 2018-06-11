BBC中國博客：關於「特金會」中國角色的三個問題

圖片版權 AFP Image caption 中國是朝鮮最重要的盟友，也是美國最強勁的對手。

美國與朝鮮凖備歷史性峰會的同時，中國是這個話題裏所有人心照不宣的問題。

北京是朝鮮唯一重要、長久的盟友，也是美國最大的長期戰略對手。

因此，不論特朗普與金正恩是否能達成任何協議，北京在協議的成敗上具有決定性作用。

金正恩與特朗普二人已經佔據所有話題的中心，而作為潛伏在場外的關鍵一方，以下是圍繞中國的三個關鍵問題。

中國想要什麼？

一個詞，穩定。

反過來說，中國肯定不想要的，是邊境上出現更多核冒險政策。

中國太清楚朝鮮的偏執，也不相信美國那位不按常理出牌的總統。中國確實擔心，如果再有一場口水仗，局勢可能會惡化為軍事失誤和衝突升級。

在這種背景下， 回歸外交與對話看上去像符合北京的目的。

儘管近年來，中國對朝鮮的耐心越來越少，但朝鮮仍是中國的老盟友，美國也仍然是中國和朝鮮共同的戰略對手。

而對於金正恩是否願意通過談判單方面放棄來之不易的核威懾力量，中國的態度可能更加務實。

如果金正恩能夠得到特朗普任何程度的讓步——比如美國在朝鮮半島或附近軍事力量的變化——中國必然會將其視為自己的受益。

中國對朝鮮有多大影響力？

圖片版權 Reuters Image caption 習近平已與金正恩兩次會晤。

有一定影響。

朝鮮與外界的貿易額中，中國佔比高達90%。

但中國並沒有強迫朝鮮走向談判桌。

雖然北京簽署了史上最嚴厲對朝制裁，但中國同時也指出，平壤越是在經濟上被孤立，這個政權就越會有理由去追求他們的核威懾戰略。這種說法也有一定道理。

現在金正恩去了新加坡，以他自己的方式，出於他自己的戰略考量。

而中國執行制裁，也是基於中國自己的目的。

制裁為中國帶來了國際社會的好感，這種好感可以被中國用於與美國在更大範圍的地緣政治競爭。

中國也可以借此提醒朝鮮，不能完全無視中國的利益。這種提醒雖然影響有限，但卻也有一定作用。

之所以影響有限，是因為朝鮮知道，比起在核問題上維持現狀，中國更擔心的是鄰國的經濟崩潰。

這是典型的本末倒置。

然後發生了出乎所有人意料的一幕。就在三個月前，習近平與金正恩第一次見面，並在之後不久再次會晤。

而這兩次會見都發生在「特金會」確定後不久。

一些分析人士在想，這種外交動向是否顯示出，中國急於避免邊緣化？

已經有跡象顯示，對朝鮮的制裁突然出現一點鬆動。

特朗普也在暗示，中國開始從中插手。

「我想說我有一點失望」，他說，「因為在與習近平見面後……我覺得金正恩的態度有了一點改變。我並不喜歡這樣。」

如果會談破裂，中國會怎麼辦？

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮拆除核試驗設施會是其擺脫國際孤立的開始嗎？

對中國來說，不論是協定、路線圖、熱情的握手、還是模糊的計劃，只要可以保證會談繼續進行，什麼結果都可以被看作成功。

中國認為，對於這位年輕的朝鮮領導人，最重要的不是關於無核化的模棱兩可的對話，而是他剛剛起步的國內經濟改革。

中國外交部表示，上月一支朝鮮高層代表團訪問北京，目的是"學習中國國內經濟建設經驗"。

這也是中國一直以來傾向選擇的模式。

或許從中國角度來看，這不會是一場災難。因為在朝鮮深陷永無休止的拆除（有限的核儲備）談判時，中國企業可以得到建設基礎設施及擴大貿易的機會。

這便是為出口打造的「中國夢」：通過繁榮實現穩定，當然其中必定包含持續的威權主義。

位於北京的清華卡內基全球政策中心朝鮮問題專家趙通認為，「無論峰會上就核問題取得多少進展，中國看重的是一個更重要的長期戰略目標。」

「這個目標便是幫助朝鮮發展經濟，幫助朝鮮從一個被國際社會孤立的國家轉變為更加正常、更加開放的國家。」

但如果美朝峰會偏離預定軌道，如果美國重新考慮有限的軍事打擊，中國有可能還是會繼續推動自己的計劃。

朝鮮有了武器，現在顯然處在政治家模式。

朝鮮展現出的「克制」肯定會對中國有用。萬一對話破裂，中國指責的必定不會是金正恩，而是特朗普。

「如果美國從峰會中走開，重回最大施壓行動，中國會將外交失敗算到美國頭上，」趙通表示。

「而如果為解除朝鮮武裝，美國展現出對一絲發動軍事打擊的意願，我認為中國有可能會動員自己的力量，向美國發出抵制的信號。」

中國已經凖備就緒。無論結果如何，新加坡峰會都可能提升它的影響力。