BBC中國博客：關於「特金會」中國角色的三個問題

沙磊（John Sudworth） BBC記者
  • 2018年 6月 11日
China"s President Xi Jinping reviews honour guards during a welcome ceremony with Kyrgyzstan"s President Sooronbai Jeenbekov at the Great Hall of the People in Beijing on June 6, 2018. 圖片版權 AFP
Image caption 中國是朝鮮最重要的盟友，也是美國最強勁的對手。

美國與朝鮮凖備歷史性峰會的同時，中國是這個話題裏所有人心照不宣的問題。

北京是朝鮮唯一重要、長久的盟友，也是美國最大的長期戰略對手。

因此，不論特朗普與金正恩是否能達成任何協議，北京在協議的成敗上具有決定性作用。

金正恩與特朗普二人已經佔據所有話題的中心，而作為潛伏在場外的關鍵一方，以下是圍繞中國的三個關鍵問題。

中國想要什麼？

一個詞，穩定。

反過來說，中國肯定不想要的，是邊境上出現更多核冒險政策。

中國太清楚朝鮮的偏執，也不相信美國那位不按常理出牌的總統。中國確實擔心，如果再有一場口水仗，局勢可能會惡化為軍事失誤和衝突升級。

在這種背景下， 回歸外交與對話看上去像符合北京的目的。

儘管近年來，中國對朝鮮的耐心越來越少，但朝鮮仍是中國的老盟友，美國也仍然是中國和朝鮮共同的戰略對手。

而對於金正恩是否願意通過談判單方面放棄來之不易的核威懾力量，中國的態度可能更加務實。

如果金正恩能夠得到特朗普任何程度的讓步——比如美國在朝鮮半島或附近軍事力量的變化——中國必然會將其視為自己的受益。

中國對朝鮮有多大影響力？

圖片版權 Reuters
Image caption 習近平已與金正恩兩次會晤。

有一定影響。

朝鮮與外界的貿易額中，中國佔比高達90%。

但中國並沒有強迫朝鮮走向談判桌。

雖然北京簽署了史上最嚴厲對朝制裁，但中國同時也指出，平壤越是在經濟上被孤立，這個政權就越會有理由去追求他們的核威懾戰略。這種說法也有一定道理。

現在金正恩去了新加坡，以他自己的方式，出於他自己的戰略考量。

而中國執行制裁，也是基於中國自己的目的。

制裁為中國帶來了國際社會的好感，這種好感可以被中國用於與美國在更大範圍的地緣政治競爭。

中國也可以借此提醒朝鮮，不能完全無視中國的利益。這種提醒雖然影響有限，但卻也有一定作用。

之所以影響有限，是因為朝鮮知道，比起在核問題上維持現狀，中國更擔心的是鄰國的經濟崩潰。

這是典型的本末倒置。

然後發生了出乎所有人意料的一幕。就在三個月前，習近平與金正恩第一次見面，並在之後不久再次會晤。

而這兩次會見都發生在「特金會」確定後不久。

一些分析人士在想，這種外交動向是否顯示出，中國急於避免邊緣化？

已經有跡象顯示，對朝鮮的制裁突然出現一點鬆動。

特朗普也在暗示，中國開始從中插手。

「我想說我有一點失望」，他說，「因為在與習近平見面後……我覺得金正恩的態度有了一點改變。我並不喜歡這樣。」

如果會談破裂，中國會怎麼辦？

圖片版權 Getty Images
Image caption 朝鮮拆除核試驗設施會是其擺脫國際孤立的開始嗎？

對中國來說，不論是協定、路線圖、熱情的握手、還是模糊的計劃，只要可以保證會談繼續進行，什麼結果都可以被看作成功。

中國認為，對於這位年輕的朝鮮領導人，最重要的不是關於無核化的模棱兩可的對話，而是他剛剛起步的國內經濟改革。

中國外交部表示，上月一支朝鮮高層代表團訪問北京，目的是"學習中國國內經濟建設經驗"。

這也是中國一直以來傾向選擇的模式。

或許從中國角度來看，這不會是一場災難。因為在朝鮮深陷永無休止的拆除（有限的核儲備）談判時，中國企業可以得到建設基礎設施及擴大貿易的機會。

這便是為出口打造的「中國夢」：通過繁榮實現穩定，當然其中必定包含持續的威權主義。

位於北京的清華卡內基全球政策中心朝鮮問題專家趙通認為，「無論峰會上就核問題取得多少進展，中國看重的是一個更重要的長期戰略目標。」

「這個目標便是幫助朝鮮發展經濟，幫助朝鮮從一個被國際社會孤立的國家轉變為更加正常、更加開放的國家。」

但如果美朝峰會偏離預定軌道，如果美國重新考慮有限的軍事打擊，中國有可能還是會繼續推動自己的計劃。

朝鮮有了武器，現在顯然處在政治家模式。

朝鮮展現出的「克制」肯定會對中國有用。萬一對話破裂，中國指責的必定不會是金正恩，而是特朗普。

「如果美國從峰會中走開，重回最大施壓行動，中國會將外交失敗算到美國頭上，」趙通表示。

「而如果為解除朝鮮武裝，美國展現出對一絲發動軍事打擊的意願，我認為中國有可能會動員自己的力量，向美國發出抵制的信號。」

中國已經凖備就緒。無論結果如何，新加坡峰會都可能提升它的影響力。

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