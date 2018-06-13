英倫熱議：特朗普想讓朝鮮「大炮變大樓」

圖片版權 EPA Image caption 特朗普在新加坡當著金正恩的面調侃朝鮮的房地產開發潛力，大談把大炮變成大樓的問題（turning cannons into condos）。

朝鮮國家媒體說，周二特朗普和金正恩的峰會結束了美朝敵意，金正恩大獲全勝。有意思的是，大部分英國媒體的報道和評論也認為金正恩是峰會的勝利者。

《衛報》專欄作家喬納森·弗里德蘭（Jonathan Freedland）乾脆說，特朗普的確取得了歷史性突破，但這完全是金家王朝的突破。他說特朗普同金正恩握手言和，讓獨裁者更穩固地奴役自己的國家。

不過在《每日電訊報》專欄作家提姆·斯坦利(Tim Stanley)卻認為，特朗普大膽同朝鮮打交道，未必不會成功。

在西方七國峰會上，歐洲自由派都希望討論性別平等和回收環保等問題，但斯坦利說，朝鮮人想到可能是如何把大炮變成大樓的問題（turning cannons into condos）。因此他說，在特朗普眼中，金正恩才是個懂得做交易的人。

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮是否會以透明方式銷毀核武器？有無時間表？核查如何進行？這些問題都沒有在峰會聲明中作明確規定。

韓國被出賣？

雖然新加坡峰會的象徵意義巨大，但新對話真能結束朝鮮長達70年的孤立，改變朝鮮嗎？首爾延世大學政治學教授漢斯·舍特勒(Hans Schattle)在《衛報》撰文說，特朗普-金正恩協議令韓國方面擔憂。

雖然有些朝鮮媒體說峰會是歷史性的一天，"開始了緩和的新時代"，但這種緩和似乎對韓國人來說已經不是第一次，金大中時代和盧武鉉的峰會曾有過"陽光政策"，當時他們都去平壤見了金正恩的父親金正日。隨後許多韓國人在朝鮮投資，但是並沒有產生任何結果。

因此舍特勒說，現在很多韓國人採取觀望態度。他說美朝峰會儘管吸引了世界媒體，但首爾的金融市場幾乎沒有什麼波動。

他認為現在人們面對的仍然是自3月以來一直面對的問題，即朝鮮是否會以透明方式銷毀核武器，並恪守承諾。如果是這樣，有無時間表？核查如何進行？平壤是否會減少威脅東北亞鄰國的導彈項目？金正恩的獨裁政權是否會實行內部改革，改善人權紀錄？

儘管特朗普和金正恩承諾要商討細節問題，最終要結束東北亞的冷戰，但是首爾延世大學政治學者漢斯·舍特勒認為，特朗普和金正恩簽署的協議當中對上述問題並沒有詳細規定。

特朗普所作的巨大讓步似乎是，至少在目前，要中止美韓定期舉行的聯合軍演。特朗普甚至附和朝鮮反對軍演的立場，說軍演"十分具有挑釁性"。特朗普還對記者說，他的長期目標是兌現自己的競選承諾，把駐韓美軍撤回美國。

如果這意味著美國和韓國聯盟被削弱，那麼特朗普的立場就會引起首爾的擔憂。韓國擔心的是，朝鮮炫耀武力的目的並非出於自衛，而是要統一朝鮮半島。舍特勒說，去年許多人對特朗普對朝鮮表示強硬稱讚不已，但今年這些人開始擔心特朗普會把韓國拱手讓給朝鮮。

"幫助獨裁者"

有讀者在漢斯·舍特勒文章後面做評論說，不要說什麼韓國擔憂，作者充其量只能說有「部分」韓國人擔憂。

《衛報》專欄作家喬納森·弗里德蘭認為，美朝峰會前所未有地幫助了朝鮮獨裁政權。這位著名記者顯然認為，不應該把金正恩當做和美國總統一樣的世界政治家，特朗普也不應該說朝鮮的獨裁者"很有才華…很熱愛他的國家"。

圖片版權 Reuters Image caption 《衛報》專欄作家喬納森·弗里德蘭認為，特朗普的確取得了歷史性突破，但這完全是金家王朝的突破。

他說特朗普沒有譴責朝鮮政權的殘暴，以及其惡劣的人權紀錄。新加坡的峰會讓金正恩滿載而歸，他得到了金家王朝數十年來都沒有得到的國際合法性。

不過這位一貫批評特朗普的專欄作者的評論也引起一些讀者的非議。一位讀者說，這對《衛報》作者來說真是十分尷尬，（按照他們的邏輯）朝鮮半島的和平，如果在特朗普的影響下獲得，那肯定是不好的和平。

大炮變大樓

《每日電訊報》專欄作家提姆·斯坦利(Tim Stanley)指出，在特朗普努力下，新加坡峰會還能不失輕鬆幽默。這位地產商出身的美國總統當著金正恩的面調侃朝鮮的房地產開發潛力。

雖然不按常理出牌的特朗普和獨斷專行的金正恩舉行峰會在許多評論家眼中是近乎瘋狂之舉，但是斯坦利認為雖然特朗普試圖同朝鮮建立長久關係的手法非同尋常，但他未必不會取得成功。

這是因為這次是朝鮮主動走到談判桌前，是金正恩主動邀請特朗普。孤立的朝鮮迫切需要投資。朝鮮在核武器發展到一定程度，獲得某些安全感後覺得能夠同對手討價還價。如果不是碰上特朗普這樣的總統，通常這個過程需要經過漫長的談判，都未必一定能有結果。

這位在新加坡為《每日電訊報》報道的作者在以下三方面對特朗普作出肯定。一是峰會讓金正恩這位對外封閉的領導人曝光走向公開，融入地區政治；二是峰會對朝鮮產生前所未有的影響；三是特朗普和金正恩互動，包括私人會談本身的意義。

有評論說金正恩不應該信任美國總統，因為他撕毀了同伊朗達成的協議和環境協議。但是《每日電訊報》專欄作家提姆·斯坦利(Tim Stanley)認為那些協議並非由特朗普締結，不被他視為己有。而朝鮮半島和平的協議，相比之下，是他競選總統之前就有的目標，其成功潛力能讓在墨西哥邊界修隔離牆的努力相形見絀。