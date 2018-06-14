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中共喉舌《人民日報》在臉書發佈英文文章稱，雖然中國隊不參加此次世界杯，但是你們依然會在本屆世界杯上看到壓倒性的中國品牌廣告。

據國際足聯（FIFA）官網，本屆俄羅斯世界杯一共有14家官方贊助商，中國品牌佔了4席，和美國品牌數相當。此前的世界杯贊助商基本被美國和日本企業壟斷，2014年巴西世界杯，中國企業英利成為22家官方贊助商中唯一的中國企業，當時也曾引發外媒熱議。

本屆世界杯上的中國品牌包括房地產開發商萬達、家電生產商海信、乳業公司蒙牛、以及手機製造商Vivo。

為何成為贊助商？

2015年，多名FIFA高官被捕，國際足聯醜聞持續發酵，引發FIFA長期合作伙伴強生（Johnson&Johnson）、嘉實多（Castrol）、馬牌輪胎（Continental）等退出。2016年，中國萬達集團成為FIFA新合作伙伴，合同有效期為15年，也就是說，在未來4屆世界杯，萬達都將與國際足聯展開合作。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年5月，萬達集團董事長王健林（中）在蘇黎世參加第65界國際足聯大會。

尼爾森發佈的《2018年世界足球報告》（World Football Report 2018）稱，國際足聯在2015-2018年的廣告收入為14.5億美元，相比2011-2014年的16.2億美元下降了1.7億美元。

萬達集團在新聞通稿稱，「這說明隨著中國經濟崛起，以萬達為代表的一批中國企業已具備了世界級的競爭實力。"萬達集團董事長王健林也公開表示，"中國政府正大力推進足球運動的發展，萬達將用實際行動來支持這一舉措。」

蒙牛CEO盧敏放也稱，「蒙牛贊助世界杯不僅是一次商業機遇，更是蒙牛參與國家戰略非常重要的依托。」2008年，中國爆發大面積毒奶粉事件，包括蒙牛等在內的多個中國乳製品品牌被檢測出化工原料三聚氰胺，引發股價暴跌及消費者對國產奶的不信任。2018年，蒙牛股價較十年前漲了十倍。

贊助商有哪些權利？

國際足聯將贊助商分為三類：合作伙伴（Partner）、贊助商（Sponsors）、主辦國支持商（National Supporter)，其中合作伙伴與國際足聯的合作關係最為密切。

根據國際足聯官網介紹，在合同期內，贊助商的權利包括使用官方標識，公司標識會出現在所有國際足聯的出版物以及官方網站。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年5月，前巴西國家隊球員貝貝托（Bebeto，左）與前荷蘭著名球星路德·古利特（Ruud Gullit，右）出席Vivo的世界杯主題活動。

此外，這些贊助商還具有排他性的營銷權利，他們也可以根據自身的市場需求作出個性化營銷方案，使用FIFA世界杯和聯合會杯的相關商標。級別更高的合作伙伴可以在任何時間、任何地點進行全方位的推廣。

彭博社估計，世界杯合作伙伴每年的費用在1.5億美元左右。中國媒體報道稱，海信和Vivo成為本屆世界杯贊助商各花費了1億左右美元，蒙牛花費5000萬美元左右。

就這屆世界杯而言，在俄羅斯的所有比賽場館，只可以買到蒙牛的酸奶和冰淇淋。國際足聯全體工作人員也將統一配備Vivo智能手機，作為賽事官方移動通信設備。

中國男足與世界杯

1930年至今，中國足球隊唯一獲得參賽資格的世界杯為2002年的日韓世界杯，在三場小組賽中，中國隊未能進一球，最終以小組墊底的成績結束史上唯一一次世界杯決賽圈之旅。

圖片版權 Getty Images Image caption 6月12日，中國鄭州一對夫婦在家布置迎接世界杯。

由於表現不佳，以及此前負面新聞纏身，中國國足一直是中國網民調侃和諷刺的對象。

在中國，足壇腐敗案層出不窮。謝亞龍、南勇、楊一民三位中國足協前主／副主席，均因操縱足球比賽收受賄賂而被捕入獄。

中國最高檢內刊《方圓》雜誌曾撰文稱，中國足球一系列腐敗醜聞中，足協官員在贊助商洽談過程中存在利益輸送的「貓膩」一直不絶於耳，體育賽事的經營是部分官員「中飽私囊」的「利器」。