英倫熱議：朝鮮去核時間表 世界核彈知多少

圖片版權 Getty Images Image caption 像尼克松同毛澤東時代的中國實現關係正常化一樣，一貫強硬著稱而且有共和黨選民基礎的特朗普同金正恩打交道不用怕遭到共和黨右派的彈劾。

英國媒體對特朗普本人的好惡似乎決定了它們如何評價美朝新加坡峰會。在眾多報道中，釜山大學羅伯特·E·凱利(Robert E. Kelly)說，美朝協議甚至比之前悲觀論者預想的更糟。

而美國國務卿蓬佩奧透露了朝鮮必須在2021年前銷毀核武器的決心，美國的決心會不會起到相反效果，令朝鮮立場退縮，或引起反彈，讓悲觀論調和對特朗普的批評不幸而言中呢？

許多報道都提到美國將要求朝鮮在特朗普第一任期結束前"大規模削減"核武的消息。這是在特朗普和金正恩在新加坡歷史性峰會後，美國國務卿蓬佩奧首次表明要朝鮮去核的時間表。

《每日電訊報》報道說，蓬佩奧在韓國首都首爾被問到他是否願意在特朗普任期內，也就是2020年1月20日前，實現銷毀朝鮮核武器的主要目標時, 蓬佩奧說"當然，絶對如此。你可以說這是大規模解除武裝。我們希望能夠在兩年半後實現這個目標。"

聯合聲明中提到朝鮮致力於"朝完全解除朝鮮半島核武器的努力"，但是並沒有詳細說明平壤何時放棄核武器。《每日電訊報》報道說，美國國務卿周四（6月14日）訪問北京向中國領導人通報新加坡峰會的情況。

"萬里挑一"

憎其人者，惡其餘胥。媒體對特朗普本人的好惡決定了它們如何評價美朝新加坡峰會。《衛報》報道說，國際組織指責金正恩侵犯人類罪行，諸如刺殺政治對手，公開處決，大批關押政治犯等。但特朗普並不理會朝鮮獨裁者金正恩的人權紀錄。

《衛報》報道說，特朗普和金正恩周二峰會後簽署的聯合聲明中並沒有提到人權問題。特朗普在峰會後接受福克斯新聞採訪時，他不僅拒絶譴責朝鮮的獨裁者，而且還對金正恩讚許有加。

特朗普在採訪中說，朝鮮年輕領導人是個"強硬的人。你看，當你接管一個國家，一個很難辦的國家，有很堅強的人民，你從你父親手中接管了這些，我不管你是誰，你是什麼，你有多少優勢，如果你在27歲就能勝任，那你就是萬里挑一的人"。

接著特朗普說，"他是個很聰明的人，他是個了不起的談判對手，我認為我們彼此了解對方。"

這時候驚訝的主持人反問特朗普說"（金正恩）他仍然做過一些很壞的事情啊。"特朗普回答說，"還有很多其他人做過很壞的事情。我們可以數出許多國家，他們做過很多壞事。"

尼克松訪華

儘管特朗普和金正恩峰會及其達成的協議由於缺乏具體的承諾而受到許多指摘，但《獨立報》發表了史蒂芬·赫斯特的評論說，不能因此全盤否定這次美朝峰會，特朗普和金正恩這次也許真能取得進展。

圖片版權 AFP Image caption 就特朗普而言，他對於達成協議十分執著，甚至到了為達成協議而作交易的地步。他多次告訴美國公眾他最會討價還價，最有能力做成交易。

評論認為，和去年稍作比較就能看出峰會的成果。一年以前的情況是，當時特朗普說金正恩是"小火箭人"，威脅要向他傾瀉"戰火與憤怒"，至少現在人們不必像過去那樣擔心核戰爆發。

從朝鮮方面看，金正恩急於讓朝鮮擺脫國際孤立。現在朝鮮已經成了擁核國家後，金正恩積極尋求國際讓步，外交承認，解除禁運以及安全保證，使朝鮮政權更加穩固。

就特朗普而言，他對於達成協議十分執著，甚至到了為達成協議而作交易的地步。他多次告訴美國公眾他最會討價還價，最有能力做成交易。他急於向世界證明這點。為此特朗普也開始不斷做出讓步，先同意會談，這也就等於讓朝鮮得到了60多年來一直沒有得到的承認。另外特朗普還承諾停止美韓聯合軍演，換取金正恩並不具體的去核承諾。

另外評論還說，特朗普似乎也更有辦法讓美國人接受美朝協議。像尼克松同毛澤東時代的中國實現關係正常化一樣，一貫以強硬著稱而且有共和黨選民基礎的特朗普同金正恩打交道不用怕遭到共和黨右派的彈劾。史蒂芬·赫斯特在評論中說，如果奧巴馬同金正恩達成相同的協議，估計會遭到共和黨強硬派的彈劾。

核彈大盤點

接著朝鮮去核的話題，《每日電訊報》記者亨利·博德金的報道盤點了世界擁核國家的核武庫，說核威懾只需100顆核彈足夠，再多了就會引起全球性災難，因此維持數量更多的核武庫是浪費資源。

傳統的核威懾概念包括以下原則，即核武庫越大，對手發動攻擊的可能性越小。但是報道引述了美國密執安技術大學和田納西州立大學的研究結論認為，維持超過100枚核彈的核武庫實際上超出了實際需要。

這個發表在新加坡美朝峰會後的研究說，100枚核彈就形成了核威懾，又能避免給自己國家帶來死亡的核災難。研究認為不應該保留更多核武器，因為那樣會對環境造成不可接受的毀壞，令自己國家的人民受害。

研究說，在假想的未來核戰中，美國動用7000枚，1000枚或100枚核彈攻擊中國，即使在規模最小的核戰中，可能有多達3000萬人死於一開始的核攻擊。核爆炸後大氣變化導致全球氣溫下降，降雨減少19%，紫外線輻射增加。

他們的研究警告說，發動核進攻的國家遭受的長期傷亡程度很可能被低估，因為一般的預測只估計了食品短缺等直接後果，沒有估計隨後發生的暴力和騷亂的後果。

最後報道說，目前全世界有9個被公認擁有核武器的國家：美國，俄羅斯，英國，法國，中國，印度，巴基斯坦，以色列和朝鮮。

報道引用了原子能科學家聯合會的估計：俄羅斯擁有8000枚核彈，美國有7100枚核彈，法國有300枚核彈，中國有250枚核彈，英國有215枚核彈，巴基斯坦擁有120枚核彈，印度有110枚核彈，以色列有80枚核彈，朝鮮有10枚核彈。