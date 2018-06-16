BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第24周，國際局勢風雲變幻，大事不斷。

美國和朝鮮領導人在新加坡的歷史性會面吸引了全球目光。這場峰會史無前例，也為特朗普與金正恩這兩位特立獨行的政治人物帶來不少新的評價。會場之外，朝鮮人的故事也牽動人心。我們的記者前往了一所獨特的朝鮮人學校，講述那裏不為人知的故事。

而在美朝峰會前夕，一張傳統西方大國領導人在加拿大的「非傳統」合照引爆網絡。幾乎同一時間，另一片土地上，一項法案引發越南多地發生針對中國的遊行。

還有一本有關愛因斯坦的新書披露了一些於中國有關的細節，書中顯示的愛因斯坦的一些言論可能會讓你感到驚訝。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，廣受讀者關注，如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 新聞專輯：特朗普金正恩獅城歷史性會面

圖片版權 Getty Images Image caption 金正恩與特朗普在新加坡握手。

周二（6月12日），美國總統特朗普與朝鮮國務委員會委員長金正恩在新加坡舉行歷史性會晤，這無疑是本周最轟動的新聞。從唇槍舌劍到握手併肩，二人關係變化的背後是國家利益的考量與地緣政治的較量，同時涉及的還有中國、韓國、日本、俄羅斯等多方角力。那麼，這場「外交大戲」中，到底幾家歡笑幾家愁？

2. 觀察：越南最新反華示威折射深層民眾排華情結

圖片版權 Getty Images Image caption 胡志明市的抗議者表示他們將再次舉行示威。

越南國會正在審議的一則法案在當地引發很大爭議，當地人將矛頭指向中國。這則《關於雲屯、北雲峰、富國特別行政經濟單位法》（草案）規定，以優惠政策吸引外國投資者，並允許他們在這三個地方租用土地長達99年。反對者稱，這項法律將允許政府官員給予中國投資者優惠待遇。

但其實，這也是越南本身排華情緒的反映。BBC越南語部主任阮江分析說，越南人對中國的牴觸、懷疑和排斥心理是根深蒂固的，政府擬定租讓開發區時顯然低估了越南民眾的排華情結。

3. 東京朝鮮高中裏的面孔：他們的祖國和故事

Image caption 朝鮮學校學生

「日本朝鮮學校背後的組織也不否認他們的最終目的：在這個國家製造一場大革命」……「家長們把孩子送過來，學習的是作為一名朝鮮人的自豪」。與所有有關朝鮮的事情一樣，朝鮮學校也有不少爭議。對大多數人來說，這是一間特立獨行的學校，但對在日本的朝鮮人來說，這是他們幾代人共同的經歷。我們的記者前往東京，講述那裏的一所朝鮮高中和學生們的故事。

4. G7峰會：默克爾火爆網絡的照片中都有誰？

圖片版權 JESCO DENZE

在加拿大召開的G7峰會被視為是一場氣氛緊張和尷尬的會面。而德國總理默克爾Instagram官方帳號發佈的這張照片似乎記錄下了其中的一個微妙時刻。一張照片為何引發如此反應？

5. 相對「震撼」論：愛因斯坦原來這樣看中國人

圖片版權 Getty Images Image caption 愛因斯坦的相對論是現代物理學兩大支柱之一

愛因斯坦是偉大的科學家，這是毫無疑問的。最近一本新書的問世引發了一些對他的新議論。5月底由美國普林斯頓大學出版社出版的《愛因斯坦遊記：遠東，巴勒斯坦和西班牙，1922-1923》一書中，收錄了愛因斯坦的一些旅行日記。很多人第一次知道，原來愛因斯坦心中的中國人是這樣的……