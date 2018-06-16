中美貿易戰升溫：兩國互徵關稅 不排除繼續以牙還牙

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普表示，增加關稅的措施旨在打擊"中國製造2025年"計劃。

美國總統特朗普周五（6月15日）指責北京盜竊知識產權，宣佈對中國價值500億美元商品徵收25%關稅。中國隨即反擊，宣佈向美國進口產品徵收對等關稅。

特朗普表示，增加關稅的措施旨在打擊「中國製造2025年」計劃，根據該計劃，預計到2025年中國將達成從「製造大國」變身為「製造強國」。

他說，這項計劃將會「打擊美國以及許多其他國家的經濟增長」。他聲明說，如果中國報復，就要施加額外的關稅措施。

美國貿易代表辦公室稱，對中國徵稅產品的清單涵蓋1,102個項目，總價值大約500億美元。

聲明說，徵稅分兩步走，第一步是對818個、總價值340億美元的項目徵稅，徵稅時間是7月6日開始。這份清單比起4月公布時，移除了平板電視、醫學用呼吸儀器、空調組件等，不過仍然會針對汽車業。

第二步是對284個、總價值160億美元的商品徵稅，主要包括半導體、電子、塑膠等針對"中國製造2025年"計劃產品。這部分商品將接受公眾審核，徵稅措施可能在稍後的日期生效。

路透社引述消息指，美國已經凖備了下一輪可能的徵收關稅清單，或會對中國總值1,000億美元的產品開刀。

中國反擊

中國商務部決定對原產於美國的大豆等農產品、汽車、水產品等進口商品對等採取加徵關稅措施，稅率為25%，涉及2017年中國自美國進口金額約340億美元，措施同樣在7月6日生效。

商務部同時計劃對自美進口的化工品、醫療設備、能源產品等商品加徵25%的進口關稅，涉及2017年中國自美國進口金額約160億美元，最終措施及生效時間將另行公告。

另外，商務部今晨連發三則反傾銷措施，包括初步裁定美國和日本進口的氫碘酸產品以及美國、沙特阿拉伯、馬來西亞和泰國進口的乙醇胺產品存在傾銷，要求這些進入產品要向中國海關付保證金。

而美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管則會被徵收反傾銷稅。

商務部指，美方不顧中方的堅決反對和嚴正交涉，執意採取違反世界貿易組織相關規則的行為，嚴重侵犯中方根據世界貿易組織規則享有的合法權益，威脅中國經濟利益和安全。

中國商務部新聞發言人警告，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

他表示，中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利已的短視行為，中方不得不予以強有力回擊，堅決捍衛國家利益和人民利益，堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體制。

總部在英國的凱投宏觀（Capital Economics）認為，就算美國向中國總值1500億美元的產品徵收關稅，對中國經濟影響不大，低於年度經濟增長不足半個百分點，很容易就可以透過其他財政措施彌補，預料雙方都不會讓步，中國將決心，不想被外界認為是屈服於外國壓力。