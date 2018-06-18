端午特寫：大江南北的粽子和背後的鄉愁

圖片版權 CNA Image caption 端午節是華人主要節日之一，但是粽子卻不一定是特定的應食品

端午節到了，大多數的華人大概都免不了要吃粽子應景，但是對許多人來說，一顆粽子代表著對家鄉深深的思念。

粽子說是應景的食品，但是在華人聚集的地方，卻也不是那麼難見，即便或許居住之地難見粽子，也會動腦筋自己動手包粽子。

粽子的由來，大家大概也都耳熟能詳，但是粽子和鄉愁，有著什麼樣的關聯？

據稱是紀念屈原而發展出來的粽子，雖然都叫做粽子，但是大江南北口味、風味、餡料也都有著天南地北的差異。

圖片版權 Weibo

粽子傳奇

以台灣為例，1949年之前，大概沒有什麼人聽過"湖州粽子"之類的"外省粽子"，因為外省粽子是被迫離鄉逃難的人們帶到台灣的。

在這之前，台灣的粽子是以閩南的泉州肉粽、客家風味的粽子為主，沒有白糯米豆沙餡包了塊豬油或者醬油味糯米飯包塊肉餡、用竹葉包成長方形的湖州粽。

台灣有一首在二戰結束時編寫的閩南語歌曲叫做"燒肉粽"，講述生活不易，晚上騎著單車賣熱的肉粽，可見當時台灣的粽子是以傳統的南方泉州肉粽為主流。

1949年，蔣介石講的"大陸淪陷"、毛澤東講的"建立新中國"，上百萬的軍人、平民越過台灣海峽到了台灣。

深信蔣介石"反共必勝、復國必成"的人們，原本以為沒幾年就可以回家了，結果這一天一直沒有到來，逢年過節的時候思念家鄉的心情就格外濃烈。

端午節吃粽子就與中秋節吃月餅一樣，或許對這些離鄉背井的難民們有著暫時撫慰思鄉之情的作用，到了端午節，幾家賣湖州粽子等外省粽子的店家總是門庭若市。

天下遊子

另外一種鄉愁是留學生，到了異國他鄉不說，有的學校附近人煙稀少、景色荒涼，想要吃粽子絶非易事。

1980年代，那個沒有網路、國際電話費用奇貴的年代，到了端午節，留學生只好憑自己對媽媽、奶奶或者外婆做的粽子所留下印象，七手八腳甚至狼狽不堪。

做出來的粽子也許和記憶中的口味有著天南地北的差距，樣子可能也和一般粽子的形像差別頗大，但是卻也舒緩了多少留學生想家思親的情緒。

粽子在中國、香港或者台灣，並不是特定只有過端午節才會出現的應景食品，不少在外漂泊、難得回家一次的遊子，回到家鄉也會吃個粽子解解饞，過過癮。

隨著社會形態與結構的改變，現在多了另一種鄉愁，就是在外地打工、打拼事業的人。

他們在異鄉謀生，也許是從香港到中國內地，或者是中國內地到香港、也可能是從台灣的某一個地方，到香港、到中國就業。

也許粽子在他們就業的地方唾手可得，但是缺少的是那麼一點家鄉的味道和氣氛；剝開粽子的竹葉，熱氣上來，眼睛也模糊了………..

（本文首次發表於2016年端午節，由當時BBC中文記者威克撰寫）