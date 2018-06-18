英倫熱議："中國速度"令英國人吐槽鐵路

英國人頭痛的鐵路交通和私有化再次引發出"中國速度"的話題。周四（6月14日）在英國輿論中舉足輕重的時事節目BBC"問答時刻"（Question time）談到了中國效率，引起嘉賓和觀眾激烈討論。

周四的"問答時刻"節目中最後一個提問者抱怨英國火車老舊，服務不達標。英國人長期普遍抱怨，鐵路系統昂貴、低效。

節目嘉賓之一，英國著名政治事務記者伊莎貝拉•奧克肖特(Isabel Oakeshott)說，她自己就每天坐火車上班，因此特別理解觀眾的感受，因為保守黨政府對公眾許諾改善火車系統，但是公眾並沒有得到承諾的服務。她說，稍早看過中國人的辦事方式，"我注意到他們（中國人）動用數千工人，9小時就建成一個全新的火車站。"

9小時能做什麼？

次日英國著名的事實核實網站（fullfact.org）發文澄清說，奧克肖特在"問答時刻"節目中陳述的"事實"並不準確，中國並沒有在9個小時內建成新火車站。

Image caption 英國著名政治事務記者伊莎貝拉•奧克肖特(Isabel Oakeshott):"我注意到他們（中國人）動用數千國人，9小時就建造一個全新的火車站。"

文章說，在福建省龍岩進行的9個小時的建築工程是改造已有的火車站，非完建造一個全新的火車站。這個獨立的事實核實網站發文說，這段視頻廣為流傳，得益於傳奇企業家伊隆·馬斯克（Elon Musk）大力推薦。

2018年初，這段由梨視頻網站發佈的龍岩火車站的夜間建造視頻在網絡流傳一時，並引起了轟動。當時一些媒體報道說，視頻顯示一個全新的火車站在9小時內落成，當時有1,500名工人動用了23台挖掘機，7列火車參加了夜間作業。

根據中國媒體播出的視頻標題和其他中國媒體的報道，龍岩火車站的確在9小時內完成（從2018年1月19日，周五下午6:30開始，在第二天凌晨3點完工）火車站新老站房之間的線路轉場施工。

當時美國著名的網絡雜誌Slate以及《全球建築評論》都介紹了這段9小時施工的背景，說中國工人分成7班，同時作業，安裝了預制部件。

英國讀者競吐槽

這段車站夜間快速施工的視頻年初在網絡流傳開後，中國的人民網發表評論說，"僅用9個小時，就完成了鐵路史上的新奇蹟。"

當時這段視頻和中國速度也曾受到英國各報的關注。《獨立報》當時還例舉了近年來中國其他的一些"驚人"工程。

《獨立報》的相關報道後面一位讀者說了一件有意思的事情：我開車路過了某個臨時設立的紅綠燈，很多車排隊堵在那裏，我看到一名工人在坑裏挖掘，另外四個工人在一邊旁觀，還有另外兩個穿西裝的人在打電話。評論者說，最近在我們討論希思羅機場是否要修第三條跑道的時候，中國人已經建造了15個新機場。

《每日郵報》讀者評論：中國有技術有人力，這些英國都沒有。此外，類似項目（龍岩車站）本身在英國至少需要半年討論時間，更不要說完成了。

圖片版權 PA Image caption 《每日郵報》讀者評論：中國有技術有人力，這些英國都沒有。

另外一位讀者評論說，要像中國人那樣幹，必須要有以下條件：國家擁有所有土地；國家有決心；有無限的願意幹活的人力資源。他說，"我去年去中國，他們在討論在多長時間內修建連接北京和莫斯科的高鐵，而那段時間在英國只夠尋找諮詢公司並向他們付費。"

重新國有化鐵路

讀者在《獨立報》文章後面評論說：英國過去也這麼做工程，例如在1892年5月21-22日在英國「大西部鐵路線」，3,500名工人把近300公里的寬軌變成標軌。隨後有讀者回應說，放在現在，那些鐵路工人肯定都失業了，那些活在現在得拖上兩年。

《每日郵報》讀者評論說，西方這麼做（像中國那樣）已經成為歷史了。當時美國修建東西鐵路，每天鋪17公里鐵軌，那是差不多兩百年前創下的紀錄。

但是有人接著說，要知道，東西鐵路的勞工主要也是由華工組成。但是鐵路建好後那些華工並沒有得到善待。

一月底英國媒體的熱議也受到中國媒體的關注。人民網評論說，英國民眾在真誠誇獎和真心反省："中國既有技術又有人力，英國只能做夢想想了。光談判就需要6個月的時間，更別說施工了"。

BBC的"問答時刻"節目在討論英國鐵路低效時也提到了是否重新將鐵路國有化的問題。6月10日《獨立報》報道最近的一個民調說，"（英國鐵路）頻繁取消車次，延誤，服務惡劣受到大量惡評，大部分公眾支持重新將鐵路私有化。

於是這個事實核實網站（fullfact.org）又發文以正視聽：2018年6月1500名接受調查者中，64%的人支持重新將鐵路國有化，19%的人表示反對國有化，17%的人說不知道。