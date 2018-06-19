金正恩三個月內第三度訪華 重點議程會是什麼

圖片版權 AFP Image caption 金正恩在5月時第二次訪華，在大連與習近平會面，當時正凖備朝美峰會。

朝鮮領導人金正恩6月19日至20日訪華，是他三個月內第三度訪華，亦是朝美峰會後首次。分析認為，金正恩此行的一大任務是要向中方通報特金會的情況。

路透社周二（6月19日）引用中國外交部發言人耿爽的話稱，中國希望通過金正恩此次訪問加深雙邊關係，促進地區和平穩定。

此前兩次訪華，中國官方均是在金正恩離開後才正式公布，但今次則是金正恩抵埗當天便公布有關消息。多家媒體報道稱，金正恩此次是首次坐飛機訪華，而非坐火車。中國中央電視台當天上午報道了金正恩此次訪問的消息。

圖片版權 Reuters Image caption 有媒體拍到據稱是金正恩專車抵達釣魚台國賓館的畫面。

路透社指，外交界早已預計，金正恩會在與特朗普會面後到訪中國。法新社分析認為，中國正尋求加強其作為朝美中間人的角色。

金正恩與美國總統特朗普在6月12日舉行了歷史性會晤，併發表了歷史性文件。朝鮮一再表達無核化的決心，但在朝美峰會結束後，雙方發表的共同宣言中，並沒有詳細交代棄核時間表和具體做法，也沒有明確加入「完全、可驗證、不可逆」等字眼。美國國務卿蓬佩奧早前透露，華府希望在特朗普今屆總統任期完成即2021年前，能大部份實現朝鮮無核化。

圖片版權 AFP Image caption 北京附近的機場貴賓區有中國儀仗隊成員。

圖片版權 Reuters Image caption 有媒體拍攝到一輛相信接載金正恩的專車，由機場前往北京市中心。

放寬制裁？

獨立學者鄧聿文對BBC中文表示，金正恩訪華可能有三項重點議程，第一，向中方通報特金會的情況，尤其是和特朗普是否達成了沒有公布的一些棄核細節，即中方一些學者所說「陰陽合同」的問題，朝鮮希望尋求中方的理解和支持。第二，討論朝鮮下一步的改革和開放問題，並和中方協調尋求支持。第三則是協商解除制裁。

朝鮮經濟大幅度依賴中國，但中國早前落實了多項制裁措施，禁止入口朝鮮的多種產品，被視為重挫朝鮮經濟的舉措。中國外交部早前被問到會否建議聯合國安理會減輕對朝制裁時，發言人並沒有正面回應，只是說：「各方都應支持並配合當前的外交對話和實現半島無核化的努力，共同推動半島政治解決進程。」

日本經濟新聞報道亦引述有關消息，指金正恩可能尋求中國支持，放寬制裁。

特朗普此前曾表示，針對朝鮮的制裁會維持到「核問題不再是一個因素」的時候。

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮多個行業也受到制裁打擊。

中美朝三角關係

值得留意的一點，這次訪華行程發生前四天，即朝美峰會僅三天，美國公布了向中國產品徵收關稅的措施，而中國立即作出相應同等措施，當時路透社曾引述一名要求匿名的美國官員指，由於美國已經和朝鮮建立了直接對話渠道，特朗普不再將中國對朝鮮的影響作為中美關稅之爭的考慮因素。

獨立學者鄧聿文認為，貿易戰與朝鮮問題兩者「肯定有聯繫」，而從中方今次事先公布訪華時間來看，不排除中國在中美博奕中，有意利用朝鮮向美國施壓。

鄧聿文表示，如果金正恩今次訪華目的確實符合上述三點，而他本身對棄核又三心兩意的話，那麼金正恩可能會答應北京的要求，主動投入北京的懷抱，充當中美博奕棋子。

「如此看來，朝鮮棄核的反覆性很大，中國容忍朝鮮擁核的可能性增大，至少容忍朝鮮棄核的進程變長。」鄧說。

韓美宣佈暫停8月軍演

在朝美峰會後，特朗普宣佈暫停與韓國「昂貴」、「具挑釁性」的軍演，被視為談判中的一大讓步。美國和韓國的國防部分別發表聲明，證實會暫停8月的「自由衛士」聯合軍演，不過路透社分析指，這個「自由衛士」主要是電腦模擬演練，而非使用武器、坦克與戰機的實地演練，兩國最大規模的軍演在上個月已告結束。

韓國國防部發言人強調，其他聯合軍演會否暫停仍然在討論當中，會視乎朝鮮有沒有相應行動，去作出決定。韓國外交部表示，韓中兩國有希望半島無核化的共同目標，期望中國可擔當具建設性的角色，解決問題。

中國此前特別讚揚美韓方面，在軍演問題上作出自我約束，中方形容是實現了其「雙暫停」倡議。