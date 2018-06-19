澳洲「封殺」華為：國家安全與「一帶一路」的考量

圖片版權 Reuters

澳大利亞政府預計將基於國家安全理由，禁止中國電信企業華為（Huawei）參與該國的5G網絡建設競標，華為對此反駁，指澳方對該公司的指控「沒有事實根據」。

澳洲對中國威脅國家安全的憂慮不斷發酵，防備措施擴散至澳洲以外。早前澳洲宣佈資助南太平洋的所羅門群島興建海底電纜，令該國撤銷與華為的合約；澳洲外長畢曉普（Julie Bishop）周二又表明，澳洲將會為太平洋各國提供資金援助，與在區內影響力日增的中國「一帶一路」資金抗衡。

中國駐澳洲大使成競業則呼籲澳洲當局，摒棄「冷戰心理」，放下對中方的成見，以改善兩國關係，又指兩國需要尊重彼此的核心利益和重大關切，妥善管控分歧，強調中國無意威脅他國。

華為危害國家安全？

澳洲當地媒體報道，當局憂慮一旦准許華為參與建設該國的5G流動網絡，中國政府將可透過華為介入該國的流動網絡，取得情報或發動網絡攻擊，因此將不允許華為參與相關競標。對此，澳洲政府尚未正式公布。

華為澳洲分公司主席洛德（John Lord）等高層發表措辭強硬的公開信，否認該公司受中國政府控制，是一間由僱員擁有的私人企業。

公開信指近期澳洲輿論中針對華為的安全憂慮，均屬「了解不足」及「沒有事實根據」。

圖片版權 Getty Images

華為面對的國際壓力

洛德強調，目前華為在英國、加拿大及新西蘭均有投資5G項目，當地政府亦同意對華為項目進行網絡安全評估，以斷定該公司是否合乎相應標凖，但澳洲當局卻拒絶進行類似評估。

華為是全球最大的電信網絡設備製造商，亦是全球第三大手機供應商。但自從被華府公開指控「為中國軍方從事網絡間諜活動」，華為在美國市場上一直舉步為艱。對於美國政府的質疑，華為消費者業務總裁余承東曾表示，華府不希望華為進入美國市場，是因為華為「太有競爭力」。

社交媒體巨頭臉書（Facebook）早前被美國議員質疑與中國四大公司分享用戶信息「構成對美國國家安全的威脅」，於本月初宣佈中止與華為的信息分享合作。

日前，美國參眾兩院通過了本年度的《國防授權法案》，當中一項修正案要求華府機構不可購買或使用中興、華為及其子公司的通訊產品與服務，法案目前尚待美國總統特朗普簽署實施。

澳洲與中國的「國家安全」陰影

早前有澳洲媒體披露澳洲安全情報機構的報告，指中國共產黨過去十多年「滲透」澳洲各主要政黨，增加自己對這些政黨的影響力。

外長畢曉普今日則向澳媒表明，澳洲將向太平洋國家，提供中國以外的另一金援選擇。

「那些都是主權國家，」畢曉普向澳媒表示：「澳洲希望她們能保衛主權，不因債務問題落入陷阱⋯主權有失。」

圖片版權 Getty Images Image caption 所羅門群島總理何瑞朗稱，澳洲曾向該國表達華為參與建設海底電纜的憂慮。

澳洲對華為的防備則始於2012年，當時該國下令禁止華為，為該國的全國性寛頻網絡提供部件。

近日，澳洲政府又介入華為與所羅門群島的海底電纜項目合作，預留兩億澳元撥款資助所羅門群島進行工程，令該國取消與華為的合約。這條電纜將接駁所羅門群島與澳洲，澳方憂慮華為參與建設對該國的網絡安全構成威脅。