英倫熱議：「西方有分裂危險」 都怪看錯中國

圖片版權 Getty Images

北約領導人警告西方有分裂的危險，全球自由秩序受到挑戰。《紐約時報》評論說，世界安全和秩序受到來自中俄的挑戰，西方允許中國加入世貿打錯了算盤。

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在《衛報》發表文章說，美國和歐洲必須一起努力，避免西方分裂。北約領導人警告說，特朗普領導下的美國同歐洲盟國產生很深的分歧不會自動消失，令大西洋兩岸關係以及軍事聯盟前途未卜。

斯托爾滕貝格呼籲："在防務上團結一致是我們的根本利益，歷來是如此，現在就更是這樣，因為我們面對的是最不可測的安全環境：國際恐怖主義，大規模殺傷性武器擴散，網絡攻擊，當然還有對鄰國動武、試圖干涉我們內部事務的俄羅斯，而且他們在我們的城市使用軍用級別的神經毒劑絲毫沒有任何猶豫。"

在特朗普在移民和德國內政問題上公開揶揄德國總理默克爾的時候，延斯·斯托爾滕貝格呼籲北約所有成員國一起努力，避免西方團結發生災難性分裂。

北約秘書長斯托爾滕貝格在《衛報》的文章中承認"政治風暴"為北約盟國的關係增添了緊張。他在7月北約峰會前對盟國領導人髮出呼籲。

在北約峰會召開前，曾經擔任過挪威總理的斯托爾滕貝格周三（6月20日）將會見英國外交大臣約翰遜和國防大臣威廉姆森。周四他將在唐寧街10號同英國首相特里莎·梅會面。

北約防務費用

《衛報》在布魯塞爾的記者丹尼爾·波菲（Daniel Boffey）說，斯托爾滕貝格發出呼籲的時候正值西方國家領導人之間關係緊張之時。

圖片版權 PA Image caption 北約29個成員國當中只有8個，包括美國和英國，他們的國防開支超過了各自GDP的2%，也就是北約盟國同意的各國應該在2024年前達到的水平。（英軍參加北約的「黑鷹」演習）

《每日電訊報》報道，在美國被批評折磨兒童的時候，特朗普說，美國不會變成像歐洲那樣的移民營。

美國政府對非法入境的成人與同行未成年子女分開關押的政策受到廣泛批評，特朗普為其政策辯護時罕見地對德國總理默克爾和歐盟發出批評，他把歐洲比作"移民營"，並說德國人因為移民問題反對他們的領導人。

丹尼爾·波菲認為，特朗普在巴黎其後協議以及同伊朗核問題協議上反悔，已經讓美國及其傳統盟友的關係產生間隙。另外他還威脅同歐盟開展貿易戰，批評德國和其他歐洲國家防務開支不夠，搭美國的順風車。

《衛報》文章說，北約29個成員國當中只有8個，包括美國和英國，他們的國防開支超過了各自GDP的2%，也就是北約盟國同意的各國應該在2024年前達到的水平。

去年德國國防開支為370億歐元，佔其GDP的1.2% 。上月面對盟國的國防預算不達標的問題，特朗普警告說，"要對付這些國家。"

因此下月在布魯塞爾召開的北約峰會上，"分擔費用"將成為會議議題之一。屆時特朗普很可能要強調美國納稅人為北約防務承擔了沉重負擔的問題。

斯托爾滕貝格在文章中讚揚了特朗普時期美國對北約的貢獻。他寫道：美國和加拿大都加大了對歐洲安全的承諾，特朗普主政以來，美國已經把美國歐洲駐軍費用增加了40%。

說中了歐洲要害

德國《時代周報》的政治編輯尤金·彼特納爾（Jochen Bittner）在《紐約時報》發表評論說，特朗普對歐洲的看法並沒有錯，他的憤怒表達，儘管不優雅，但說中了西方聯盟的要害。

斯托爾滕貝格在《衛報》文章中說，近70年前建立了北約軍事聯盟。歐洲和北美人民才能夠享有前所未有的和平與繁榮。但是在政治層面，維繫同盟的關係發生了緊張。

《紐約時報》的評論似乎為斯托爾滕貝格的觀點作了解釋：西方在過去70年中營造了自由主義秩序，歐洲處於該秩序的核心，美國從背後提供了安全保障。美國一直是為此秩序出錢出人最多的一方，但是現在美國感覺力不從心。

因此彼特納爾說，特朗普對美國盟國不滿並非沒有道理。他們對世界的危險渾然不覺，即全球秩序失衡，如果不採取糾正措施，這個秩序就會崩潰。

歐洲一直在搭順風車，在防務方面幾乎沒有投入，與此同時建立了大規模的社會福利制度，以及面向出口而且受到保護的工業。因此歐洲不應該責怪特朗普，而應該捫心自問西方何以淪落到今天的地步，然後能走出困境。

圖片版權 xinhua Image caption 德國《時代周報》的政治編輯尤金·彼特納爾認為，回頭看，當初允許中國加入世貿組織是個巨大的錯誤。（2001年中國簽署了加入世貿組織協議，正式成為世貿組織成員）

特朗普並非第一個抱怨在北約中承擔過多的美國總統，他只不過是第一個不僅措辭強硬，而且強硬行事的總統。尤金說，過去奧巴馬總統就警告歐洲說，美國不會一如既往地慷慨付出，但是當時歐洲對此充耳不聞。

現在德國政客對把GDP當中的1.3%用於防務開支表示反對。在尤金看來，德國政客應該對要交學費而且沒有免費醫療的美國大學生解釋為何歐洲大學生能享受免費大學和免費醫療，而讓別人承擔西方軍事基礎設施的負擔。

西方對中國失算

這位德國專欄作者還認為，歐洲不公平的貿易優勢不僅對自由主義世界秩序構成了挑戰。世貿組織可以說是自由主義經濟秩序的最主要成就之一，但是回頭看看，當初允許中國加入世貿組織是個巨大的錯誤。

2001年對中國的大門敞開，西方許多人認為，讓中國融入世界經濟會讓中國人富裕，中產階級增多，最終中國中產階級會發聲而且會投票，進而給中國帶來現代化。

但尤金·彼特納爾認為，中國幾十年的發展同西方的初衷背道而馳，中國通過從西方盜竊知識產權而變得更加富裕，而且變成了一個互聯網時代的專制獨裁，同時拒絶在投資和貿易關係方面對西方作出同等回報。