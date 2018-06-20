圖片版權 CNA Image caption 圖為台灣總統蔡英文以三軍統帥身分視導漢光演習（資料照片）。

美國參議院在美東時間6月18日通過2019年度《國防授權法》草案，建議美軍參加台灣軍事演習以提高台灣防衛能力。在蔡英文政府和大陸關係空前緊張之際，這一舉動會不會對兩岸關係甚至美中關係造成帶來新的緊張因素？

「美國國內的氛圍，是遏制中國和平發展，（美國和台灣）互相勾結、利用的成分比較大，雙方有那麼一點一拍即合的味道。」南京大學台灣研究所所長劉相平對BBC中文表示。

研究美中台關係的台灣淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年也對BBC中文使用「一拍即合」一詞，他分析，蔡英文政府想與美國建立比國民黨時代更緊密的關係，而這和特朗普政府想要的現狀「一拍即合」。但在兩岸關係上，由於蔡英文政府不承認「九二共識」，她在力所能及的範圍內表達善意，但遭遇北京當局「已讀不回」的態度，兩岸關係事實上已陷入「冷和」。

草案細節

2019年國防授權法草案內容預計下星期才會完全公布，目前參議院軍事委員會公布的版本中，美國國會建議，美軍應適度參加台灣軍事演習，例如每年例行的漢光演習，並且在提升台灣防衛能力的基礎上提供軍售。

黃兆年進一步指出，草案中值得注意的還有這一部份──美國不得邀請解放軍參加美國環太平洋軍演（RIMPAC），除非美國國防部長能向美國國會軍委會證實，中國已經停止在南海建造島礁以及將南海軍事化。

這份國防授權法的草案最終將送交美國總統簽署生效。根據特朗普今年三月親自簽署美台高層官員可互訪的《台灣旅行法》態勢來看，以及歷年來通過的《國防授權法》，這次通過的變數應該不大。

對台灣是利是弊？

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普親自簽署《台灣旅行法》，台灣官方對此表達「感謝」。

這一軍事領域的重大舉動對於處在美國中國兩個大國之間的台灣，是利還是弊？

「美國在軍事上不斷加碼完全可以說是挑事。《國防授權法》對台灣老百姓的生活、對台海和平都是負能量。它刺激了台灣海峽的緊張不安氛圍，加劇緊張不安程度。」劉相平說。

劉相平說，若台灣方面積極主動迎合《國防授權法》，台灣肯定要付出代價。大陸會拿出強有力的反擊措施。

他形容蔡英文政府向美國靠攏以達到台獨目的是在「刀刃上跳舞」，他認為，台灣民眾應該看得很清楚，中美相爭，受害的一定是台灣。

黃兆年則持相反看法，他認為《國防授權法》在「本質上和長遠來看是正面的」，短期之內一定會引起兩岸關係緊張，「但台灣面對逐漸壯大的中國，他要想辦法結盟，才有辦法維持兩岸權力平衡。」

在美中台關係的演變上，黃兆年認為馬英九執政時代和蔡英文可以做出明顯對比：「馬英九希望透過中國走向世界，所以他先處理兩岸關係，希望在中國的善意之下讓台灣走向世界，」這種戰略體現在承認「九二共識」，與中國國家主席習近平的歷史性會晤等具體動作上。但另一方面，台灣人民是否做好凖備接受政府對中國採取如此友好的態度則有待商榷。

黃兆年說，蔡英文則是希望一方面偏向改善與美國的關係，一方面在民進黨的原則下盡力與中國保持對話。目前看來，中國對不承認「九二共識」的蔡政府反應冷淡。

漢光演習

漢光演習是台灣以中國大陸攻打台灣為假設的例行軍事演習，1984年首度舉行，它的前身為中華民國國軍與美軍顧問團的「中美聯合軍事演習」。

1979年，美國與中華人民共和國建交，與台灣（中華民國）斷交，每年舉行的聯合軍演隨著《中美共同防禦條約》的廢止而終止。其後台灣單獨舉行軍事演習，1984年後，演習內容由攻擊轉變成防衛性質，並改名為漢光演習，延用至今。

兩岸各自解讀

台灣外交部發言人李憲章6月19日表示，感謝美國國會積極推動台灣與美方軍事合作交流。中央社報道稱，李憲章指出，外交部將會繼續關注後續發展，與美國行政部門保持密切聯繫，以推動台美關係深化。

中國駐美公使李克新在同一天回應國防授權法涉台部分，稱美方通過《台灣旅行法》及《國防授權法》均是錯誤決定，對於大陸而言，台灣並非外交議題，而是主權議題，他警告，美方誤判很可能會造成不良後果。

美國的目的

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國會通過新一年度《國防授權法》草案。

台灣學者黃兆年分析，從美國通過《國防授權法》的舉措，可以看出「美國要什麼，不要什麼」，「美國要的是與台灣結盟，把台灣納入印太戰略聯盟，維持台海權力平衡均勢。不要的是南海資源被中國壟斷。」南海問題涉及到更大層次的美中關係議題，因此美國介意中國在南海的擴張，認為這將影響到南海的天然資源及主權分配。美軍參加台灣軍演、鞏固及強化對台軍售和加強與台灣安全關係，將是台美樂見的共識。

劉相平則認為，美國想繼續對中國打「台灣牌」，因為台灣議題是中國的軟肋，是中國的痛處。「尤其是美國的軍方勢力想進一步凸顯台灣的作用，這樣必然會讓大陸政府以及民間對這種事態產生關注，乃至於反彈。」

劉相平分析，「中美關係的發展到了一個臨界點上」，在貿易上雙方矛盾不斷，在軍事上，美國利用台灣牌制約中國大陸。他認為美國現在的目標，是試圖遏阻中國大陸和平發展與和平崛起。

「美國在台灣問題上，可能也是按本國利益來考慮，不可能以台灣利益為考慮。」劉相平進一步補充。

《國防授權法》中的台灣元素回顧

圖片版權 EPA Image caption 台灣國防部對美國參議院軍事委員會提案美台軍艦互訪停靠表示歡迎。但中國大陸警告此舉將破壞中美關係和台海和平穩定。圖為台灣軍艦停泊在高雄港。

2016年，時任美國總統奧巴馬簽署《2017年國防授權法案》，明確提出了支持美國國防部「推動美台高層軍事交流以改善美台軍事關係」。美台的「高層」軍事交流將包括美國「軍事將領」和「助理國防部長以上文職官員」。

2017年提出的草案允許美國軍艦定期停靠台灣，同時美軍太平洋司令部也可以接受台灣船艦停靠其下轄港口。

在特朗普執政期間，又簽下了台美雙方高層官員可互訪的《台灣旅行法》，引發中美台關係的震蕩。