圖片版權 xinhua Image caption 沃爾沃汽車的總裁哈坎·薩繆爾森說特朗普政府正在引發全球貿易戰，並警告特朗普不要"倒推回19世紀"。

《獨立報》報道，沃爾沃汽車的總裁哈坎·薩繆爾森（Hakan Samuelsson）警告特朗普不要"倒退回19世紀"。他說特朗普政府正在引發全球貿易戰，但沃爾沃公司不會退縮。

但除了支持容納中國的全球自由貿易觀點，許多報道關注中國在經濟，甚至安全方面的威脅。

《每日電訊報》評論作者布羅斯·埃文斯·皮瑞乍得（Ambrose Evans-Pritchard）認為，現在世界經濟和政治決策者面對的最緊迫的問題是美國對華意圖是什麼：特朗普希望和中國達成貿易協議嗎？特朗普最終目的是要對中國取得地緣戰略的勝利嗎？

有分析認為，特朗普努力把北京引入一場升級的貿易戰，從而讓美國獲得借口，能名正言順地先發制人，打擊中國的技術軍工復合體，在其沒有形成力量前將其扼殺。

《每日電訊報》評論認為，美中貿易爭端的本質是爭奪21世紀的人工智能和尖端技術行業。特朗普的思想導師班農（Steve Bannon）去年說："我們同中國正在進行經濟戰爭。我們當中的一個在20年或30年後將成為霸主。"

美國已經宣佈開始冷戰，今年的國家安全戰略報告首次把中國說成謀求挑戰美國權力，影響力和利益的戰略對手，說中國試圖破壞美國安全和繁榮。

習近平的"軍民融合"

亞洲協會的大佬去年發表了一份強烈批評中國的報告。《每日電訊報》評論特別點明說，這些人並非特朗普的擁躉，他們指出中國的問題不是什麼"中國崛起"，而是習近平上台以後的政策，在習近平統治下的中國這個軍事和重商主義結合體正在朝民族主義目標努力，這才是問題所在。

美國外交關係委員會學者拉斯凱（Lorand Laskai）認為，習近平"軍民融合深度發展"政策也整合了私營商業。北京不是謀求全球貿易的"雙贏"，而是要把對手取而代之。他說，在美中經濟競爭中，"中國2025計劃"構成了對美國技術領先的主要挑戰，而且被視為罪魁禍首。

美國的貿易報告指責中國2025計劃"號召動員全社會支持這個計劃"。

圖片版權 xinhua Image caption 分析認為，讓美國擔心的不是什麼"中國崛起"，而是習近平治下中國這個軍事和重商主義結合體正在朝民族主義目標努力。

"中國2025計劃"羅列出的十大戰略領域包括：高端機械、航空航天、新能源汽車，生物製藥，新材料，G5網絡和信息技術，海洋工程等行業。中國要在2025年前在這些領域達到70%的自給自足（機器人達到80%）。《每日電訊報》評論認為，中國的計劃違反了世貿組織規定。

美國指責中國違規的長達200頁的報告中特別提到了"中國2025計劃"。報告還提到"網絡盜竊"，以及中國強迫美國公司轉讓知識產權，以及利用巨額國外採購換取先進技術。

許多國家都有自己的技術升級戰略，德國有工業4.0戰略，美國也有先進製造業的戰略規劃。但《每日電訊報》評論說，中國與眾不同的是，公司企業內部有中共官員，而且中國投資力度巨大。中國計劃背後有隱性補貼和來自國有銀行的廉價信貸。

貿易戰兩敗俱傷

特朗普的真實目的誰也不知道，但是《每日電訊報》評論說，特朗普是個天性慣於隨機應變的人，而且他喜歡走邊緣，測試對手底線。另外特朗普對中國對美國3750億美元貿易盈餘耿耿於懷，總想解決這個問題。評論說，其實中美貿易赤字問題比較容易解決，中國完全可以在11月美國中期選舉前滿足特朗普，讓他獲勝。

美國國際戰略研究中心的司考特∙肯尼迪認為特朗普未必想要同中國展開全面貿易戰，他說特朗普受到來自其億萬富翁朋友的巨大壓力，特朗普未必會兌現所有的好戰言辭。

《每日電訊報》評論說，儘管如此，如果設想特朗普言出必行，採取行動，不斷升級，那麼中國就可能打擊美國在華公司進行報復，甚至鼓動消費者抵制美國，就像當初中日釣魚島之爭引發的中國消費者抗議和抵制一樣。

德意志銀行的統計顯示，美國公司通過其當地公司在中國銷售的商品和服務價值高達4480億美元，遠遠超過了對中國出口的1680億美元。這麼算的話，中美貿易戰很難有贏家。

但特朗普能否權衡中美貿易戰的利弊？《每日電訊報》評論對此表示懷疑，因為白宮充斥著主張對抗的智囊。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普周圍的顧問都是認為中國不堪一擊的人，按照他們的算計，造成針對性的震撼能暴露中國結構性的裂痕，而眼下可能是他們最後能夠把握住的發出一擊的機會。

白宮智囊缺乏智慧

特朗普周圍的顧問都是認為中國不堪一擊的人，按照他們的算計，對中國造成針對性的震撼能暴露中國結構性的裂痕，而眼下可能是他們最後能夠把握住的發出一擊的機會。

《每日電訊報》評論說， 特朗普的貿易事務顧問納瓦羅的書中有一個章節名為"投敵美國公司總管帶來的死亡"。其中他對美國在廣州的工廠難以維持津津樂道。他想要的是迫使這些工廠返回美國。

本來任命蓬佩奧（Mike Pompeo）的初衷可能是要他牽制激烈好戰的國家安全顧問博爾頓和貿易智囊納瓦羅。博爾頓主張派航母進台灣海峽，而納瓦羅寫過《致命中國》一書。但就在上周，美國國務卿蓬佩奧猛烈指責中國的貿易做法是"掠奪性經濟學101"而且進行"前所未有的盜竊"。

美國國際戰略研究中心（CSIS）的中國問題專家司考特∙肯尼迪（Scott Kennedy）說，"華盛頓許多人認為中國在利用目前的體制安排，必須要管住中國，否則就來不及了。"

但是《每日電訊報》評論認為，他們的看法可能過於悲觀，中國的增長率已經下降到了4%，進入2020年中國的增長率可能會進一步滑落到2%。因此照此估計，本世紀中國不會超過美國，而且中國人口老齡化很快就會到來。

因此《每日電訊報》認為，對付中國更聰明的戰略是精確打擊，而且要和盟國互相協調。但是評論認為白宮裏面的人似乎缺乏這種智慧，因為特朗普周圍的外交鴿派（智囊）都被一心要搞遏制的意識形態分子取代。

既然特朗普似乎希望打一場經濟戰，那麼經濟戰變成現實的可能性就很大。評論說，"他們會發現中國人不會下跪投降。那麼風險就很嚴峻了，萬億美元規模的經濟活動可能會陷入停頓。"