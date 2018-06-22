圖片版權 Getty Images Image caption 叫「外婆」還是「姥姥」已經成為社交媒體上「南北之爭」的最新話題。

媽媽的媽媽應該怎麼稱呼？近日，上海教育出版社將一篇教材中的課文「外婆」全部改成「姥姥」引發爭議，叫「外婆」還是「姥姥」成為社交媒體上"南北之爭"的最新話題。

專家對BBC中文表示，「外婆」和「姥姥」都屬於普通話，不是方言，出版社應當尊重原文作者，沒必要修改教材。

語文教材改動

周四（6月21日），有網友爆料，上海教育出版社出版的小學二年級語文課文第24課《打碗碗花》中，「外婆」一詞全部改成了「姥姥」。《打碗碗花》是陝西作家李天芳的一篇散文。

圖片版權 WEIBO Image caption 網友曬出的課本照片

隨後，又有網友曬出據稱是去年上海市教委對此問題的回復。上海市教委認為，「姥姥」是普通話詞匯，口語中使用較多，而「外婆」屬於方言。

這則回復引發軒然大波，許多網友不滿上海市教委將「外婆」稱作方言。在上海，「外婆」的使用率本身就比「姥姥」更高。有網友說：「我反而一直以為外婆外公都是普通話，姥姥才是方言。」「北方叫姥姥，南方叫外婆，怎麼南方叫法就是方言了？」

上海本地的網友也注意到保護本地方言：「上海沒有姥姥，只有外婆！」

圖片版權 WEIBO Image caption 上海市教委回復

一些搞笑段子也隨之產生，網友們調侃以外婆為主題的歌曲，「以後只能唱《姥姥的澎湖灣》了」，「歡迎收聽周杰倫新歌——姥姥，姥姥她的期待，慢慢變成無奈，大人們始終不明白」。

上海教育出版社周四晚間回應，此次修改是為了落實該學段識字教學任務。

出版社說，「外」、「婆」、「姥」三個字都是小學二年級識字教學的基本任務。被修改的課文是第24課，將「外婆」改成「姥姥」是因為前面的課文中已經有了「外」和「婆」字。

出版社表示，網友曬出的上海市教委回復是針對其社出版的《寒假生活》的一道英文翻譯題，與語文教材此次修改無關。

南北之爭

中國北方和南方存在的飲食、語言等文化差異一直是網上的爭論熱點，比如元宵節應該吃「元宵」還是「湯圓」，豆腐腦應該是甜的還是鹹的。即使出版社否認因認定「外婆」是方言而修改課文，但說「外婆」還是說「姥姥」現在已經成為社交媒體上「南北之爭」的最熱門話題。

網友在社交媒體上討論起了對外祖母的稱謂，「我作為北方人一直都是喊『姥姥』的」，「『姥姥』這個詞對我這個重慶人來說是很陌生的，它跟我生長的那片土地沒有關聯，它只是字典裏的詞語，是北方人用的詞語。連我家小朋友都叫我媽『外婆』，即便他生長在北京」。

北京大學中文系教授項夢冰對BBC中文表示，雖然「外婆」和「姥姥」確有不同的通行範圍，「姥姥」主要通行於北京、河北及其周邊的一些方言，「外婆」主要通行於南方的許多方言，不過這兩個詞早已進入國語（現在叫普通話）。

「以我這個客家背景的人的通語語感來說，我倒是覺得『外婆』是很通用的詞，相反『姥姥』倒有很明顯的北京方言色彩，」他說。

圖片版權 Getty Images Image caption 專家認為，「外婆」和「姥姥」確有不同的通行範圍，「姥姥」主要通行於北京、河北及其周邊的一些方言。

在項夢冰看來，將「外婆」定性為方言背離了許多人的語感，把一個在許多人的通語語感裏都認可的一個詞定性為方言，自然會引起反彈。

還有觀點認為，文學作品中的每個字都蘊含了作者的思量，包含了特定的背景。該事件中，出版社任意修改原文，會破壞原文的語言風格。

「這不是應該作者寫什麼就是什麼嗎？人家叫外婆，你非讓人家叫姥姥？」網友稱。

項夢冰也表示同意：「我認為完全沒有必要改，應當尊重原文作者。用『外婆』用『姥姥』都是普通話，只是色彩不同。前者有南方色彩，後者有北京話色彩。」