約翰·奧利佛碰紅線 讓中國生氣的政治脫口秀

圖片版權 Getty Images Image caption 英國脫口秀主持約翰·奧利佛成為中國其中一個最新的敏感詞。

英國著名脫口秀主持人約翰·奧利佛（John Oliver）早前在他的每周節目《上周今夜秀》（Last Week Tonight）中批評中國國家主席習近平。他的節目隨即在中國網絡上遭到屏蔽，連帶播映節目的美國電視網絡HBO的網站也在中國被封掉。

奧利佛在6月17日播出的節目中，提及多項近期中國的政治事件，包括中國通過廢除國家主席任期限制、中國政府在新疆的政策和監禁諾貝爾和平獎得主劉曉波等事件。

追蹤微博審查和刪文的「自由微博」網站顯示，奧利佛的英文名字「John Oliver」在新浪微博上列為敏感詞。反新聞審查網站Greatfire的數據顯示，中國的網絡使用者在6月21日開始無法在當地瀏覽HBO的網站。BBC中文曾向奧利佛和HBO查詢，但至截稿仍未獲得回應。

「值得一看」

這個名為「Xi JinPing」的劇集至今仍然可以在《上周今夜秀》的官方YouTube頻道找到，視頻上載一星期後，點擊率已接近400萬。奧利佛主持的《上周今夜秀》節目以幽默的政治諷刺著稱，曾經以「Stupid Watergate」為題，將特朗普通俄門和水門事件進行比較，他還曾在節目裏調侃諷刺朝鮮領導人金正恩。這些節目在YouTube上的點擊量都能達到數百萬。

除了中國修憲、新疆政策和劉曉波，奧利佛在視頻中也提及中國的其他政策，包括「一帶一路」計劃和習近平成為國家主席後加強網絡審查等。他還特別提到，中國的審查部門將所有涉及對比習近平和維尼熊的網絡留言都封掉，而劉曉波和妻子劉霞在他們發佈的其中一張合照中，用印有維尼熊的杯子碰杯。

BBC中文在新浪微博嘗試以「John Oliver」發帖，被告知因為內容「存在違反相關法律法規」的信息，無法發佈，但仍能以奧利佛在中國的別名「囧橄欖」發帖。BBC中文在中國搜索引擎百度以奧利佛的中文和英文名字搜尋，都只能找到舊有的影片。

有網友在YouTube的視頻留言，指與奧利佛這段視頻的相關文章在中國微博被刪光了，顯示影片「絶對值得一看」。

圖片版權 Reuters Image caption 約翰·奧利佛在節目中提及多件中國近年的政治事件，包括中國政府被指軟禁諾貝爾和平獎得主劉曉波的妻子劉霞。

西方政治脫口秀在中國

許多外國的脫口秀主持人過去都因為播出與中國相關的節目內容而被屏蔽或點名批評。其中，主持美國著名清談節目The Late Show的科爾伯特（Stephen Colbert）早前嘲笑中國官方指社會信用系統能協助「淨化社會風氣」的說法。他調侃說：「如果中國要淨化東西，不如先從淨化空氣開始。」

這說法引來中國官方《環球時報》英文版批評，指科爾伯特與許多西方媒體一樣沒有真正了解中國推行社會信用制度的原因，就把問題責罪到中國的「獨裁社會」。

圖片版權 Getty Images Image caption 喬恩司徒爾特（圖右）多次訪問前美國總統奧巴馬。

但中國官方並不完全封禁這些美國政治脫口秀。喬恩司徒爾特（Jon Stewart）曾經主持的「每日秀」（The Daily Show）在中國十分受歡迎，他2013年曾播出一集講述中國、朝鮮和美國的關係，視頻在中國錄得數百萬的點擊率。

中國中央電視台也曾經引述喬恩司徒爾特的節目，批評前美國總統奧巴馬無法兌現選舉承諾，關閉美國設在古巴的關塔那摩監獄。