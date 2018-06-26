助五人獲新生 澳洲青年成重慶首位外籍器官捐獻者

圖片版權 PETER HANCOCK Image caption 菲利浦・ 漢考克是重慶第一位外籍器​​官捐贈者。

「當時（醫生們）已經沒啥能做了。我們知道，即使他身體仍然溫熱、心仍然在跳，他已經離開了我們。」

上月，來自澳大利亞的27歲青年菲利浦·漢考克（Philip Hancock），在重慶因糖尿病併發症卒逝，家人按照遺願捐出他的多個器官，挽救了三個病人的性命，並令另外兩人重見光明。中國媒體報道了菲利浦的故事後，網民將他稱為「英雄」和「天使」。

「我們要決定，是否提早放棄維持他的生命…...那是一個很艱難的決定。」菲利浦的父親彼得·漢考克接受BBC記者毛遠揚（Frances Mao）專訪時表示。

「他一直覺得，萬一自己陷入那樣的情況，他很希望能夠捐出自己的器官——任何有用的器官——他很想自己能夠幫點什麼忙。」

正是這份助人之心，把菲利浦從澳洲帶到中國重慶。如今，他成為這個城市史上第一名外借器官捐贈者。

菲利浦的故事，在中國社交網絡上引發迴響。 「你的生命將由你所拯救的人延續」，一名中國網民這寫道。

「他總是想幫助別人」

菲利浦於四、五年前來到中國重慶，成為西南大學的一名外籍教師。據《北京青年報》報道，菲利浦一直對中國民俗文化十分感興趣，這四、五年來到過中國很多地方旅遊。

今年五月，菲利浦因1型糖尿病引起的併發症入院。他的家人立即前往重慶，但到埗時菲利浦已經陷入昏迷。

菲利浦的父親彼得說，醫生告訴他們，菲利浦的心跳在送院期間一度停頓，在不同醫院檢查後均發現腦死亡的跡象。

醫生向家屬說明，使用機器維生時間越長，菲利浦的器官就會衰竭得越厲害。

「很多人在生前都不會與家人提及器官捐贈的事，但菲利浦曾跟我們說起過，」彼得透露："他總是想幫助別人，不論是怎樣的幫助都行。正因為有這種想法，他才會去做老師。"

圖片版權 PETER HANCOCK Image caption 菲利浦・ 漢考克終年27歲。

最終，菲利浦於5月9日過世，他的兩顆腎臟成功移植給一名30歲女子及一名40歲男子，肝臟則成功移植到一名40歲男子身上。菲利浦的角膜則分別移植給兩名病人，令其視力恢復正常。

據中國紅十字會稱，菲利浦是重慶第一位、也是中國第七位外籍器​​​​官捐贈者。

器官捐獻在中國

中國是全球器官捐贈率最低的國家之一，器官捐贈仍是十分罕見的做法。專家認為，中國社會一直少有開放討論器官捐獻，與「留全屍」的傳統文化信仰有關。

「中國人有『身體髮膚受諸父母』的信念，大部份人都深信，不應損傷自己的身體，」新南威爾士大學文化研究副教授鄭怡說。

香港器官移植基金會主席何繼良醫生則認為，一般公眾對器官捐贈的過程有所誤解：「有人以為，一旦同意捐贈器官，醫生便不會全力救治病人。」

直到幾年之前，中國大陸三分之二的移植用器官來源為死囚，使用死囚器官作為移植供體來源的做法，到2015年才正式停止；此後，公民自願捐贈成為器官移植供體的唯一合法來源。

近年中國器官捐贈數字呈上升趨勢，2015年僅2766宗，到了2017年已錄得5148宗，但仍不可能應付龐大的需求：目前，中國大陸每年約有30萬病人器官功能衰竭、需要器官移植。

2016年底，中國器官移植髮展基金會推出器官捐贈意願登記網站，至今已有超過30萬人註冊，但到最後關頭，仍需家屬同意方可進行移植。

何繼良醫生說，中國官方媒體協助傳播菲利浦的故事，並不令人驚訝：「這個故事有助官方向民眾宣傳，即使是外國人也願意捐贈器官。」

圖片版權 Getty Images Image caption 在中國，器官捐贈率一直較低。

菲利浦的家人說，他們收到大量的感謝訊息，當中包括一名接受菲利浦捐贈的病人。

「他對我們說了自己有多感恩，又說菲利浦很慷慨。菲利浦救了他一命，讓他可以多活40年」，彼得·漢考克表示。

這位父親說，感謝訊息有助撫慰他的悲傷。

「有人跟我們說：不要太難過，菲利浦現在正活在受助人的身上。」

「但對父母來說，這並非什麼安慰。雖然我們很慶幸他幫助了這麼多人，但在內心深處，我們只想他能夠活下去。」