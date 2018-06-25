熱門話題：高考發榜時 鯉魚跳龍門

圖片版權 xinhuanet Image caption 「鯉魚跳龍門」典故歷年來出現多種演繹版本。1958年上海動畫片裏的龍門成了龍門水庫。

每年一到高考季， "鯉魚跳龍門"就會進入網絡熱詞榜，相伴的可能還有"千軍萬馬過獨木橋"。

今年也一樣。六月下旬開始發榜，各省陸續公布2018年高考成績，網媒和社交媒體上鯉魚跳此起彼伏。

在高考的語境裏，數百萬考生（鯉魚）在大學（龍門）門檻前奮力起跳，為了一個共同的目標：把自己從鯉魚變成龍，出人頭地，人生更上一層樓。"獨木橋"的比喻則更強調高考之困難，經歷之艱險。

關於鯉魚跳龍門的典故，不但在中國有各種童書版本，還納入了一些英語兒童讀本，作為中國古代傳說、寓言，賦予勵志的目的。

那條鯉魚為什麼要跳龍門、龍門在哪裏、最後的成功之前經歷了哪些挫敗、成功之後變成白龍還是赤龍，諸如此類的情節和細節，不同版本之間有差別。

但是，主題思想不變：一條勇敢、堅強、抱負遠大且百折不撓的普通鯉魚，經過不懈努力成功實現了目標，"魚"生翻開新篇章，或者乾脆就是開啟"龍生"。

嗯，分數過了錄取線的鯉魚們，誰給解釋一下鯉魚跳龍門這個典故的出處和寓意？

圖片版權 Xinhua Image caption 2017年南京大學錄取的一對雙胞胎姐妹喜不自禁。

魚躍龍門

鯉魚跳龍門，在漢語詞典裏還有另一個版本，魚躍龍門；典故源自古代傳說，出現在論著裏並逐漸變成成語，大約是漢代，現在被引用最多的是宋朝陸佃的《埤雅·釋魚》裏的注釋。

學界基本沒有異議的是，龍門在黃河流經的陝西省河津市禹門口。戰國末期魏國史官寫的《竹書紀年》裏有"龍門赤河"的記載，說的是春天大批回游產卵的鱘魚在龍門黃河段匯集，頻繁跳出水面。成千上萬條大魚在河面翻騰，充血發紅的魚鰭連成一片紅光，遠遠望去就像"赤河"。

史書記載曾有"赤河三日"、"赤河三里"的景象。至於鱘魚後來變成傳說中的鯉魚，學界一種說法是誤傳，後來就一直將錯就錯到如今。

魚變成龍的記載最早出現在漢代典籍，據推測魚跳龍門而成龍的典故在西漢初年形成。一個佐證是漢初 有很強勢的神龍崇拜。

後來，宋朝陸佃的《埤雅·釋 魚》寫道："俗說魚躍龍門，過而為龍，唯鯉或然。"

清代李元的《蠕範·物體》這麼說："鯉……黃者每歲季春逆流登龍門山，天火自後燒其尾，則化為龍。"

為什麼黃河流到那裏出現一個龍門？傳說很久以前龍門山擋住了黃河，大禹治水時開山劈出龍門峽。黃河裏的魚為產卵逆流而上，到這個峽谷瀑布下遇阻不前。

而跳上去成龍的魚，傳說裏逼真地刻畫出過程之艱難，騰空而起，落下，被激流衝刷倒退，再跳，又跌下去，屢敗屢戰，最後終於落到了風景如畫的高山平湖中。

圖片版權 HAO QUNYING/EPA Image caption 跳龍門很不容易

苦盡甜來

不同版本的傳說對鯉魚跳過龍門之後有不同的說法。一種說法是大紅鯉魚跳過龍門化成巨龍，回頭去鼓勵鯉魚小伙伴別害怕、別氣餒。

跳過去的小伙伴只是少數，成了龍，大部分跳不過去，從空中摔落，額頭上落一黑疤，到今天黃河鯉魚頭上還有那個黑疤。

古代文人用這個典故比喻中舉、升官，或者走大運飛黃騰達。

後來寓意變成逆流前行、不懼艱險、堅持不懈、奮發向上。

類似這種勵志的諺語、典故、成語、短句，世界各地都有，屬於人類智慧的結晶。

英語有不少表達類似意思的成語，比如：

Where there is a will，there is a way：只要有決心，就能找到路；有志者事竟成。

No pains, no gains：沒有疼痛就沒有收獲，不勞無獲。

Fortune favours the bold：幸運眷顧勇者。

God helps those who help themselves：上帝幫助自助的人。

Never say die：永不言敗

至於鯉魚跳龍門，一般就是直譯，carp jumping over dragon gate.