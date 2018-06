熱門話題：高考發榜時 鯉魚跳龍門

圖片版權 xinhuanet Image caption 「鯉魚跳龍門」典故歷年來出現多種演繹版本。1958年上海動畫片裏的龍門成了龍門水庫。

每年一到高考季, "鯉魚跳龍門"就會進入網絡熱詞榜,相伴的可能還有"千軍萬馬過獨木橋"。

今年也一樣。六月下旬開始發榜,各省陸續公布2018年高考成績,網媒和社交媒體上鯉魚跳此起彼伏。

在高考的語境裏,數百萬考生(鯉魚)在大學(龍門)門檻前奮力起跳,為了一個共同的目標:把自己從鯉魚變成龍,出人頭地,人生更上一層樓。"獨木橋"的比喻則更強調高考之困難,經歷之艱險。

關於鯉魚跳龍門的典故,不但在中國有各種童書版本,還納入了一些英語兒童讀本,作為中國古代傳說、寓言,賦予勵志的目的。

那條鯉魚為什麼要跳龍門、龍門在哪裏、最後的成功之前經歷了哪些挫敗、成功之後變成白龍還是赤龍,諸如此類的情節和細節,不同版本之間有差別。

但是,主題思想不變:一條勇敢、堅強、抱負遠大且百折不撓的普通鯉魚,經過不懈努力成功實現了目標,"魚"生翻開新篇章,或者乾脆就是開啟"龍生"。

2017年南京大學錄取的一對雙胞胎姐妹喜不自禁。

魚躍龍門

鯉魚跳龍門,在漢語詞典裏還有另一個版本,魚躍龍門;典故源自古代傳說,出現在論著裏並逐漸變成成語,大約是漢代,現在被引用最多的是宋朝陸佃的《埤雅·釋魚》裏的注釋。

學界基本沒有異議的是,龍門在黃河流經的陝西省河津市禹門口。戰國末期魏國史官寫的《竹書紀年》裏有"龍門赤河"的記載,說的是春天大批回游產卵的鱘魚在龍門黃河段匯集,頻繁跳出水面。成千上萬條大魚在河面翻騰,充血發紅的魚鰭連成一片紅光,遠遠望去就像"赤河"。

史書記載曾有"赤河三日"、"赤河三里"的景象。至於鱘魚後來變成傳說中的鯉魚,學界一種說法是誤傳,後來就一直將錯就錯到如今。

魚變成龍的記載最早出現在漢代典籍,據推測魚跳龍門而成龍的典故在西漢初年形成。一個佐證是漢初 有很強勢的神龍崇拜。

後來,宋朝陸佃的《埤雅·釋 魚》寫道:"俗說魚躍龍門,過而為龍,唯鯉或然。"

清代李元的《蠕範·物體》這麼說:"鯉……黃者每歲季春逆流登龍門山,天火自後燒其尾,則化為龍。"

為什麼黃河流到那裏出現一個龍門?傳說很久以前龍門山擋住了黃河,大禹治水時開山劈出龍門峽。黃河裏的魚為產卵逆流而上,到這個峽谷瀑布下遇阻不前。

而跳上去成龍的魚,傳說裏逼真地刻畫出過程之艱難,騰空而起,落下,被激流衝刷倒退,再跳,又跌下去,屢敗屢戰,最後終於落到了風景如畫的高山平湖中。

苦盡甜來

不同版本的傳說對鯉魚跳過龍門之後有不同的說法。一種說法是大紅鯉魚跳過龍門化成巨龍,回頭去鼓勵鯉魚小伙伴別害怕、別氣餒。

跳過去的小伙伴只是少數,成了龍,大部分跳不過去,從空中摔落,額頭上落一黑疤,到今天黃河鯉魚頭上還有那個黑疤。

古代文人用這個典故比喻中舉、升官,或者走大運飛黃騰達。

後來寓意變成逆流前行、不懼艱險、堅持不懈、奮發向上。

類似這種勵志的諺語、典故、成語、短句,世界各地都有,屬於人類智慧的結晶。

英語有不少表達類似意思的成語,比如:

Where there is a will,there is a way:只要有決心,就能找到路;有志者事竟成。

No pains, no gains:沒有疼痛就沒有收獲,不勞無獲。

Fortune favours the bold:幸運眷顧勇者。

God helps those who help themselves:上帝幫助自助的人。

Never say die:永不言敗

至於鯉魚跳龍門,一般就是直譯,carp jumping over dragon gate.