圖片版權 Xinhua Image caption 傑裏米·華納認為中國的殲-31隱形戰機完全是按照洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機技術仿製。

對中國貿易戰是經濟之爭，還是要最終遏制中國崛起的雄心。另外，通過貿易戰遏制中國經濟進步，不讓中國14億人口有機會達到美國人的生活水平，道德上是否成立？

美國總統特朗普對歐盟鋼鋁進口徵收關稅遭到歐盟報復，歐盟開始對包括酒類，花生醬和橙汁在內的美國產品增加關稅。與此同時，美國對中國340億美元的商品增加關稅，北京也發誓要對美國大豆和其他農產品施加關稅報復。特朗普指責中國"無意改變與收購美國知識產權和技術有關的不公平做法"，因此威脅（6月18日）說，在此前公布的500億美元徵稅清單基礎上，可能再對價值2000億美元的中國產品加徵10%關稅。

特朗普增加關稅對付歐盟和中國，如果他的關稅措施僅限於那些對美國人生活影響不大的產品尚可，但對進口增加關稅導致價格上漲，美國消費者自然會付出代價。因此有分析質疑特朗普對貿易的解讀是否正確。

按照特朗普的秉性看，他最終目的是什麼誰也不清楚，可能連他自己都不知道。英國著名經濟評論人士傑裏米·華納(Jeremy Warner)說，特朗普的好戰姿態是警告、還是要永久性打壓中國的雄心和能力？美國總統似乎對歐洲也要躍躍欲試開打貿易戰，而歐洲並沒有對美國霸權構成威脅，不僅如此，歐洲還是美國最大的盟友。

傑裏米·華納周五（6月22日）在《每日電訊報》的文章中還舉例質疑特朗普同中國打貿易戰的邏輯。他以蘋果X手機為例說，該手機售價為1000美元，生產成本為370美元，其中大部分歸作為生產地的中國。但是手機的零部件來自世界各地，包括美國，知識產權也完全歸美國所有。中國在增加價值中的份額最多不過6%。特朗普真的要為這區區6%同中國打貿易戰嗎？

"貿易恐怖主義"

中國批評美方採取了"極限施壓和訛詐的做法，違背了中美磋商共識，也令國際社會十分失望。中國媒體指責美國追求的並非"貿易平衡"，而是用貿易關稅大棒維護美國在政治、經濟、軍事、科技等方面的絶對霸主地位，顯示了"寧可我負天下人，不可天下人負我"的霸主心態，是赤裸裸的"貿易恐怖主義"。

特朗普認為，中國貿易政策是明顯的重商主義，而且操縱貨幣，補貼出口，不公平地利用自由的西方市場，佔盡好處，盜竊西方技術，取得了歷史罕見的巨大經濟發展成就。美國忍無可忍，要制止這種不公平的做法。

圖片版權 Reuters Image caption 英國經濟評論員提出問題：謀求在半途阻止中國經濟進步是否合理？不讓中國14億人口有機會達到美國人的生活水平，道德上是否說得過去呢？

《每日電訊報》的編輯傑裏米·華納撰文說，即使美國對中國的假設成立，但現在先發制人髮動貿易戰，半途阻止中國發展，已經為時過晚。中國的經濟列車早已上路。他說，該發生的已經發生，技術都轉移基本完成，在覆水難收的情況下，對中國施加壓力，為時已晚。

中國對美國技術主宰形成了真正的挑戰，而且來勢越來越猛。傑裏米·華納說，特朗普高喊"美國第一"，而中國則實實在在這麼做。現在中國又儼然以"基於規則"的貿易秩序倡導者自居，而特朗普卻成了極力破壞這種秩序的人。

"不必妄自菲薄"

特朗普讓美國人相信美國處於衰落的邊緣，需要採取先發制人的行動。美國國際戰略研究中心（CSIS）的中國問題專家司考特∙肯尼迪???哪兒來的（Scott Kennedy）說，"華盛頓許多人認為中國佔盡目前體制安排的好處，必須要管住中國，否則就來不及了。"

但是經濟評論作者傑裏米·華納認為，美國不必低估美國人的創新能力和公司實力，美國在這方面仍然繼續享有領先的主宰地位。

他以蘋果X手機和中國的殲-31隱形戰機為例說明中國要在技術上趕超美國，仍然要走很長一段路。

傑裏米·華納認為中國的殲-31隱形戰機完全是按照偷來的洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機技術仿製，他還把中國這款新型戰機說成是死亡陷阱（能導致致命事故之意）。

遏制的道德問題

中國崛起和中國在經濟科技等方面將趕超美國是進入21世紀以來中國的熱門話題，也是世界輿論關注的焦點之一。中國人口眾多，經濟增長迅速，潛力巨大。但中國也存在許多經濟、政治等方面的問題有待克服，同美國存在不小的差距。

傑裏米·華納認為中國單憑中國人口眾多這點，中國最終就一定能超過美國，但他認為這是一段漫長艱辛之路。

關於美國和西方如何面對中國崛起，這位英國經濟評論員提出一個更深層的問題：謀求在半途阻止中國經濟進步是否合理？不讓中國14億人口有機會達到美國人的生活水平，道德上是否說得過去呢？

如果回答是否定的，即認為不應該阻止中國經濟進步，那麼美國就不應該像今天白宮說的那樣去遏制中國發展，而是要以互惠方式鼓勵中國發展。傑裏米·華納認為，即使遏制中國發展的確是特朗普的最終目標，那麼美國現在的魯莽行徑也並非達到此目標的正確手段。