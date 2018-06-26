江蘇鎮江老兵抗議 讓政府頭疼的安置難題

圖片版權 Getty Images Image caption 退伍軍人的就業安置仍是讓政府頭疼的一大難題

上周，中國江蘇爆發退伍老兵抗議事件，各地老兵在鎮江市聚集，聲援一名據稱被打的老兵。近些年來，全國多次爆發退伍老兵抗議活動，顯示退伍軍人的就業安置仍是讓政府頭疼的一大難題。

老兵抗議事件頻發

法新社報道，有傳聞指一些老兵在尋求政府幫助要求提高福利待遇時被打，數百名老兵上周趕到鎮江為其聲援。不過目擊者周一（6月25日）稱，警方已經驅散了這些退伍軍人。

「數十名武警和政府官員昨天趕來，強迫大家回家，有的人被拘留了，我們不清楚他們的下落，」一名支持退伍老兵的目擊者稱。

目擊者稱，本月早些時候，有消息指一群老兵在政府大樓外被保安人員毆打，隨後數百名老兵從全國各地趕往鎮江。一位要求匿名的學校教師稱，這些退伍軍人組織良好，帶了帳篷和必需品。

目擊者錄製的視頻顯示，大約有100名抗議者聚集在一家醫院外，至少有一名之前被毆打的老兵據悉就在這家醫院接受治療。還有其他目擊者的視頻顯示，一些抗議老兵手裏舉著紅色標語，上面寫著「我們是共產黨員，不是罪犯」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國官媒稱，中國現有退役軍人5700萬，這個數字以每年幾十萬的速度遞增。

一些社交媒體網民稱，抗議的老兵達到數千人。許多抗議現場的視頻在中國被封禁的社交媒體平台推特上流傳。

其他中國城市近期也發生了類似的退伍軍人抗議事件。據《紐約時報》報道，今年5月，一名老兵妻子據稱因參與維權活動而被警方拘留，數百名老兵隨後在河南漯河市聚集。6月中旬，有傳聞稱四川中江縣一名殘疾退伍軍人被警方毆打，也有老兵在當地抗議。

「不能讓英雄流血又流淚」

中華人民共和國成立至今，政府進行了十一次裁軍，軍隊員額從抗美援朝時的627萬人降至目前的200萬人左右。最近一次裁軍是2015年9月，國家主席習近平宣佈裁軍30萬人。中國官媒稱，中國現有退役軍人5700萬，這個數字以每年幾十萬的速度遞增。

近年來，城鎮退伍軍人安置工作出現了許多問題，一些單位拒收退伍軍人，安置計劃難以落實，一些退伍軍人表示，他們的權益受到損害。

上海政法學院國際事務與公共管理學院退休教授倪樂雄對BBC中文表示，國防是一個國家的頭等大事，對內穩定國家政權，對外防止外部侵略。「退役軍人問題處置不當的話，會讓現役軍官心寒，動搖國防基礎，」倪樂雄說。

今年3月，習近平表態，必須做好退役軍人管理保障工作，"不能讓英雄流血又流淚"。國務院機構改革實施後，全新的退役軍人事務部在4月掛牌，但是，目前仍不清楚該部門能否有效解決問題。

退役軍人事務部被稱為退役軍人的「娘家」，負責軍隊轉業幹部、復員幹部、退休幹部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤等。

退役軍人的安置一直是讓中國政府頭疼的問題。習近平上台以來，中國爆發了兩次大規模的老兵抗議事件，老兵們要求提高退休金，改善福利待遇。

2016年10月，上千名退伍軍人身穿迷彩服聚集到北京市中心的國防部八一大樓前靜坐抗議。2017年2月，數百名退伍軍人再度於北京集合，在中央紀委門外抗議。