澳洲通過「反外國干預法」：中澳關係何去何從

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞國會星期四（6月28日）通過兩項反外國干預的法案。

澳大利亞國會星期四（6月28日）通過兩項反外國干預的法案，要求游說人士申報是否為其他國家服務，並大幅加重從事間諜活動的刑罰。

澳大利亞總理特恩布爾表示：「捍衛澳洲主權非常重要，我們的立場很清晰：我們希望確保，在澳洲民主政制中發揮影響力、作出決策的，是澳洲人。」

他說，「外國利益群體想取得澳洲內政的話語權或影響力，當然可以這樣做，但要公開、透明地做。」

近年，澳媒屢屢揭發中國資金對澳洲政壇的影響，被認為是澳洲政府快速推動反外國干擾立法的肇因；有分析認為，澳洲此舉或會鼓勵其它西方國家跟隨。

在北京，中國外交部發言人陸慷周三拒絶就澳洲相關法案置評，指立法是一個國家的內政，但他同時強調，「中國外交最根本和長期以來一直奉行的一項原則，就是不干涉他國內政」。

陸慷並呼籲各國「摒棄冷戰思維，在相互尊重、平等相待的基礎上，更好推進相互交流和合作」。

圖片版權 Getty Images Image caption 工黨參議員鄧森曾被揭發曾收受與中國政府有關的公司捐款。

何謂「反外國干預法」？

澳洲國會參議院6月28日通過了兩項法案，分別為「國家安全立法修正案（間諜活動及外國干預）法案」，以及「外國影響力透明化法案」。

另一條禁止外國政治捐款的法案，亦即將提上國會辯論。

有關法案以39票贊成獲得通過，12票反對。

法案要求游說人士申報，是否在為其它國家的政府服務，未有披露有關聯繫者將面臨刑事檢控。

法案亦大幅加重了對間諜活動的刑罰。洩露國家機密資訊的聯邦官員將面對更重的刑罰，入侵澳洲企業系統盜取商業機密的外國人則要面對最高15年監禁。

此外，法案亦納入新的外國干預及破壞罪行，將破壞「重要基建」如電網及交通系統的行為刑事化。

圖片版權 Reuters Image caption 去年12月，澳洲總理特恩布爾在提出法案時，曾提到"關於中國干擾的報道令人不安"，並以普通話稱，"澳大利亞人民站起來了"。

法案為何被指針對中國？

去年12月，澳洲總理特恩布爾在宣佈修改國家安全法時，曾引述澳洲安全情報機構的報告，提到"關於中國干擾的報道令人不安"。特恩布爾並以普通話稱，"澳大利亞人民站起來了"，他呼籲澳洲人應捍衛自己的主權。

但澳洲前總理陸克文認為，特恩布爾的說法幾乎是「嘲笑」中國前領導人毛澤東「中國人民站起來了」這句話。陸克文指，毛澤東那個時代的中國剛剛經歷外國侵略，「因此在北京政府眼中，這是一種無緣無故的侮辱。」

自特恩布爾去年底發表有關講話後，澳大利亞與其最大貿易伙伴中國的關係惡化。中國外交部亦對特恩布爾針的抨擊提出反駁。但特恩布爾之後強調，澳洲的法案並非針對任何國家而設。

早前，多宗報道揭發一些被指與中國政府有關聯的組織，近年向兩大政黨自由黨及工黨捐獻了超過490萬美元。

最受爭議的，是工黨議員鄧森（Sam Dastyari）被揭發曾收受與中國政府有關的公司捐款後，又被發現曾發表與工黨政策相左的南中國海問題的立場，與通知一名居澳中國商人其電話或正被澳洲國家安全部門監聽，最終不得不辭去國會職務。

中國多次否認介入澳洲政治的指控，但對來自中國的政治捐款，以及澳洲國會議員與中國商人的關係，令澳洲社會頗感憂慮。

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中澳關係惡化對兩國經貿往來有何影響？

2017年，中澳貿易規模達1700億美元，澳洲是目前全球主要經濟體中，最倚賴中國的一個。

中澳關係惡化之下，外界認為這將令兩國的貿易受到影響。上月，多間澳洲酒類出口商就披露，運往中國的貨品在過中國海關時有所延誤。

澳大利亞貿易部長史蒂文·喬博6月28日表示，旨在防止外國政府干涉的新法案並不針對中國。此舉被視為堪培拉試圖緩解雙邊的緊張關係。

而中國巨企華為在澳洲開拓業務的計劃，亦頻頻觸礁。澳洲媒體早前報道，基於國家安全問題，當局正考慮禁止華為參與該國5G網絡建設競標。

日前，澳洲一間智庫發表報告指出，華為是這2010年至今，澳洲政界人物海外旅遊的最大全額贊助商，曾12次安排澳洲政客到中國，包辦商務艙機票、酒店、國內旅行及餐用等費用，華為在這方面的投資遠超其他企業。華為發言人否認公司在這方面有不當行為。

華為澳洲子公司董事長洛德（John Lord）於6月27日再為華為辯護，要求澳洲當局不要被美國政府的說法影響，應該自主地就5G網絡建設作決定。

洛德否認華為會應中國政府及其情報部門要求，與其共享數據，並稱即使收到中國政府的有關指令，也會拒絶，因為這不符合澳洲法律。他指針對華為的安全憂慮"不是因資訊不足所致，就是完全錯誤的"。

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法案在澳洲有爭議嗎？

在澳洲內部，兩條法案則引發限制新聞及言論自由的憂慮。

在最初的法案版本中，新聞記者僅僅是保存「機密」，即使不將其刊出，亦將干犯刑事罪行；在野的工黨原本反對法案通過，憂慮針對「國家機密」的刑責將限制新聞記者進行相關報道。

法案後經修正，納入「報道公共利益」作為辯護理由，工黨轉而支持通過，但這仍與當地新聞界爭取的豁免起訴有很大差距。

當地另有組織憂慮，由於「破壞（sabotage）基建」罪行定義寛松，將「阻礙出入」亦列入，或被政府用作起訴示威活動。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為是全球最大的電訊設備供應商。

其他西方國家會跟隨嗎？

澳洲的這次立法，廣受美國等西方國家關注。本月初，有共和黨人在美國國會提出草案，要求特朗普政府在一年內，提交報告詳述中國有否透過「滲透美國政府、非政府組織或個人」，干預美國政治。這項提案尚待表決。

前澳洲外長國家安全顧問、悉尼大學哈德遜研究所研究員約翰·李（John Lee）撰文分析指，澳洲通過反外國干預法後，美國、英國等其他西方國家均會密切觀察其成效，而中國之所以對當前澳洲的事態發展如此緊張，是因為澳洲的行動，無疑正在鼓勵其他國家，同樣不畏外交代價，考慮強化對自身國家安全的保護。