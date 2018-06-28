蔡英文受訪呼籲對中國施壓 大陸回應稱「挾洋自重」

你的器材不支持播放多媒體材料 蔡英文：中國擴張影響力不是全世界所樂見。

台灣總統蔡英文本周一（6月25日）接受法新社（AFP）專訪，呼籲重視自由民主價值的國家聯合起來對抗中國崛起。中國國務院台灣事務辦公室（中國國台辦）回應蔡的說法是「企圖挾洋自重」。

「（專訪）有助於台灣爭取國際間的話語權，有助於提升台灣的軟實力，把台灣定義成自由價值的堡壘。」淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年對BBC中文說。

蔡英文鮮少接受外媒專訪，她上任後，僅在2017年4月接受過路透社專訪。黃兆年分析，蔡英文在這個時間點接受法新社專訪，與東亞情勢在特朗普與金正恩會面之後再度成為國際焦點有關。近來外國企業受到中國壓力而將台灣從「國家」改為「地區」或「中國的一省」，與中國在航空公司、邦交國的爭議上也讓外界對台灣如何反應感到好奇。

蔡英文在專訪中表示，區域內甚至世界其他地方國家，現在或將來都將面臨中國擴張造成的民主、自由和經濟上的影響，她呼籲國際社會對中國崛起施壓。希望與有「同樣認為自由民主是普世價值」的國家建立更緊密的聯繫。

圖片版權 AFP Image caption 蔡英文接受法新社專訪稱，區域內甚至世界其他地方國家，現在或將來都將面臨中國擴張造成的民主、自由和經濟上的影響。

黃兆年分析，蔡英文在專訪中想傳達的訊息是，「兩岸關係不只是兩岸自己的問題，不只是國家認同之爭，而是更高層次的價值之爭。」他補充：「一個國家到底是威權導向？還是自由導向？台灣和全世界國家都面臨一樣的問題。」

專訪中蔡英文提到，台灣需要強化自身的防衛能力。也提到美國對台灣的支持度上升。具體體現在近期通過的《國防授權法》草案和《台灣旅行法》以及同意提供敏感的初步潛艦技術發展執照等等。

中國國台辦：「挾洋自重」

圖片版權 XINHUA Image caption 國台辦發言人馬曉光在例行記者會上回應提問

中國國台辦發言人馬曉光周三（6月27日）在例行記者會上回應提問，認為蔡英文尋求國際社會制約中國的目的是「要在兩岸同胞之間製造敵意，企圖挾洋自重，進一步升高兩岸對抗。」

馬曉光回應：「兩岸關係何去何從，球在台灣當局手裏。」國台辦希望台灣「不要誤判形勢」，不要在「違背兩岸同胞利益的道路上越走越遠」。

蔡英文說，願意在任內與中國國家主席習近平會面，但兩岸關係在蔡英文政府不正面承認「九二共識」的情形下形同冰凍，黃兆年日前接受BBC採訪時指出，中國對台灣採取「已讀不回」的態度，兩岸是「冷和」狀態。

蔡英文形容台灣是「堅韌之島」，雖然和中國之間面臨許多困難和壓力，但「台灣人民不會放棄。」