圖片版權 Getty Images Image caption 俞飛鴻

中國女演員俞飛鴻兩年前在談話節目上對婚姻問題的發言再度在中國社交網絡上發酵。在中國第四次單身潮下，單身也很好、單身女性都很正常、不著急結婚等觀點引起了網友的共鳴。

俞飛鴻今年47歲，未婚，因出演好萊塢電影《喜福會》和電視劇《牽手》成名。2014年，43歲「高齡」的她憑借電視劇《小丈夫》再度走紅，被稱為中國娛樂圈的「凍齡女星」。

「凍齡女星」的婚姻觀

引發熱議的是俞飛鴻參與鳳凰衛視談話節目《鏘鏘三人行》時的言論。這期節目在2016年5月播出，但最近這次對談的視頻被製作成長圖片，在微博上獲得上萬的轉發和評論。

中國國內媒體與自媒體紛紛發文討論俞飛鴻的婚姻態度。內地雜誌《城市畫報》微信公眾號上周發表文章《為什麼年輕人忽然迷上47歲的俞飛鴻？》，點擊迅速達到10萬+。文章稱，俞飛鴻是女性心中的獨立模樣，"她以47歲的年紀，清醒地說出關於女人最在意的婚姻，外貌，成長，以及一個女人如何更自在地生活"。

兩年前的那期節目中，她與主持人竇文濤以及作家馮唐對談，兩名男士問未婚的俞飛鴻，「你為什麼這麼長時間來一直單身到現在呢？」，「你覺得老一個人呆著，精神正常嗎？」，「你一個人呆著的時候你煩嗎？會想到要吃點東西跟人聊聊天嗎？」

在一些網友看來，這些問題非常不禮貌。但是俞飛鴻坦然回答，關於單身或結婚，「我不覺得這對我來說是一個什麼特別困難的選擇題，我覺得哪個更舒適就處在哪個階段」 。她表示，自己不是獨身主義者，也不是不婚主義者，只是並不著急到什麼年齡就一定要結婚。

圖片版權 Google Image caption 俞飛鴻表示，自己不是獨身主義者，也不是不婚主義者，只是並不著急到什麼年齡就一定要結婚。

她說，如果精神世界足夠富足，一個人呆著的時候不需要跟別人聊天。身邊許多男性朋友沒有結婚，但精神世界都很豐富。「我覺得這個不能單獨把男性女性分離開，就是女性單身就會不正常嗎？我不覺得。」

俞飛鴻還反問兩位男士：「為什麼從你們男人的角度，結婚對女人都是一種施捨呢？」

單身女性的壓力與焦慮

中國的傳統觀念一直是「男大當婚、女大當嫁」，俞飛鴻獨立隨性的觀點卻引發大量共鳴，折射出現今中國女性對待婚姻和單身的立場。

在最近這次討論熱潮中，一名網友在微博上評論道：「一個人生活也很好，有心意相通的人兩人在一起生活也很好。最重要的是過得開心，可惜中國很多父母都是用刀架在脖子上逼子女走進婚姻。」

還有網友借此表達不滿，認為社會上存在對單身男性和單身女性的雙重標凖：「同樣個人條件優越才貌雙全的人，年長男性備受世界追捧，年長女性備受岐視，被人追著問為什麼你不結婚？」

俞飛鴻再度成為熱點話題，跟中國社會的大環境息息相關。近些年來，越來越多的中國人選擇單身。媒體稱中國正面臨第四次單身潮。《2014年中國人口與就業統計年鑒》和《2014年中國統計年鑒》數據顯示，2013年，中國20歲至59歲年齡段單身人口總數達1.7億人，其中男性1.04億人，女性0.7億人。

社會學家李銀河對BBC中文表示，中國社會單身的趨勢在上升。女性要求婚姻自主、自由的呼聲也越來越強，越來越關注這些話題，「過去好像每個人都要結婚，男大當婚女大當嫁，但是現在許多人主動選擇單身，這在中國是罕見的變化」。

圖片版權 Getty Images Image caption 在單身潮下，中國的許多單身女性一直承受著來自家人的壓力和社會的歧視。

在單身潮下，中國的單身女性一直承受著來自家人和社會的壓力。「剩女」一詞廣泛流行於中國的社交媒體，用來形容那些過了社會一般所認為的適婚年齡，但是仍然未結婚的女性。

甚至還有中國官方媒體引用台灣的例子論證剩女現象的「不良影響」，稱單身導致台灣女領導人蔡英文政治風格偏向極端化。2016年，新華社旗下的《國際先驅導報》在一篇評論中說：「從人性的角度分析，作為單身女政客，她沒有愛的情感拖累，沒有'家'的掣肘，沒有子女的牽掛，在政治上的行事風格與行事策略，往往偏向情感化、個性化、極端化發展。」

中國女權活動人士李麥子對BBC中文表示，俞飛鴻此次引發討論，源於中國女性對於權利缺失的焦慮，希望通過俞飛鴻這個代表來表達獨立自主、婚姻自由的願望。

「女性面臨的焦慮掙扎需要一個出口，俞飛鴻提供了這樣一個出口，讓大家至少在公共輿論當中能夠體會到，我還是有空間的，」李麥子說。