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中國過去有一首膾炙人口的歌曲「我們新疆好地方」，讚美新疆的牧場和良田。現在，新疆的霍爾果斯似乎又成了名人富商避稅的「好地方」。

英國《衛報》報道關注中國整治影視明星偷稅逃稅的消息。《經濟學人》之前曾報道中國影視公司避稅醜聞，說大批公司在中國西部的霍爾果斯註冊，那裏成了避稅天堂。

中國影視行業所謂"天價片酬"，"陰陽合同"和偷逃稅等問題被著名主持人崔永元在社交媒體爆出後受到中國有關部門的關注。

中國媒體周四（6月28日）報道，中宣部、文化和旅遊部、國家稅務、廣電總局、國家電影局等部門聯合發文要求整治影視行業的"天價片酬"，"陰陽合同"和偷稅逃稅等問題。

通知規定了影視節目片酬執行標凖，要求嚴格落實電影、電視劇、網絡視聽節目中的演員和嘉賓的總片酬不得超過製作總成本的40%，主要演員片酬不得超過總片酬的70%。

中國當局除了規定把明星薪酬封頂，還指責娛樂行業"滋長拜金主義傾向"，"誤導青少年盲目追星"並且"扭曲社會價值觀念"。

圖片版權 xinhua Image caption 央視訪談節目前主持人崔永元的網絡爆料引起輿論轟動，隨即在A股市場影視股大跌，華誼兄弟，華誼嘉信和唐德影視等股票都經歷暴跌。

人民日報之前（6月3日）曾發表評論說，要調查影視界人士有無簽訂"陰陽合同"，有無逃稅。逃稅便宜了少數人，卻挑戰了國家的稅法，危害了國家利益。評論還說，法律面前人人平等，不管名氣再大、"粉絲"再多、人脈再廣，誰都不能享受法外特權。

不過本月初，中國新聞機構都得到了當局的通知，要求他們限制關於影視界人士的納稅問題和"陰陽合同"的討論。《衛報》周四（6月28日）報道說，中國宣傳當局不喜歡公眾過多討論這個敏感話題。

逃稅的"陰陽合同"

5月25日，中國著名主持人崔永元在微博曝光了影視界的"陰陽合同"，即報酬大小不一的兩份合同。報酬低的合同公開，應付稅收，是陽合同。報酬高的合同隱蔽，全部進入私囊，是陰合同。

崔永元爆料的陰陽合同中的大合同片酬多達5000萬。他質疑：5000萬為什麼要偷偷摸摸拿？崔永元還爆料說："拿了6000萬元以後，這哥們只在片場演了……4天"。

央視訪談節目前主持人崔永元的網絡爆料引起輿論轟動，隨即在A股市場影視股大跌，華誼兄弟，華誼嘉信和唐德影視等股票都經歷暴跌。

圖片版權 Reuters Image caption 影視圈的"陰陽合同"引發關注後，范冰冰否認自己有任何過失（2018年范冰冰參加戛納電影節）。

崔永元在微博爆料中展示了多張這種陰陽合同的照片，其中包括著名影星范冰冰的演藝合同。影視圈的"陰陽合同"醜聞引發關注後，范冰冰否認自己有任何過失。

崔永元網絡爆料後，英國《經濟學人》在中國的記者報道說，中國影星范冰冰的形像鋪天蓋地，每天都會在各種電影海報和雜誌封面上看到這位大眼明眸的女星。報道說，在過去10年當中，范冰冰平均每年拍攝4部電影。

《衛報》報道說，中國監管機構一直努力在娛樂業，影視業，特別是互聯網內容領域進行規範管理。當局的治理措施得到中國公民的支持，中國影星的天價片酬受到公眾譴責。

避稅的好地方

《經濟學人》6月7日報道認為，陰陽合同在中國雖然不合法，但卻是十分普遍的做法，從房地產行業，到足球俱樂部，都十分普遍。劉曉慶在2002年被判入獄就跟逃稅有關。但是中國出現避稅令上述問題更複雜。

報道說， 在中國西部新疆靠近哈薩克斯坦邊界的霍爾果斯成了中國富人的避稅天堂。原因是，為促進"一帶一路"，中國鼓勵建立併發展深入中亞的貿易網，給霍爾果斯市註冊的公司5年免徵公司稅的優惠待遇，並且在第二個5年公司稅減半。

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圖片版權 xinhua Image caption 霍爾果斯除了避稅天堂：2017年在霍爾果斯市註冊的公司數量一下猛增到14,472家，比前一年增長了4倍。在那裏註冊公司的許多名人當中也有影星范冰冰。

因此2017年在霍爾果斯市註冊的公司數量一下猛增到14472家，比前一年增長了4倍。當地稅收也隨之猛增。不過這些註冊的公司在當地並沒有開展任何業務，其中90%的公司屬於輕資產運行行業，諸如媒體，金融服務業。在霍爾果斯市註冊公司的許多名人當中也有影星范冰冰。

《經濟學人》報道還說，除了新疆的霍爾果斯市，西藏因為稅率低也成了吸引私人公司註冊的地方。

報道認為，中國出現避稅天堂和"陰陽合同"現象突出說明了中國稅收系統存在的漏洞。據國際貨幣基金組織估計，中國政府從個人收入得到的稅收僅佔GDP的1.2%，而在許多發達國家中，這個比例高達10%。

中國電影業蓬勃發展，2017年電影票房收入高達86億美元，而10年前中國電影票房才只有10億美元。 《經濟學人》報道說，避稅問題說明，中國的明星，電影公司可能需要向政府納更多稅，中國在稅收效率方面仍然有很長的路要走。

英國報紙的報道還注意到中國微博用戶表達的不滿。有網民認為中國社會過於注重明星的外表，而不看這些明星如何回報社會。還有人對當局對影視界的治理表示懷疑。有人說這次發文整頓還是"雷聲大，雨點小"。