小米上市之爭：估值、產品多元化及海外市場

圖片版權 Getty Images Image caption 小米創始人兼CEO雷軍

小米於周一（7月9日）在港交所上市。此次小米IPO發行價為17港元，發行21.79億股。市場消息透露，逾2.5萬人申請認購一手，中簽率為100%。

自小米籌備赴港上市以來，圍繞小米估值的爭論從未斷過。近期在香港舉行的小米投資者推介會上，小米創始人兼CEO雷軍說，「小米是一家全球罕見的全能型公司，估值應為騰訊乘蘋果」。然而，小米的融資規模和市場估值都遠低於預期，小米此次在香港IPO擬融資61億美元，遠低於數月來媒體報道的100億美元。

「我們小米從來沒說過我們值多少錢，都是市場自己炒作的。」小米管理層如此回應記者關於小米估值的問題。

CDR延發爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 6月23日，小米在香港四季酒店召開全球發售新聞發佈會

6月19日，小米官網發佈消息稱，「公司經過反覆慎重研究，決定分步實施在香港和境內的上市計劃，即先在香港上市之後，再擇機通過發行CDR的方式在境內上市。為此，公司將向中國證券監督管理委員會發起申請，推遲召開發審委會議審核公司的CDR發行申請。」

CDR（Chinese Depository Receipt），也就是中國存托憑證，是指在中國境外（包括香港）上市的企業的股份存放在託管機構後，在境內發行的代表這些股份的憑證，也就是說，這些憑證可在A股上市供股民交易。與CDR相對的概念是ADR（美國存托憑證），多數中概公司（比如阿里巴巴、百度等）以存托憑證方式在美國上市。

小米突然推遲CDR發行申請引發外界眾多猜測。路透社的消息稱，小米延發CDR主要是由於跟中國證監會對CDR發行及公司估值之間存在分歧，但這一報道遭到了小米的否認。

6月23日，在香港召開的小米全球發售新聞發佈會上，多名記者相繼就小米CDR延發提問雷軍及小米管理層，但他們並沒有做出明確回答，只是不斷重覆小米此前已經於官方發佈的聲明，並稱「我們和證監會之間沒有分歧，我們得到了中國證監會監管的認可和支持」。

至於「擇機通過發行CDR的方式在境內上市」，小米管理層表示，「沒有明確的計劃」。

能否持續盈利？

圖片版權 Getty Images Image caption 小米手機以物美價廉知名

小米大部分收入來自智能手機銷售。招股書顯示，截至2015年、2016年及2017年，智能手機分別貢獻其總收入的80.4%、71.3%及70.3%。在風險提示章節，小米稱「未來增長及財務表現可能部分取決於我們能否開發、生產及銷售智能手機」。

儘管硬件業務增長迅速，但小米的另一項業務—互聯網服務—在最近三年公司營收佔比均沒有超過10%。

雷軍承認，未來十年，手機行業增長會放緩，但他堅持「手機市場是個巨大的市場，就算不增長，小米也具備巨大的成長空間」。

目前，小米已進入全球74個國家，雷軍稱小米還會一步步進入新的市場。

小米招股書稱，公司在中國境外收入的比例持續提高，2017年，海外市場的銷售額達到人民幣321億元，主要系公司2014年開始推進國際化戰略，陸續在印度、東南亞、東歐等新興市場布局。2017年四季度，小米智能手機在印度的出貨量排名第一。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年5月，小米在巴黎開了第一家小米專賣店，顧客在店外排隊等候入場。

招股書顯示，小米去年營收1146億人人民幣。但截至2017年12月31日，小米淨負債人民幣1272億元及累計虧損人民幣1290億元，小米稱賬面顯示虧損主要是因為「就可轉換可贖回優先股產生大額公允價值虧損」。

用雷軍的話解釋說，就是「由於小米過去接受大量風險投資，優先股要轉到普通股」，「有一個財務上記賬的原因」，但實際上小米是賺錢的，「去年的淨利潤是54億人民幣」。

小米到底是個什麼樣的公司？

雷軍在2010年創立小米公司，也是公司的實際控制人。

2011年，小米手機進入市場。在創業初期，小米手機價格為1999元，低於當時市面上絶大部分智能手機。由於配置並不算低，加上優惠的價格，小米手機自此被賦予高性價比屬性。

2017年第四季度的全球手機行業銷量排行榜上，小米排名世界第四。目前，小米手機的中高端系列售價在人民幣1300至1999元。

手機取得初步成功後，小米開始進行品類擴張至互聯網電視、智能家用產品、消費性電子產品等。過去5年，小米一共投資了涵蓋智能硬件及內容生產在內的逾210家公司。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年5月，小米在深圳設立旗艦店。

小米深諳傳播之道，善用模仿蘋果公司的饑餓營銷法。每一款新手機上市，小米都會召開新聞發佈會，從小米手機的發佈會，到線上凖點搶購再到線下排隊，都曾出現所謂 「秒殺」的情況。

對於小米的行業歸屬問題，外界意見一直不一致。雷軍則稱，小米是一個「新物種」，「我不是很糾結我們到底是硬件公司，還是互聯網公司，我更在意的，小米是一家獨一無二的公司。」在雷軍看來，小米是一個「全能型企業」，他將硬件、新零售、互聯網服務稱為小米商業模式的「鐵人三項」。