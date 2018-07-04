圖片版權 Getty Images Image caption 2012年，參加香港同志遊行的人群。

香港法律尚未承認同性婚姻或民事結合，但近日，香港在同性伴侶權利方面邁出了關鍵性一步。

7月4日，香港終審法院判決一名英國女同性戀勝訴，為這場引發香港社會持續關注的QT v. Director of Immigration案畫上了一個句號。

上訴原委

QT v. Director of Immigration 案是關於一名英國女同性戀為其同性伴侶申請配偶簽證但遭香港入境事務處拒絶的事。

QT是一名英國女同性戀，2004年，QT結識具有南非和英國雙重國籍的同性伴侶SS。2011年，兩人在英國以《民事伴侶法》登記為同性戀伴侶，同年，SS獲得了前往香港的工作機會，QT決定陪同SS一起移居香港。

入境時，SS持香港工作簽，QT持旅遊簽證。此後，QT向香港入境事務處申請「受養人簽證」，但遭到拒絶。入境事務處長認為，香港現行政策是只有在一男一女的一夫一妻制的婚姻中的配偶才能獲承認為受養人，而QT屬於「現行政策外」人士，故否決她的申請。

圖片版權 Getty Images

2014年10月，QT發起司法覆核程序，理由是入境事務處對她的性取向「構成沒有理據的歧視」。原訴法庭駁回了QT的申請，但是上訴法庭一致裁定QT的上訴得直。

這一過程中，入境事務處長陳述稱，他鼓勵擁有所需技術的人士和人才在受養人陪同下加入香港勞動力，但他有權在已婚和未婚人士之間劃一條明顯的界限。

上訴法院認為，處長將同性已婚人士或民事伴侶摒除在外是不合理的。此後，入境事務處處長上訴至香港終審法院。

在此期間，有15間銀行、16家律師事務所及國際特赦組織申請介入，發表聲明表示如果香港政府不允許外籍人士的同性伴侶簽證申請，將有違香港吸納海外人才的目的，影響香港金融業的競爭力。但是他們的申請被拒。

7月4日，終審法院駁回了入境事務處長的上訴，並稱「婚姻和民事伴侶分別都是英國法律認可的一個地位。雖然民事伴侶並不稱為婚姻，但在其他任何方面差不多均與婚姻地位沒有區別」。

有意思的是，在2016年11月，媒體報道稱，特區政府在與多國領事代表會晤後，決定向領館人員的同性伴侶發放留港簽證，並且伴侶無需工作簽證就可以在港工作。

特區發言人曾對本地媒體稱，有關安排是為了促進國際社會與香港特區政府間的友善關係，並不代表港府承認領事館的同性伴侶為配偶。

社會反應

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年，一對同性伴侶在參加香港LGBT遊行時自拍。

國際特赦組織高級法律顧問Jan Wetzel告訴BBC中文，「這項判決是香港的一個里程碑，也是整個亞洲LGBTI人士權利的分水嶺。它承認在海外合法結婚或在民事伴侶關係中的同性伴侶應該能夠像異性伴侶一樣被對待。」

「終審法院已發出一個明確的信息，即政府必須尊重其政策中的平等權，包括在移民方面。政府現在必須跟進並結束同性伴侶在各行各業所面臨的歧視，必須迅速制定全面立法，禁止基於性取向、性別認同或雙性人的歧視。任何人都不應該因為他們是誰，或者他們愛誰而受到歧視。」 Wetzel說。

香港大學比較法及公法研究中心發佈的最新研究報告顯示，有53%的香港人支持香港居民為他們的同性伴侶申請入境簽證。

報告還稱，公眾對同性伴侶權利的態度在過去數年間有顯著改變。2013年，受訪者中只有38%的人表示同性伴侶應享有結婚的權利。2017年，受訪者中已經有超過50%表示支持同性婚姻。

78%的香港市民表示，同性伴侶應至少享有某些適用於異性伴侶的權利，而認同這一觀點的比例在2013年是73%。此外，2017年，69%香港市民認為香港應有法例禁止基於性傾向的歧視，這一比例比2013年的上升了11%。

此項民意調查的發起者之一，香港大學法學院教授羅愷麗稱，「我們的研究反映了民意與現行法例之間存有差異。當69%的香港市民表示支持性傾向歧視立法時，香港政府仍未推動有關立法」。