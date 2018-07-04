海航集團董事長王健法國身亡引發各界關注

圖片版權 AFP Image caption 海南航空董事長王健7月3日在法國跌傷後，傷重不治。

周三（7月4日），一則有關海航集團董事長王健在法國公務考察時意外跌落，傷重不治的消息，引起中國內外媒體和社交媒體的關注。

事發時，王健在法國南部普羅旺斯博尼約村（Bonnieux）照相。法國警方稱，他從一處約十米峭壁上跌落下來。警方認為這是一起意外事故，他的死亡沒有可疑。

路透社引述當地警長休伯特·梅利奧克（Hubert Meriaux）表示，王健「當時站在一處峭壁邊上，讓他的家人幫他照相時跌落。根據目擊者的說法，這應該是一起意外。」

儘管如此，該警官說，法國方面仍將展開屍檢確認死因。

王健是海航集團聯合創始人，出事之前擔任海航集團有限公司董事局董事長，還曾擔任過公司總裁。

海航集團發佈的訃告稱，事發時他在法國公務考察「意外跌落導致重傷，經搶救無效，不幸離世，享年57歲。」

王健意外死亡，引起海內外如此關注，應該與海航集團近年大幅擴張，巨額負債有密切關係。