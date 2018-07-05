圖片版權 Reuters Image caption 有評論說，北京還沒有對美國使用他們最厲害的武器，即中國的官僚體系壁壘。中國官僚主義能夠對美國在華企業形成巨大障礙。（中共黨代會會場）

在世界最大的兩個經濟體走向貿易對抗，劍拔弩張之際，中國表示為貿易戰做好了"充分凖備"。有評論說，中國還沒有使出最厲害的手段。

《獨立報》報道說，華盛頓和北京在周五前找到解決辦法的希望越來越小，過後美國就開始對340億美元的中國貨物徵收高關稅，北京也宣佈要採取報復措施。

周五，華盛頓將對中國的818種產品施加25%的關稅，還可能對另外284種產品施加高關稅。與此同時，中國許諾要針鋒相對，對545種美國產品施加高關稅。

幾個星期以來，中美兩國不斷在貿易問題上互相指責。最近美國商務部表示，中國最大的電訊公司中國移動不應該得到在美國的運行許可。美國商務部的報告指出，中國國有公司引發國家安全方面的擔憂。

中國外交部發言人陸慷7月3日說，美國此舉是"冷戰思維"和"零和博弈過時理念"，並表示希望美國"為中資企業赴美投資經營提供公平良好環境，多做有利於中美互信與合作的事"。

中國"嚴陣以待"

陸慷指責華盛頓的政策是搞貿易保護主義，並且警告說，如果美國出台徵稅清單，中國已經做好凖備，將綜合使用各種必要的舉措，捍衛中國國家和人民的利益。

特朗普指責中國對美國執行不公平的貿易政策，但是如果北京採取報復，美國總統特朗普的深紅票倉，其最堅定的支持者可能深受其害。這是美國布魯金斯學會認為中方反制美國的兩份關稅清單的影響細化到美國的"縣"一層級而得出的結論。

圖片版權 AFP Image caption 美國智庫認為：如果北京採取報復，美國總統特朗普的深紅票倉會深受其害。

《獨立報》記者史蒂芬森（Chris Stevenson）說，從汽車製造到生產大豆的農場和威士忌酒廠等一系列美國公司都會受到中國增稅報復的影響，美國農民和其他和特朗普關係密切的行業都會受到影響。

就在中美外交指責持續的時候，中國政府最近對在美國旅行的中國公民發出警告。中國駐美大使館網站上發佈旅行警告提醒中國公民在美國旅遊要注意的一些事項。

因為國家間的政治和外交矛盾可能導致在具體行業的抵制行為亦有前車之鑒，因此在中美貿易戰來臨之際，中國當局發出在美旅遊的警告也受到英語媒體的關注。

這個在6月28日發出的通知說，"美國治安不靖，槍擊、搶劫、盜竊案件頻發"，"在美旅遊期間應警惕周邊可疑人員，避免單獨夜間外出，如遇危險，請冷靜應對，並撥打911 電話報警"。

美國媒體報道，隨著中國中產階層擴大，出境旅遊的中國人數量猛增。美國商務部的統計數字顯示，中國赴美遊客從2009年的52萬多人增長到2016年的約300萬人。

今年2月5日韓國央行發佈數據顯示，因韓國部署"薩德"反導系統引發同中國的爭議，2017年中國赴韓國遊客數銳減48.3%。韓聯社報道，韓國央行發佈的《2017年國際收支（暫定）》顯示，去年韓國服務項目收支逆差達到344.7億美元，達到歷史最高水平。

韓聯社報道指出，2017年韓國服務項目收支出現大規模逆差的主要原因是旅遊收支惡化。

官僚主義是利器

澳洲銷量最大的報紙《澳洲人》7月3日報刊登專欄作者塔普林（Nathaniel Taplin）的文章說，當北京同韓國因為韓國部署美國反導系統發生爭端的時候，中國禁止了去韓國的組團旅遊銷售。

圖片版權 Getty Images Image caption 歐盟雖然同美國也有貿易爭端，但可能不願意聯合北京一起對華盛頓施壓（特朗普和德國總理默克爾）。

文章作者塔普林認為，迄今為止北京還沒有對美國使用他們最厲害的武器，即中國的官僚體系壁壘。他說中國官僚主義能夠對美國在華企業形成巨大障礙。

在北京正在籌劃如何採取措施，針鋒相對，報復特朗普政府的增稅政策時，《澳洲人》的文章說，中國可以借鑒自己歷史悠久的官僚傳統，而最大的輸家可能是美國在中國的跨國公司，特別是那些在中國銷售的產品很容易被取代的美國公司，他們會很快失去在中國的市場份額。

特朗普經常說美國會贏得貿易戰，因為中國對美國有多達3000億美元的貿易順差，因此中國蒙受的損失更大。如果貿易衝突僅限於出口領域，或許如此。但塔普林援引諮詢公司佳富龍洲(Gavekal Dragonomics)的數據說，上述估計忽略了美國在中國公司億萬美元的銷售額，這個數字是中國在美國公司的9倍。

中國的官僚主義屏障能夠讓美國在華公司面臨許多意想不到的麻煩，例如他們會發現，他們提供新產品樣本申請安全許可時，被排在按規章申請排隊的末尾。另外，他們在中國的國有公司合作伙伴會把資源轉往他處，同歐洲公司建立合資企業。

塔普林說，除了官僚主義因素，中國消費群體常常也會進來助戰。2012年中日因為釣魚島發生糾紛時，日本汽車製造商在中國的市場份額幾個月內就下降了近10%。

面對特朗普的強硬貿易措施，除了內部反制手段，中國也在積極尋求外援。《獨立報》報道說，中國正在積極說服歐盟在本月峰會上發表一個指責特朗普的聯合聲明。

報道說，包括副總理劉鶴在內的中國高級官員在布魯塞爾，柏林和北京頻頻向歐盟發出建議，要求中歐採取共同的經濟立場，並作出要對歐盟開放更多中國市場的姿態。

《獨立報》報道說，歐盟峰會可能產生的聲明僅會重申雙方對多邊貿易的承諾，不大可能聯合北京一起對華盛頓施壓。