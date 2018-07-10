劉曉波遺孀劉霞離京前往柏林　消息人士稱胞弟劉暉仍在北京

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快訊：據數名消息人士透露，諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，剛剛乘坐芬蘭航空班機離京前往柏林，其胞弟劉暉未能同行。

7月10日，北京時間上午11時左右，劉曉波遺孀劉霞離開北京，前往柏林。

本周五（7月13日）是劉曉波逝世一週年，全球各界人士紛紛施壓和發聲，要求北京當局釋放劉霞。

中國異見人士劉曉波於2008年組織發表呼籲結束中國一黨專政的《零八憲章》，同年12月被捕，2009年被中國當局以煽動顛覆國家政權罪判處11年監禁。

2010年，劉獲頒諾貝爾和平獎，其妻劉霞隨後即遭當局軟禁在北京家中，八年來一直沒有重獲自由。被軟禁期間，數度傳出劉霞精神崩潰的消息。

劉霞的胞弟劉暉於2013年被控欺詐罪，罪成判處監禁11年。

2017年六月，劉曉波證實在獄中患上肝癌，獲准保外就醫，從監獄被轉送至遼寧瀋陽一家醫院。多國呼籲中國准許劉曉波保外就醫未果，劉曉波最終於2017年7月13日逝世。