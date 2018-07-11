美軍艦通過台灣海峽 貿易戰背景下美中對峙或升溫
DDG-65班福德（USS Benfold）
兩艘美國驅逐艦上周通過台灣海峽，在美中貿易戰、美國會通過建議與台灣聯合軍演的法案背景下，此舉是否讓台海緊張情勢再升溫？
台灣方面10日證實，兩艘驅逐艦繞過台灣東部，與母港在日本橫須賀海軍基地的美國核動力航空母艦里根號（USS Ronald Reagan）會合。7月7日上午，美國神盾級驅逐艦DDG-89及DDG-65由台灣南部海域航經台灣海峽，向東北航行。
台灣方面表示，在美艦航行期間，台灣軍方全程掌握周邊海空狀況。台灣總統府發言人黃重諺說，台灣一向重視台海及區域的和平穩定，台灣身為國際社會負責任的一員，將持續努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。
美國海軍太平洋艦隊也在8日證實航行經台灣海峽一事，但表示這是「例行性移動」（routine transit）。台灣海峽本就屬國際水域，美艦行經是自由航行權的體現。去年7月，美國軍艦也通過台灣海峽。但這次比較特別的是，台灣總統府、外交部和國防部都主動披露消息。
貿易戰與航行時機
淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年接受BBC中文採訪時表示：「這跟貿易戰也可能有關，至少最終目的一致，都是不希望中國取得足以爭霸乃至稱霸的關鍵資源，不論是外匯資本、關鍵技術、或地緣戰略樞紐（台灣）。」黃兆年說，美國選擇此時派軍艦在台海航行，並選擇讓台灣當局公布此訊息，也不排除是想藉由打「台灣牌」讓中國在貿易戰或南海議題上有所讓步。
中國官媒《環球時報》7日引述匿名軍事專家稱：「美國軍艦通過台灣海峽不是一個孤立現象。從貿易戰、南海問題、台灣問題，有很多跡象表明美國針對中國不是一個方面，不是一個個案，是一連串的系列問題。不僅僅是軍事、安全領域，美國是在經貿，外交領域同時發起針對中國的行動。」
美國密蘇里州立大學教授郝志堅（Dennis V. Hickey）通過郵件對BBC中文分析，一些人會認為特朗普在與中國的貿易戰中「打台灣牌」，特朗普可能將台灣議題當成與中國協商的籌碼，如果中國在貿易戰中展現出與美國合作意願，那美國可能降低對台灣的支持程度。
紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome A. Cohen）則認為，美艦航行不是新聞，台灣此次是為了自身利益主動曝光消息。孔傑榮不認為這和美中關係、美中與朝鮮關係或貿易戰有關。
英國諾丁漢大學中國政策研究所駐台北高級學者寇謐將（J. Michael Cole）認為，航行台灣是例行路徑，但片面想改變兩岸關係現狀的中國政府會認為這是升高緊張情勢。他分析蔡英文政府選擇披露消息，是在中國近年對台灣不斷施壓的現狀之下，向台灣民眾發出信號。
「台灣仍是潛在衝突區」
象徵美國台灣間最高的機構「美國在台協會」（American Institute in Taiwan，簡稱AIT）新館6月12日落成，台灣總統蔡英文、行政院長賴清德與前總統馬英九俱出席。雖然當時特朗普與金正恩在新加坡會面引發全球關注，美國仍派國務院助理國務卿瑪麗·羅伊斯（Ｍarie Royce）、國務院海外建築業務局默色（Ｗilliam Moser）大使，與美國在台協會主席莫健（James Moriarty）參與AIT新館落成。當時就有美國軍艦會行經台灣海峽、以彰顯台美軍事合作的成果的風聲。
當時針對美國要派軍艦通過台灣海峽一事，中國外交部和國務院台灣事務辦公室（簡稱國台辦）做出回應。中國外交部發言人華春瑩在例行記者會表示，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題，以免損害中美關係和台海地區和平穩定。
諾丁漢大學中國政策研究所所長蘇利文（Jonathan Sullivan）回應BBC中文郵件採訪，表示台灣海峽畢竟是國際水域，美艦通過也不是史無前例。儘管在兩岸緊張關係在馬英九執政期間（2008年至2016年）較和緩，但近年中國對台灣的軍事化程度越來越升高。蘇利文稱台灣仍是潛在的衝突區域。即便不在美中貿易戰的大背景下，中國也一向對美國對台政策反應敏感。
中國一向自認台灣海峽是中國內海，在去年度《國防授權法》通過美國軍艦泊在台灣港口時，中國官員曾強烈表示反對。「此時美國軍艦航行台海，中國卻無任何官方單位或媒體表達『堅決反對』，更加證明中國其實是色厲內荏的『紙老虎』。」淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室對BBC中文表示。
體現國防授權法？
美國參議院在美東時間6月18日通過2019年度《國防授權法》草案，建議美軍參加台灣軍事演習以提高台灣防衛能力。
黃兆年認為，《國防授權法》要求美軍參加台灣軍演、加強與台灣安全合作，此時美軍艦於台海航行，等於是用具體行動來呼應，亦是以自由航行表達對中國過度聲索南海主權不滿。「總之與《國防授權法》精神一致，都是要對中國影響力的擴張做出防範或抑制。」
蘇利文認為，美艦航行台灣或許會讓特朗普訪問中國的可能性再降低。
中國低調回應？
國台辦主任劉結一8日對美艦航行做出回應，「堅決反對任何危害我們國家利益的事情，這是我們不能夠接受的。」他說：「其實一段時間以來，美國一直在打『台灣牌』，他打『台灣牌』的目的是非常明確的。最根本的就是，美國的這種做法傷害台灣同胞的利益、傷害全體中國人民的利益，當然也應該受到兩岸同胞的共同反對。」
台灣行政院大陸委員會（陸委會）對劉結一的發言以新聞稿回應，稱「中共當局對於美方軍艦行經台海一事，無需牽拖推諉、過激反應。」陸委會指出，中國政府才是破壞兩岸和平現狀的一方，「這段期間以來，中國大陸頻繁在台海進行針對性的軍事演習及機艦繞航，並對台灣國際空間極盡打壓之能事，意圖以政軍威嚇迫我接受其片面政治目的，已實質破壞台海及區域和平穩定現狀，國際社會均高度質疑。」
中國官媒《環球時報》8日以「美驅逐艦過台海是在搞心理遊戲」為題發表社評稱，「美國軍艦這一次的通過選擇了相對低調的方式」通過，「但它同時刺激了一些想像，就是美國軍艦今後有可能不那麼安靜地通過台海，它可以派更大的軍艦通過，邊過邊搞訓練和演習，甚至與台軍開展某種形式的互動。美方要把這些想像變成對大陸的威懾，增加北京的壓力感」。
社評還稱，「我們恰恰不能吃華盛頓的這一套。大陸要做的是讓美國的這種心理戰術對我們沒用」，「由於我們有能力反制美方在台海地區的任何挑釁，我們用不著因為想像這些挑釁的可能到來而惶恐」。
據《環球時報》報道，中國解放軍在過去一個月內已經舉行兩次海軍軍艦近距離繞台訓練，並首次派出052C導彈驅逐艦。中國解放軍對此次美艦航行的狀況「完全掌握」。該報還指出，「此次解放軍繞台行動也在警告台灣，不要以為美國在背後撐腰，就上躥下跳。」
台美軍事合作更緊密？
1996年，因為中國政府不滿台灣即將首度舉行總統直選，威脅以武力統一台灣，在當時「台海危機」下，美國派出航空母艦協防台灣。在小布什總統（George W. Bush）任內，美國與陳水扁政府關係不佳，小布什重話批評陳水扁之時，美國尚且對台灣售出軍武，在奧巴馬任內通過史上最高額對台軍售。
特朗普就任後，「他的整體戰略是美中對峙」，沈明室說。因此對台軍售會持續，在共和黨執政下，「美國會想強化台灣與中國抗衡的武力，保衛台海安全」。 但如果台灣想購買會影響兩岸現狀的武器，例如神盾級軍艦和傳統動力潛艦，美國則會持保留態度。
沈明室認為，以航行自由來看，美國軍艦航經台灣海峽是具對台善意的正常航行，中國不至借題發揮，「台灣也不必沾沾自喜地認為，未來台海衝突，美國必然會以軍艦協防台灣。但至少美國軍艦進入台灣代表美國履行去年《國防授權法》的承諾與決心，並且在適當的時間點，展現其維持台海安全的戰略思維與部署」。美國也透過此舉維持了區域均勢。
沈明室稱，美國派出何種等級的軍艦航行台灣，主動權在於美國，要看當時的台海情勢。