美軍艦通過台灣海峽 貿易戰背景下美中對峙或升溫

DDG-65班福德（USS Benfold）

圖片版權 Reuters Image caption 美國海軍伯克級驅逐艦DDG-65班福德（USS Benfold）號是行經台灣海峽的兩艘驅逐艦之一。

兩艘美國驅逐艦上周通過台灣海峽，在美中貿易戰、美國會通過建議與台灣聯合軍演的法案背景下，此舉是否讓台海緊張情勢再升溫？

台灣方面10日證實，兩艘驅逐艦繞過台灣東部，與母港在日本橫須賀海軍基地的美國核動力航空母艦里根號（USS Ronald Reagan）會合。7月7日上午，美國神盾級驅逐艦DDG-89及DDG-65由台灣南部海域航經台灣海峽，向東北航行。

台灣方面表示，在美艦航行期間，台灣軍方全程掌握周邊海空狀況。台灣總統府發言人黃重諺說，台灣一向重視台海及區域的和平穩定，台灣身為國際社會負責任的一員，將持續努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。

美國海軍太平洋艦隊也在8日證實航行經台灣海峽一事，但表示這是「例行性移動」（routine transit）。台灣海峽本就屬國際水域，美艦行經是自由航行權的體現。去年7月，美國軍艦也通過台灣海峽。但這次比較特別的是，台灣總統府、外交部和國防部都主動披露消息。

圖片版權 Reuters Image caption 另外一艘航行經過台灣海峽的是美國海軍伯克級驅逐艦馬斯廷號驅逐艦（USS Mustin ）。

貿易戰與航行時機

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淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年接受BBC中文採訪時表示：「這跟貿易戰也可能有關，至少最終目的一致，都是不希望中國取得足以爭霸乃至稱霸的關鍵資源，不論是外匯資本、關鍵技術、或地緣戰略樞紐（台灣）。」黃兆年說，美國選擇此時派軍艦在台海航行，並選擇讓台灣當局公布此訊息，也不排除是想藉由打「台灣牌」讓中國在貿易戰或南海議題上有所讓步。

中國官媒《環球時報》7日引述匿名軍事專家稱：「美國軍艦通過台灣海峽不是一個孤立現象。從貿易戰、南海問題、台灣問題，有很多跡象表明美國針對中國不是一個方面，不是一個個案，是一連串的系列問題。不僅僅是軍事、安全領域，美國是在經貿，外交領域同時發起針對中國的行動。」

美國密蘇里州立大學教授郝志堅（Dennis V. Hickey）通過郵件對BBC中文分析，一些人會認為特朗普在與中國的貿易戰中「打台灣牌」，特朗普可能將台灣議題當成與中國協商的籌碼，如果中國在貿易戰中展現出與美國合作意願，那美國可能降低對台灣的支持程度。

紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome A. Cohen）則認為，美艦航行不是新聞，台灣此次是為了自身利益主動曝光消息。孔傑榮不認為這和美中關係、美中與朝鮮關係或貿易戰有關。

英國諾丁漢大學中國政策研究所駐台北高級學者寇謐將（J. Michael Cole）認為，航行台灣是例行路徑，但片面想改變兩岸關係現狀的中國政府會認為這是升高緊張情勢。他分析蔡英文政府選擇披露消息，是在中國近年對台灣不斷施壓的現狀之下，向台灣民眾發出信號。

「台灣仍是潛在衝突區」

圖片版權 AFP Image caption 美國在台協會新館位於山丘上，後有山壁阻擋。

象徵美國台灣間最高的機構「美國在台協會」（American Institute in Taiwan，簡稱AIT）新館6月12日落成，台灣總統蔡英文、行政院長賴清德與前總統馬英九俱出席。雖然當時特朗普與金正恩在新加坡會面引發全球關注，美國仍派國務院助理國務卿瑪麗·羅伊斯（Ｍarie Royce）、國務院海外建築業務局默色（Ｗilliam Moser）大使，與美國在台協會主席莫健（James Moriarty）參與AIT新館落成。當時就有美國軍艦會行經台灣海峽、以彰顯台美軍事合作的成果的風聲。

當時針對美國要派軍艦通過台灣海峽一事，中國外交部和國務院台灣事務辦公室（簡稱國台辦）做出回應。中國外交部發言人華春瑩在例行記者會表示，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題，以免損害中美關係和台海地區和平穩定。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國海軍（資料照片）

諾丁漢大學中國政策研究所所長蘇利文（Jonathan Sullivan）回應BBC中文郵件採訪，表示台灣海峽畢竟是國際水域，美艦通過也不是史無前例。儘管在兩岸緊張關係在馬英九執政期間（2008年至2016年）較和緩，但近年中國對台灣的軍事化程度越來越升高。蘇利文稱台灣仍是潛在的衝突區域。即便不在美中貿易戰的大背景下，中國也一向對美國對台政策反應敏感。

中國一向自認台灣海峽是中國內海，在去年度《國防授權法》通過美國軍艦泊在台灣港口時，中國官員曾強烈表示反對。「此時美國軍艦航行台海，中國卻無任何官方單位或媒體表達『堅決反對』，更加證明中國其實是色厲內荏的『紙老虎』。」淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室對BBC中文表示。

體現國防授權法？

美國參議院在美東時間6月18日通過2019年度《國防授權法》草案，建議美軍參加台灣軍事演習以提高台灣防衛能力。

黃兆年認為，《國防授權法》要求美軍參加台灣軍演、加強與台灣安全合作，此時美軍艦於台海航行，等於是用具體行動來呼應，亦是以自由航行表達對中國過度聲索南海主權不滿。「總之與《國防授權法》精神一致，都是要對中國影響力的擴張做出防範或抑制。」

蘇利文認為，美艦航行台灣或許會讓特朗普訪問中國的可能性再降低。

中國低調回應？

圖片版權 CNA Image caption 圖為台灣總統蔡英文以三軍統帥身分視導漢光演習（資料照片）。

國台辦主任劉結一8日對美艦航行做出回應，「堅決反對任何危害我們國家利益的事情，這是我們不能夠接受的。」他說：「其實一段時間以來，美國一直在打『台灣牌』，他打『台灣牌』的目的是非常明確的。最根本的就是，美國的這種做法傷害台灣同胞的利益、傷害全體中國人民的利益，當然也應該受到兩岸同胞的共同反對。」

台灣行政院大陸委員會（陸委會）對劉結一的發言以新聞稿回應，稱「中共當局對於美方軍艦行經台海一事，無需牽拖推諉、過激反應。」陸委會指出，中國政府才是破壞兩岸和平現狀的一方，「這段期間以來，中國大陸頻繁在台海進行針對性的軍事演習及機艦繞航，並對台灣國際空間極盡打壓之能事，意圖以政軍威嚇迫我接受其片面政治目的，已實質破壞台海及區域和平穩定現狀，國際社會均高度質疑。」

中國官媒《環球時報》8日以「美驅逐艦過台海是在搞心理遊戲」為題發表社評稱，「美國軍艦這一次的通過選擇了相對低調的方式」通過，「但它同時刺激了一些想像，就是美國軍艦今後有可能不那麼安靜地通過台海，它可以派更大的軍艦通過，邊過邊搞訓練和演習，甚至與台軍開展某種形式的互動。美方要把這些想像變成對大陸的威懾，增加北京的壓力感」。

社評還稱，「我們恰恰不能吃華盛頓的這一套。大陸要做的是讓美國的這種心理戰術對我們沒用」，「由於我們有能力反制美方在台海地區的任何挑釁，我們用不著因為想像這些挑釁的可能到來而惶恐」。

據《環球時報》報道，中國解放軍在過去一個月內已經舉行兩次海軍軍艦近距離繞台訓練，並首次派出052C導彈驅逐艦。中國解放軍對此次美艦航行的狀況「完全掌握」。該報還指出，「此次解放軍繞台行動也在警告台灣，不要以為美國在背後撐腰，就上躥下跳。」

台美軍事合作更緊密？

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普親自簽署《台灣旅行法》，台灣官方對此表達「感謝」。

1996年，因為中國政府不滿台灣即將首度舉行總統直選，威脅以武力統一台灣，在當時「台海危機」下，美國派出航空母艦協防台灣。在小布什總統（George W. Bush）任內，美國與陳水扁政府關係不佳，小布什重話批評陳水扁之時，美國尚且對台灣售出軍武，在奧巴馬任內通過史上最高額對台軍售。

特朗普就任後，「他的整體戰略是美中對峙」，沈明室說。因此對台軍售會持續，在共和黨執政下，「美國會想強化台灣與中國抗衡的武力，保衛台海安全」。 但如果台灣想購買會影響兩岸現狀的武器，例如神盾級軍艦和傳統動力潛艦，美國則會持保留態度。

沈明室認為，以航行自由來看，美國軍艦航經台灣海峽是具對台善意的正常航行，中國不至借題發揮，「台灣也不必沾沾自喜地認為，未來台海衝突，美國必然會以軍艦協防台灣。但至少美國軍艦進入台灣代表美國履行去年《國防授權法》的承諾與決心，並且在適當的時間點，展現其維持台海安全的戰略思維與部署」。美國也透過此舉維持了區域均勢。

沈明室稱，美國派出何種等級的軍艦航行台灣，主動權在於美國，要看當時的台海情勢。