強姦：女性主義的呼籲為什麼總"沒用"？

圖片版權 TIM WALKER / VANITY FAIR Image caption 艾瑪·沃森在《名利場》露胸的照片引起女性主義者們的「口水戰」

強姦案又起，女性主義幾十年減少強姦案的努力似乎成效並不明顯。原因到底出在哪裏？

幾天前，北京電影學院爆出強姦案，一時間"強姦""女權"又佔據了媒體的頭版頭條。幾乎同一時間，英國一位被性侵的少女，通過BBC呼籲受過性侵的女性勇敢站出來，舉報強姦犯，講述自己的故事。

令人尷尬的是，女性主義者天天都在呼籲"男女平等"、杜絶強姦，但是強姦案的數量卻不見減少。英格蘭和威爾士在2016年發生的強姦案數量是2012年的一倍。為什麼女性主義的努力和呼聲在事實數據面前顯得有那麼一點"沒用"？

女權的性解放適得其反？

圖片版權 ACEBOOK / YIHAN LIN Image caption 台灣女作家林奕含被補習班老師誘姦

女性主義者最普遍的要求是男女平等。所以男性強迫女性進行不情願的性行為，就是男性把自己的意志強加在女性身上。這，就是不平等。男女性平等，女性有性自由。

進入21世紀，男人對婚前女方必須是處女的苛求似乎普遍在減少，女性也有了更大的性自由。

但是，這背後隱藏的問題是由於性思想的解放，一些女性被性侵略時的羞恥感減少。她們可能選擇把強姦當成不愉快的性經歷，而不去報案。

所以，看似強姦案的數量在減少，但其實背後往往隱藏著更多不為人知的、甚至根本沒有被意識到是"強姦"的"強姦案"。

這也許就是為什麼女權主義者們一方面在高舉"減少強姦"的旗幟吶喊，一方面強姦案數量高居不下的原因之一。

女權到底能不能對抗"人性本能"？

圖片版權 Getty Images Image caption 女性爭取平等權利

著名的性學家弗洛伊德對人性的一個解釋用通俗的話來講就是，人總想滿足自己的快樂，而最直接的表現也是最根本的衝動就是性。

如果像弗洛伊德所述，性是快樂的源泉，那麼女權主義所要求的"男人不可以強姦女人"就是"男人必須壓制自己的快樂"。在文明社會，壓抑並不是罕見。而且弗洛伊德晚年也說文明意味著對人性的壓制。

雖然並不是為強姦辯護，但是人到底可以在多大程度下、多時間內壓抑自己的原始慾望卻是一個讓人思考的問題。

女性主義想要阻止或減少強姦案的發生，似乎並不那麼簡單。

女性主義者"內部混亂"

圖片版權 AP Image caption 參與「乳房運動」的人赤裸上身

最後，我必須承認我把"強姦"和"女權"聯繫起來本身就可能被人攻擊。因為女性主義者對什麼是"女性主義"的定義原本就有分歧。

"女性應該對自己的身體有絶對的話語權"是許多女性主義者共同認可的一個觀點。

2012年印度巴士輪姦案的犯案人直到獄中都堅稱女人就應該"享受"被強姦、 穿著暴露、半夜上街的女人就要承擔被強姦的風險。全世界的女權主義者似乎都在那一刻憤怒了。

在一些女性主義者看來裸體都是我們的自由。"解放乳房"運動（女性不穿衣服上街遊行）每年都在紐約等地如火如荼的進行。

但是，去年艾瑪·沃森在《名利場》露胸的時候，到底該不該"露胸"卻在女性主義者內部引起了爭議。 批評者說艾瑪在一本賣男性讀者居多的在職上露自己的胸，這是在取悅男人。

而同樣自稱是女性主義者的艾瑪說想露就露，關我的胸什麼事。

女性主義者一方面想要宣傳女人身體和意志的自由，另一方面又在怎麼個自由法上面爭論不休。這種內部爭論在外人看來就像是一場鬧劇。

在這個信息爆炸的時代，有多少人有時間和耐心等待女權主義者爭吵後，傾聽女權主義者解釋她們信什麼，然後再花時間考慮她們的提議呢？

可能等女性主義者更"內部一致"的時候，爭取女性權利的效果會更顯著。

宋婉源 BBC中文特約記者