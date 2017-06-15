英媒： 吳小暉是習近平扳倒又一大亨？

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《金融時報》報道，中國安邦保險集團董事長及總經理吳小暉無法在公司履職並被傳被當局拘留。

文章說，如果吳小暉再不露面以及中國反腐機構真的調查安邦，那麼他將是在中國反腐運動中落馬的最高級別私營企業老闆。

據悉，本周中國反腐監督機構正在對安邦的賬目進行詳細核查。

近年來，安邦迅速崛起成為在世界各地收購最多的中國公司之一。

而有關吳小暉被拘留的消息最初是由中國的《財經》雜誌報道出來的。但安邦後來說，吳小暉是由於"各人原因""不能到公司履職"。

但吳小暉被拘留並沒有得到官方證實。同時，《財經》的報道此後也被刪除，由此可能引出吳小暉也可能被無罪釋放的可能性。

今年早些時候，中國的反腐機構開始把注意力轉移到金融部門，包括像安邦這樣的巨頭公司。

這些公司往往靠出售高風險的投資產品以資助他們的高調收購。

今年50歲的吳小暉在2004年以5億人民幣成立安邦，到2014年總資產已經達到620億人民幣，並做了幾個大手筆的收購，其中最有名的一筆收購就是購買美國的華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Hotel）。

文章說，有批評人士指吳小暉的公司實質上是一個偽裝成保險公司的投資公司。

但吳小暉對這種說法一再反駁，他稱自己公司成功的真正秘訣在於比國有企業有更精簡的結構和低得多的成本。

今年初，吳小暉一度希望能夠與美國總統特朗普的女婿庫什內達成一筆具有爭議的紐約房地產交易。但最後這筆交易沒有達成，因為庫什內家人擔心它可能會成為特朗普總統的一個政治包袱。

文章還說，吳小暉平時為人比較低調，但偶爾也會自大，例如他曾向一群顧問吹噓他認識中國保險監管部門的每一個人，下到門衛，上到主席項俊波。

但項俊波由於"嚴重違紀行為"已經在4月被中國反腐部門拘捕。