英媒：中國古代真的比西方強盛富有嗎？

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英國《經濟學人》雜誌最新一期文章探討了中國古代所謂黃金鼎盛時代的謎。

文章說，中國領導人習近平提出了"中國夢"的口號，習近平表示要重振大中華，讓中國像古時那樣再成為全世界最富有、最強大的國家，甩掉由於受到外國侵略以及經濟災難所造成的"幾百年的恥辱"。

但是，現在由英國牛津大學以及北京大學和清華大學研究人員所進行的一項新研指出，其實古代的中國沒有共產黨人想像的那樣強大，中國過去就落後歐洲幾個世紀，並不完全是歐洲的工業革命才把中國甩在了後面。

這些學者研究和對比公元1000年期間中國與英國、荷蘭、意大利以及日本的人均國內生產總值，結果發現中國唯一比這些國家富有的時期是在11世紀，那時中國已經發明了火藥、指南針、紙幣等。

但是，到了1300年，意大利已經趕上了中國，而到了1400年英國和荷蘭也追上了中國。

大約在1800年日本也超過了中國，成為亞洲第一富國。中國的清朝是人均國內生產總值大倒退的時期。

圖片版權 EPA Image caption 中國農民的境遇幾百年來似乎改變的太緩慢

文章說，這些研究可能打破了中國人一直以來認為的古時的中國與歐洲享受同樣的生活標凖直到歐洲18世紀末的工業革命才被西方超過。

因此，文章說西方的發展始於工業革命前，同時也暗示著歐洲的富有與中國的貧窮不能只用工業革命來解釋，肯定有體制的不同。

文章特別提到，中國農民的命運在幾百年來似乎改變的並不大。

中國在印尼投資的困境

《金融時報》的一篇文章講述了中國公司在印度尼西亞投資以及開展項目所遇到的一些問題和困境。

文章說，雖然印尼總統維多多在參加中國的"一帶一路"峰會時敦促中國主席習近平多在印尼投資，但中國公司在印尼的遭遇卻使中國投資者猶豫不決。

文章說，中國公司擔心印尼的排華情緒，以及在購買土地和地方不同政策方面所遇到的種種問題和混亂。他們希望印尼政府能夠多提供幫助和改善投資環境。

與此同時，印尼的一名高級官員也敦促中國公司做出更多努力贏得印尼公眾的信任，而不是只要求印尼政府解決一切問題。