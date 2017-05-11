記者來鴻：日本人為什麼癡迷這個紅髮女郎？

圖片版權 CAITLIN CRONENBERG Image caption 5月12日上映的新劇中安妮（由Amybeth McNulty扮演）在等火車

紅發少女俘獲無數日本人—特別是日本女人的心，魅力何在？日本人是不是被忽悠了？看一看，幫我們理解日本一段歷史、兩性關係。

她頭帶小草帽，一邊垂著一條小辮子，綠山牆的安妮或許是全世界最容易認得出的紅髮女郎。但是在日本，安妮——這位來自愛德華王子島的孤兒可不單單是吸引人的外國少女，她是日本國家級的女英雄。

走近這座有翠綠窗欄、老式木門的農舍，道斯（Terry Dawes）深吸一口氣，做好直面內景的心理凖備。

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圖片版權 TERRY DAWES Image caption 日本北海道，這是加拿大愛德華王子島上綠山牆農舍的複製版

道斯從小在愛德華王子島—加拿大面積最小的省—長大，他曾經好多次去參觀著名的歷史景點"綠山牆"。

但是，道斯即將跨進門檻的這座農舍並不是那個正版的綠山牆，而是一座完整複製品，在9700公里之外的日本北海道！

綠山牆農舍是日本"加拿大主題公園"的主要景點之一。最紅火的時候，每天來這裏的遊客高達四萬人。

現在，主題公園基本上被人遺忘了，成了日本1990年代經濟峰巔時期的遺物。

道斯告訴我說，"來這裏的經歷，我常常比作一場夢，怪異的夢：走過熟悉的街道，但總感覺有不對勁的地方。"

道斯說，綠山牆翻版的存在、日本專門修建加拿大主題公園，這樣的事實本身就可以證明日本對安妮的深情厚愛。道斯2014年曾經來過日本，拍攝關於日本安妮現象的紀錄片。

圖片版權 TERRY DAWES Image caption 日本北海道，加拿大主題公園入口處，招牌凸顯安妮的吸引力

日本和安妮的緣分開始於第二次世界大戰的前夜。當時，一位加拿大傳教士送給她的學生村岡花子（Hanako Muraoka）一本《綠山牆的安妮》。直到今天，它依然紅遍日本，還有以這本書為靈感創作的動漫系列、漫畫書和好幾部日文電影呢。（注：該書書名又譯作《清秀佳人》、《紅發安妮》）

這樣一來，安妮不再僅僅是進口的西方文化，而是成了日本文化本身的一部分，由日本藝術家、作家為主要是日本人的受眾一次次詮釋、呈現。

吉原由香（Yukari Yoshihara）是日本筑波大學的文學講師，一年級新生的課程就包括《綠山牆的安妮》。她說，"通常來講，我們擅長模仿。《綠山牆的安妮》也是這種改編文化的一部分。"

吉原說，日本女性特別喜歡安妮，因為綠山牆所在的那個世界充滿了"可愛"（kawaii）的東西。"可愛"是在日本很流行的概念，意思是乖巧、漂亮、浪漫。

吉原說，"她們很喜歡這個故事，因為裏面有許多美麗的景色，還有泡泡袖、茶會這類可愛的東西。"

但是，喜愛安妮的並不僅僅是日本女孩子。高橋（Go Takashashi）是吉原的學生，他也是安妮的堅定粉絲，正在寫有關《綠山牆的安妮》的論文。

高橋說，"我喜歡安妮這個人物，愛說話、不怎麼找麻煩、考慮別人的感情，這樣的性格很吸引我。所以在我看來，安妮是完美的。"

和其他許多日本讀者一樣，高橋也去愛德華王子島"朝拜"過，親眼看到了書中寫到的許多地方：綠山牆農舍原址、情侶巷、鬧鬼的樹林等等。

愛德華王子島總人口只有15萬，每年大約有3500名日本遊客來參觀。這樣算下來，日本人是愛德華王子島來訪人數最多的外國遊客群體之一。

愛德華王子島總理麥克勞赫蘭（Wade MacLauchlan）說，他們來辦婚禮，看野花，欣賞各種有關安妮的舞台劇、音樂劇。

圖片版權 MICHEL VIATTEAU / AFP Image caption 2011年，日本遊客在加拿大綠山牆外農舍外拍照留念

一般情況下，每當有新的有關安妮的劇目、電影播出的時候，日本遊客的數量都會出現小高潮。5月12日，網飛（Netflix）的新連續劇《安妮》就要登場了，麥克勞赫蘭說，這可能又將給島上帶來一大批日本人。

這部連續劇是網飛和加拿大廣播公司聯合製作的，由莫利亞‧瓦利‧貝克特（Moira Walley-Beckett）執筆，她曾是狂掃艾美獎的《絶命毒師》的編劇。新劇大量使用原著中的女權色彩潛台詞，更多將安妮塑造為一個生存者、而不是完美的聖女。

吉原說，這樣的潛台詞在日本也相當重要。給學生上課，她很喜歡講安妮的故事，因為這可以啟發學生們討論性別問題。性別問題在日本社會還經常被看作禁忌話題。"我們一般不教孩子性別和生活中常見問題的關係，比如教育、時裝、我們如何行事等等。"

她還說，當年安妮在日本出版發行或許也正是出於這個原因。她援引日本學者越智博美（Hiromi Ochi）說，安妮也許是美國戰後將日本迅速民主化計劃的一個關鍵部分。

安妮於1952年出版，由村岡花子在二戰期間秘密翻譯。同盟國軍事佔領日本期間，這本書在美國在日本開辦的圖書館中很容易找得到。

吉原認為，故事的主旋律：一個孤兒女孩最終證實，她的心靈、她的智慧和任何男孩一樣強大、優秀，成了某種溫和的自由宣傳，目的是要推動（日本）女性從傳統角色中解放出來。

圖片版權 MARVIN MOORE Image caption 安妮的魅力何在？

看起來，安妮的主旋律在今天的日本仍然很流行。道斯在採訪日本的安妮粉絲時，曾一次又一次聽對方說，他們—特別是女性粉絲—如何和安妮有共鳴。

道斯說，"我認為，安妮的故事給人一種自我表現的方式，但是，表現只是在某種程度之內，從不徹底逾矩。歸根結底，安妮最後還是以家庭為重：收養她的家庭。"

安妮其實是既遵守規矩、又獨立反叛；既可愛浪漫、又激進前瞻。

吉原笑著說，"從某種意義上看，我們相信《綠山牆的安妮》的故事是女性解放的理想，我們可能被忽悠了。"

但是，這並不意味著日本人對安妮的愛會打一絲一毫的折扣。