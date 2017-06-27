記者來鴻：得罪朝鮮官員「後患無窮」？

Image caption 這種場合下一定要小心？

話一齣口，我就知道自己錯了。

感覺到有人捅了我後腰，我立刻回了一句，"別推我！"在怒火中燒的那一瞬間，我還以為推我的是那個特別愛出風頭的日本攝影師。

那是在平壤。整整一天，我們排了一次大隊、再排一次大隊，被問話、被搜身；好像整整一天，他一直在推我擠我搡我。很煩。所以，當我覺得又有人在背後捅我的時候，我突然爆發了。

但是，轉過頭一看，捅我的可不是什麼日本攝影師，而是負責"陪同"外國新聞團隊的最重要的朝鮮官員之一！

話已經放出去了、想撤回來已經為時已晚。所以，我湊過身、鼻尖幾乎頂到他的鼻尖，又重覆了一遍，"你敢推我？！"我們就這樣四目對視，好像持續了永恆、永遠。然後，我們都抽身，無語，但眼睛還瞪著。

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不久我就意識到，我得先低頭。所以，我找到他道歉，對方沒有接受。這人工作糟透了，但手裏有一點小權。

那天晚上在酒店的酒吧，我又特意找到他，問他能不能請他喝一杯。他說，"威士忌，來一瓶。"聽到這話，我立刻起身去給他買了一瓶。

我們坐下來，談論這個星期過的怎麼樣。他說，他今後幾天才能知道結果，要向上級匯報。如果上級領導認為媒體的報道不咋地，他就會被送去挖煤。很明顯，他這話不是玩笑。

不管怎麼說吧，他總算報了仇。雖然我不能百分百確信，但是，下一次我再申請簽證去朝鮮時被拒簽了。

Image caption 2015年10月埃文斯在朝鮮報道

我不怪他。他是個身處無休無止壓力之下的人。就算短暫去朝鮮一段時間，都能給你頭痛，真的頭痛。

你看，隔牆永遠有耳，不管想說什麼，張嘴之前必須自我審查一番，足以讓人頭蒙腦漲。對外人尚且如此，對一個擔驚受怕的幹部又會有怎樣的影響呢？

從他們身上，你從來感覺不到一絲一毫的異見，外包裝沒有任何裂縫。我感覺到的最大的不滿是，一個陪同發出一聲嘆息、搖了搖頭—幅度可能只有一毫米。

當時他有些心煩，整整一天，過了一個安檢再過一個安檢，被金正恩的保安推來搡去，烈日當頭。這些保安臉色陰鬱，穿著統一的黑制服，衣服下的鼓包清晰可見，大概是槍。這些人在朝鮮發號施令。

不過，朝鮮也有另外一面。最近在美國、英國剛出版一本書，短篇故事集，作者是朝鮮人，筆名班蒂(Bandi，音譯，意思是螢火蟲)。他/她仍在朝鮮，這可是冒著生命危險寫出來的書。書裏講述的是朝鮮人如何忍受、應對體制。比如，父母擔心孩子在偉大領袖畫像錢尖叫，行賄收買官員等等。

Image caption 什麼時候停止鼓掌一定很重要......

在朝鮮，你肯定會注意到的一件事是，人們獻給金正恩的鼓掌總是熱烈無比，怪異的熱烈。

一排排將軍拼命鼓掌，手肯定都會疼了，不可能更使勁、更快。所有的人都腰桿挺直、雙手拼命拍。然後，掌聲突然停止，萬眾一手般地停止：金正恩來了！人群中，狂喜如火山般爆發。金正恩走的時候，這一切突然停止，不自然。

我看到這一幕時，感覺真有些怪異，好像人們心裏害怕、是被迫鼓掌。還有些掌聲是提前錄好的，沿街高層建築上安裝的擴音器轉播。

在這種體制下，知道什麼時候停止鼓掌，肯定也是最難掌握的技巧之一。

俄國作家亞裏沙大.索爾仁尼琴在《古拉格群島》中刻畫了蘇聯時代一家工廠的經理。在工人歡迎斯大林的掌聲持續11分鐘之後，這位經理示意可以停了。

他的下場？被逮捕。這樣敢於表現獨立思考的能力對獨裁者來說是危險的。

索爾仁尼琴警告說：千萬不要成為第一個停止鼓掌的人。

我惹翻了的那位朝鮮幹部並沒有被送去挖煤。後來我們看到過，他還在平壤陪同記者呢。不過依我看，他真該少喝一點威士忌。

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圖片版權 AMAZON Image caption 亞馬遜官網--《控訴：朝鮮內部被禁的故事》

《控訴：朝鮮內部被禁的故事》

（The Accusation:Forbidden Stories from Inside North Korea）：作者班蒂，講述獨裁的朝鮮內尋常百姓的生活故事。

據美國媒體CNN、《紐約時報》等報道，該書2014年5月在韓國出版，2015年已成法語，今年早些時候在美國、英國出版，迄今共有19種語言譯本。

這本書得以出版，一名中國遊客也起到關鍵作用。根據報道，在韓國的活動人士得知一名出逃的朝鮮女子被中國警方抓獲、將被遣返後提供幫助，她抵達韓國後透露，她在朝鮮的親戚班蒂曾要求他將手稿偷偷帶出朝鮮，但是她由於害怕沒有接受。後來，韓國活動人士通過可靠聯絡方式、謹慎與班蒂取得聯繫，並由一名鮮族中國人假扮遊客前往朝鮮，將班蒂手稿夾在金日成的宣傳書籍中帶出。

韓國國家安全戰略研究所的研究院Kim Kwang-jin在接受《紐約時報》採訪時說：這本書是"朝鮮索爾仁尼琴的處女作"。