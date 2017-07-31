記者來鴻：普京是特朗普的「致命誘惑」？

Image caption 這能說明什麼問題？

想搞懂特朗普為什麼超受普京吸引？去看看紀念品攤檔出售的冰箱磁貼吧。比如這個百元美鈔，它能說明什麼問題？

曾幾何時，要想搞懂莫斯科，只需要仔細斟酌《真理報》字眼背後的含義，或者瞧瞧紅場閲兵式上蘇聯官員的站位、看看誰在前誰在後誰挨著誰就可以了。

那以後，克里姆林宮研究學漸漸變了。不過，我可以很自豪地說，我找到了讀懂21世紀俄國權壇新思維的新方法：去距離BBC莫斯科辦公室對面的火車站，看看紀念品攤檔出售的冰箱磁貼。

冰箱磁貼，揭示出俄國許多事。比如上星期，那裏出售的有好幾款不同的普京貼：普京身著軍事迷彩，下俯口號包括「我們是不容忽視的力量！」、「我們將永遠幫助自己人！」

克里姆林宮政策，一言以蔽之。

其中一個磁貼特別抓住我的注意。看上去像是100美元鈔票，上面美國開國之父本傑明·弗蘭克林的頭像換成了普京。

我知道，這不過是個冰箱磁貼，但是，這裏面概括著普京-特朗普/俄國-美國眼下這齣戲的全部。

特朗普入住白宮六個月，俄國人開始感覺，自己的國家對美國有相當大的影響力。

Image caption 這個怎麼樣？

這樣的思維，誰又能責怪他們呢？特別是考慮到克里姆林宮干涉美國大選、把一個俄國木偶安置進白宮那些指控，還有俄國律師、俄國說客、俄國大亨和特朗普團隊、特朗普家人密謀的流言。

到底有沒有密謀，這要取決於官方調查來下定論。但是，僅有謠傳，已經足以讓全世界開始討論普京的俄國有多強悍、特朗普的美國有多疲軟。

曾經，普京看上去也很為掌控著網絡超級大國而自豪。

但是，普京也面臨一個問題。其實，所有的冰箱磁貼都有這個問題。在商店買的時候覺著很好看，並不意味著它一定能貼在所有冰箱上。

剛剛開始時，特朗普的總統任期在莫斯科眼裏一定很有誘惑力。俄國期待著美國新領導人開啟俄美關係新篇章。

Image caption 哦？特朗普形像上了俄羅斯著名的玩具？

曾經，俄國官方電視台的新聞主播曾經形容特朗普是「出類拔萃的男人……真漢子。」美國總統大選後那一天，一位俄國官員告訴我，她抽了雪茄、喝了一整瓶香檳慶祝特朗普的勝利。

但是，特朗普掌權六個月過去了，美國對俄國的制裁還在繼續；特朗普的前任奧巴馬關閉的兩座俄國外交官邸還繼續關著；

俄國報紙在特朗普就任之初期盼俄美達成「宏大交易」，現在也沒人再提及了。

莫斯科並沒有直接指責特朗普要對這一切負責。俄國一份主要報紙《獨立報》最近解釋說，在目前這種氛圍下，「特朗普幾乎沒有可能改善俄美關係。因為，他任何一個措施、他朝俄國這個方向看一眼，都會在美國國內引起疑心，甚至會被看作叛國。」

幾天前，我和俄國一位議員聊天。他抱怨說，特朗普因為俄國問題遭遇的強大壓力讓俄美外交關係更加負責。

他告訴我：「特朗普就像個囚犯，你怎麼能和囚犯談事兒？」

Image caption 特朗普和普京見過面了

但是，俄國和美國還在談。普京和特朗普見過面了，在G20峰會期間。雖然進展比莫斯科希望看到的要慢，但是，俄國和美國也謹慎談過合作：比如敘利亞問題、網絡安全問題。

特朗普繼續堅持說，和俄國發展緊密關係沒錯，他說這對美國有好處。

雖然美國總統和美國的西方盟友在不少問題上經常顯得南轅北轍、大相徑庭，但是，特朗普看上去好像總是在受普京這個磁貼的吸引。特朗普曾不止一次公開讚美普京。

但是，俄國問題正在給白宮蒙上陰影。對特朗普來說，普京會成為他的「致命誘惑」嗎？

BBC在世界各地派駐的記者在跟蹤重大事件的同時，還投入大量精力和時間了解所在地區的人文、社會、自然等各方面情況。《記者來鴻》是BBC記者從世界各個角落髮回的隨筆、感想，希望它可以成為您了解世界的小小窗口。更多記者來鴻：請點擊這裏