記者來鴻：俄建「悲傷牆」悼念政治迫害遇難者

Image caption 這裏紀念的大多數人都是斯大林殘暴而瘋狂的統治的受害者。

只因為講了一個笑話，維拉·葛魯貝娃（Vera Golubeva）就被勞改了6年。1951年，她被打成"人民的敵人"，送到西伯利亞的一個勞改營裏。

"聽起來很可笑，"這位前歷史教師微笑著說。"但那是他們掌握的關於我的唯一'證據'。"

維拉馬上就要98歲了，她拄著拐杖，行動很遲緩。很難想像，她曾在氣溫低達攝氏零下56度的西伯利亞鐵路線上，被迫鋪設水泥枕木。

她現在住在莫斯科的一座公寓樓裏。我們坐在樓下院子裏的長凳上，她對我回憶說："所有人都疲憊不堪，疾病纏身。

"對我來說，最難的活是砍木頭。我是城里長大的，不會幹這種活。所以我的配給食物被減少到300克，幾乎等於沒有！"

"心理上也很難過，很多人都瘋了，他們忍受不了，"她說。

現在，俄羅斯正凖備悼念千百萬象維拉這樣的受害者。

Image caption 只因為講了一個笑話，維拉·葛魯貝娃就被勞改了6年。1951年，她被打成"人民的敵人"，送到西伯利亞的一個勞改營裏。

就在莫斯科中央環線旁邊，一個巨大的青銅雕塑已經接近落成。這是俄羅斯第一個座國家級紀念碑，悼念蘇聯時期被強制遷移、關押或處決的千百萬受害者。

這裏悼念的大多數人都是斯大林殘暴而瘋狂的統治的受害者。

斯大林的受害者

約瑟夫·斯大林於1929年開始統治蘇聯，直至他1953年去世為止。數以千萬計的人死於其殘暴統治。

斯大林治下的強制人口遷移、饑荒、強制集體化、勞改和大清洗，都造成大批人口死亡。

在1937和1938年間的"大清洗"中，估計有75萬人被處決。

數以百萬計的人被送入"古拉格"勞改營。

紀念碑的設計者是俄羅斯著名雕塑家格奧爾基·弗蘭古梁（Georgy Frangulyan）。

站在這座漸漸成型的雕塑旁，他對我解釋說："那是一個巨大的災難，是對人類犯下的最嚴重的暴行之一。我不可能不受到震動。"

紀念碑整體是一座弧形的牆，形似一把巨大的鐮刀，由許多參差不齊、面目不清的人形構成。

雕塑家說，這個設計的含義是，一個壓迫性的國家機器像割草一樣扼殺了許多無辜的受害者。

在牆中間有一些縫隙，他希望人們能夠走進去，用自己的肩膀親身感受歷史的重壓。

Image caption 俄羅斯著名雕塑家格奧爾基·弗蘭古梁說，"這不是一般的具像派的藝術，它表現的是情感，是恐懼和憂慮。

"這不是一般的具像派的藝術，它表現的是情感，是恐懼和憂慮，"弗蘭古梁說。"它描繪的是所有那些被無情抹去的生命。"

這座名叫"悲傷牆"的紀念碑由莫斯科市政府提供部分資金，還有一部分依賴公眾捐款。但雕塑家說，目前還有一個不小的資金缺口。

豎立這座紀念碑是兩年前決定的。當時，俄羅斯總理梅德韋傑夫批准了一項國家政策凖則。

該凖則說，如果俄羅斯不能"永恆紀念因政治迫害而死的數以百萬計的公民"，俄羅斯就不能在國際社會擔當一個領袖角色。

但是，俄羅斯領導層對此發出的信息並不一致。

6月，普京總統警告說，俄羅斯的敵人正在過分"妖魔化"斯大林，目的是攻擊俄國。

在普京治下，蘇聯戰勝納粹德國的歷史已經成為俄羅斯民族主義的核心內容。

因此，斯大林被越來越多的人視為"戰爭英雄"。在民意調查中，他經常被評為俄羅斯歷史上最偉大的歷史人物。

Image caption 98歲的維拉表示，"過去發生的事情必須揭露出來，以避免歷史重演。"

"古拉格被忽視"

但是，你即使不去西伯利亞，也能看到斯大林暴政的苦果。

莫斯科運河總長120多公里，將莫斯科河與伏爾加河連接在一起。該運河是在斯大林統治時期由勞改犯人建造的，包括政治犯。

"大多數人對這條運河一無所知，"歷史研究員德米特裏·科蒂勒維奇（Dmitry Kotilevich）說。"他們對德米特羅夫斯基勞改營就更是無從知曉。"

他說，1937年，在運河的開通典禮上，幾十名負責運河建設的官員被捕，後來被槍決。

"對很多人來說，很難同時思考衛國戰爭和古拉格這兩件事，"科蒂勒維奇說。"我經常聽到有人說，你如果關注斯大林在戰前的所作所為，你就玷污了戰爭的勝利。所以，古拉格就被忽視了。"

但有了紀念碑，忽視過去的痛苦記憶或許就不會那麼容易了。

這座"悲傷牆"有30米長。其設計者相信，過路的人，包括孩子，將會產生好奇心，會問問題。

"總會有些人不想承認過去的歷史，但我希望有了這個紀念碑，這種人將會越來越少。絶不能辯護濫施暴行，濫殺無辜的行為，" 弗蘭古梁說。

Image caption 雕塑家弗蘭古梁說，這座悲傷牆中間有一些縫隙，他希望人們能夠走進去，用自己的肩膀親身感受歷史的重壓。

"避免歷史重演"

維拉·葛魯貝娃在迫害中倖存下來，但她失去了太多太多。

她說，她的青春被奪走了。她的丈夫和父母也被送到古拉格。維拉到勞改營時，懷著8個月的身孕。她不幸流產後，覺得生命變得毫無意義。

對她來說，這座紀念碑早就該建立，這是對恐怖歷史的一個遲來的承認。

"過去發生的事情必須揭露出來，以避免歷史重演，"維拉的口吻很堅定。

"在俄羅斯，我們說事物按著螺旋形的方向發展。但那是一個黑色螺旋，是個可怕的時期，"她接著說。"不幸的是，現在還有人支持那種制度。"

這種人並不難找。我從長凳上站起來離開時，坐在附近的另一個女人對我叫了起來。

她知道我是外國人。剛才我和維拉談話時，她一直在觀察我們。

"她剛才在批評俄羅斯嗎？"那女人指著維拉問我。"她在說俄羅斯的壞話嗎？"

"她最好沒有，否則我們可饒不了她。"