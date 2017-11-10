記者來鴻：沖繩—美國情結難割難捨？

Image caption 沖繩邊野古灣

和美國大兵"親密共處"，天長日久，感情和關係也就複雜了？雖然希望減少美軍基地和人數，但是，沖繩人真能徹底擺脫美國情結？

沖繩，有亘古永恆的地方，也有時光遺忘的角落。

夕陽西下，藍天白雲在落日的裝點下華麗轉身，披上金紅的晚霞。一望無際的沙灘上，點綴著突兀的岩石。遠遠望去，好像大海中聳立著一尊尊雕像。

沖繩獨特的地理位置使她具有日本鮮見的亞熱帶風光和風情，不過，有時候也潮熱到令人難以忍受。另外，島上還有三種土生土長的毒蛇！

碧藍的海、潔白的沙、絢麗的天、壯美的景，無人驚擾的寧靜…..眼前這一切讓我們很難想像，沖繩島也曾經目睹過人類歷史上最為血腥、慘痛的戰役。

第二次世界大戰期間，150萬日本軍人和平民以及14000名美國士兵在這裏喪生。

Image caption 高松具志堅在沖繩尋找戰爭死難者遺骨

BBC記者採訪一位沖繩老人：

在首府那霸郊外一座小山上，我找到高松具志堅（Takamatsu Gushiken），他正在尋找死難者遺骨。高松和一組志願者已經這樣做了30多年了。他們只有鐵鍬、桶，一個黃色的金屬探測器。每年都能找到大約100人的遺骨。其中大多數是平民，包括婦女、兒童。

高松說，"每次找到婦女和孩子在一起，我都不自禁地想到，這一定是母子，誰先死的呢？很難過。"

Image caption 1945年4月17日，沖繩人從山上藏身地返回

現在，島上仍然有29000名美國駐軍。這是二戰後達成的日美同盟安全條約的一部分，目的是保護非軍事化的日本。

沖繩只是日本一個小小的角落，面積不到日本國土的百分之一，但是這裏的美軍基地和美國官兵總數卻佔全日本的一半以上。

美國在日本駐軍長期以來一直被看作亞太地區和平的基石：面對氣勢洶洶的鄰國、比如中國和朝鮮，保護日本及其附近盟友。

幾十年來，當地人和美國人長期共處，在沖繩打造出一種特殊、獨特的融合文化。許多美國人愛上了沖繩島、沖繩人。有美國人娶了沖繩新娘，也有人在這裏找到永久工作。還有一些，無法拒絶沖繩的美麗和魅力，選擇在這裏退休、養老。

Image caption 沖繩，美國大兵和日本平民親密共處。這是沖繩中心的美軍基地，背景是居民區

有些美國進口貨在沖繩當地人中比在美國駐軍中更受歡迎。比如說快餐連鎖A&W，這是1950年代的"遺物"，現在在美國本土幾乎沒有人聽說過，不過在沖繩卻仍有好幾家分店，其中許多仍然提供"得來速"服務，店裏的侍應生滑著旱冰鞋送餐。

我的陪同真紀子迫不及待地帶我去體驗。她興衝衝地說，"我最喜歡的餐館哦……熱狗和根啤棒極了！"

那是早上9：30，我本來是想喝咖啡的，真紀子給我點了一份根啤船：汽水裏漂著香草冰淇淋。她問我，"這和美國的完全一樣，是吧？"

還有"藍海豹冰淇淋店"。店標很張揚，自稱是"生在美國、長在沖繩"。二戰後，沖繩開了第一家"藍海豹冰淇淋店"，目的地是給大兵帶來一點點故鄉味道。後來，一位沖繩當地人接手，現在在島上幾乎隨處可見，客人是來自世界各地的遊客。

沖繩島上，幾乎所有的人都和美國駐軍有各種各樣的聯繫，或者是通過美軍基地提供的9000份就業機會，或者是通過家庭關係，或者是通過依賴於美軍消費生存的各色商家店鋪。

不過，和所有的長期關係都一樣，沖繩和美軍的關係也很複雜。

Image caption 部分沖繩人主張徹底獨立

沖繩的變化

日本投降後，美國統治沖繩長達27年。美國人從農民手裏奪走土地，修建軍事基地。後來，美國的計劃得到日本的正式首肯，被寫入日美安全同盟條約。現在，沖繩不情願地成了30多個美軍基地的家，從巨大的機場、叢林野戰培訓設施、水陸兩棲作戰營地，應有盡有。

今天的沖繩島，和一百五十年前一位來訪的美國海軍船長描繪的農業天堂比起來，有天壤之別。沖繩人口劇增。軍事基地高高的護欄外，住滿了市民，腳下的大路，車堵的水洩不通，頭頂上，美國戰機呼嘯而過。

促進當地經濟發展的撥款被用於大型建築工程。修了醜陋的海堤，沖繩海岸成了水泥牆。要想看到未受破壞的自然海灘，只能驅車前往北部山區叢林、人煙稀少的地方。

Image caption 沖繩經常發生抗議美軍基地的活動

許多當地人希望美國駐軍減少、甚至完全搬走。他們的領頭人是沖繩縣知事翁長雄志(Takeshi Onaga)。

他對我說，"（日本）本島有人問我為什麼反美。我會反問，'你怎麼不在你家門口接待美國人？'我知道安全的必要性，但是我不懂，為什麼美國基地要如此集中在我們這裏？"

知事和不少居民都抱怨，美軍飛機在人口稠密的地區從早飛到晚，既造成嚴重的噪音，又帶來各種風險。

另外他們經常抱怨美軍的犯罪行為。有些案件已經過去好幾十年了，但當地人依然牢記不忘。比如1995年美國大兵輪姦12歲的少女，引發強烈公憤，後來導致美國和日本達成協議，減少在沖繩駐軍人數。

但是，當地人更加不滿的其實是日本政府，他們抱怨政府依然允許美國在沖繩保留如此密集的軍事基地。另外，並不是所有的沖繩人都希望美國人搬走。

田餘友照（Tomoteru Tamari）在島上經商。他越戰期間出生於緊鄰一個美軍基地的小村，當時島上經濟繁榮、掙錢很容易。他的父親開了一家餐館，取名"華盛頓餐廳"，吸引附近駐扎的海軍陸戰隊官兵。

田餘告訴我，"那時，來吃飯的幾乎都是美國兵。"他還說，日本人和美國人總是坐在一起吃飯。

餐館效益不錯，賺的錢足夠供友照和八個兄弟姐妹上完大學。那時候，單是他們那個村裏就有100多家酒吧。現在，大多數已經關張。儘管每天都有抗議活動，田餘還是希望擴建基地成為現實，讓小村再次繁榮起來。

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圖片版權 Web Image caption 美國村：盡顯美國風情

美國村內有商店、餐館、大型超市、娛樂中心。美國村模仿聖地亞哥的「海港村『建成，盡顯美國西海岸風情。海風輕拂棕櫚林，你可以盡情吃喝、玩樂、購物。必看景點包括「美國倉庫」，這裏聚集著美國主題店，出售美國空軍留下的各色物品......巨大的摩天輪是美國村的地標。

（來源：「日本全國旅遊組織」網站）

美軍駐扎沖繩期間，基地經歷過許多變化，有些已經從美軍手中收回，改為商用。一家小鎮在基地舊址上建起巨大的娛樂、購物中心，名字很合適，叫"美國村"。

目前，亞太地區局勢緊張，戰爭陰雲之下，沖繩的戰略價值更加搶眼。這裏距離朝鮮半島飛行只要兩小時、距離俄羅斯只要三小時。

這就意味著，美軍在沖繩的足跡可能會縮減，但不可能完全消失。

再說，儘管沖繩或許盼著自家門口的美國大兵人數能減少，但是，好像並沒有人希望徹底切斷那些把他們聯在一起、強大緊密的社會和家庭關係。