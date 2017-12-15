記者來鴻：中國人在中國 美國人在哪兒？

如果說，墨西哥人生活在墨西哥，阿根廷人生活在阿根廷，那麼，美國人Americans就是生活在America——亞美利加了，不是嗎？

這，要取決於你住在特朗普要修的那道"長城"的哪一邊兒。

我在的這個地方，亞美利加這個詞的含義、寓意相當豐富、深刻。從墨西哥直到巴西，拉丁美洲人認為，亞美利加不是一個國家，而是一個大陸：美洲大陸；有人說是兩個大陸，凖確的說法應該是用複數（Americas）。

更重要的：有圖有真相——地圖！

圖片版權 Web Image caption 這是第一張標明America的世界地圖

維爾德西姆勒世界地圖繪製於1507年，現在收藏於美國首都華盛頓的國會圖書館。

這幅地圖是馬丁·維爾德西姆勒（Martin Waldseemuller）根據亞美利哥·韋斯普奇（Americo Vespucci）探索新大陸的《航海日誌》繪製而成，是第一幅標明"亞美利加"的世界地圖。

維爾德西姆勒把《航海日誌》作者韋斯普奇的名字「亞美利哥」女性化，成了「亞美利加」，用它來命名一片新發現的土地。

地圖中的"亞美利加"是標注在現在我們稱為南美洲的那片大陸。

現在我們已經看不到這樣的世界地圖了。沒有了整體的美洲，取而代之的是北美洲和南美洲。

但是，美利堅合眾國的人民認為他們的國家才是亞美利加、他們才是亞美利加人（Americans），這讓美洲大陸的其他人心中很不爽，他們說，美國人狂妄、自大。

Image caption 里根曾在演講中把美國稱作"山巔城"：言為師、行為範。

說到這裏，我們還有必要提一提另一段歷史。1823年，時任美國總統詹姆斯門羅（James Monroe）在年度國情咨文講話中指出舊世界和新世界的區別，他強調，舊世界不能介入新世界的治理。

門羅當時闡述的外交政策後來被稱為"門羅主義"，不時引發批評和非議。許多拉丁美洲人批評美國把拉丁美洲看作自己的"後院"。

倫敦大學學院美國歷史專家大衛西姆（David Sim）博士說，"（門羅主義）成為壓制歐洲在美洲野心的工具，但美國這樣的表態並不是說拉丁美洲能夠自治，而是要給自己保留領土擴張的空間。"

當年門羅那番講話強烈譴責歐洲的論調令拉丁美洲人很振奮，但是悲哀的是，他們希望美國視拉丁美洲為平等的期待值並沒有成為現實。

好了，就是這樣，這就是今天南美人心態的歷史背景：拉丁美洲經常把美國看作帝國主義國家，因此，他們並不認為"亞美利嘉"是一個無所謂的字眼、或者是美國隨隨便便的選擇，他們認為美國是故意的、別有用心。

圖片版權 Getty Images Image caption 「讓America再次偉大」，特朗普這個America指的自然是美國

因此，當特朗普競選時說要"讓美國America再次偉大"時，拉丁美洲人開始反擊。

並不僅僅是因為人們很生氣……就連科羅娜啤酒公司都決定加入競爭：他們推出的一段視頻迅速爆紅。

這段視頻也叫"讓America再次偉大！"但是，這個亞美利加指的是幾乎從北極到南極的整個大陸。視頻並沒有特別提特朗普的名字，但是它批評美國那句口號中用"亞美利加"這個字眼是要製造分裂，視頻還特別強調了南美洲和北美洲的共同點。

"亞美利加"的爭議性，大多數說英語的人並不十分關注。但是，墨西哥前任外交部長喬治卡斯坦納德（Jorge Castaneda）卻說，這是一場無休無止的戰役。他寫評論文章，編輯時常會要他用"亞美利加"代指"（美利堅）合眾國"。

卡斯坦納德說，"作為墨西哥人，亞美利加人(American)這個詞成了專指美國人，根本行不通。雖然不是什麼事關生死的大問題，但讓人很不舒服。"

亞美利加到底是個國家還是個大陸？歷史學家西姆博士認為，這場辯論也揭示出另外一個問題：美國例外論。

他說，"美國如何講述自己國家的歷史凸顯這一點：美利堅合眾國America、美國人American從根本上講都是與眾不同的、獨一無二的。

當他們發現其他國家也要自稱America、自認是American時，他們會很吃驚。"

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普贏得大選後，墨西哥媒體驚呼「上帝啊，是特朗普！」

說完歷史和理論，我們還是沒有解決問題。既然亞美利加的政治含義這麼強烈，如果棄而不用，我們有沒有其他方式稱呼美國人和他們的祖國呢？

當然，美國可以被稱作USA—美利堅合眾國的縮寫，但是，美國人呢？

西班牙語中有個詞，字面翻譯就是"合眾國人"（United Statesian），但是，英語中聽起來感覺好像有點兒怪。

我斗膽再來添些亂，墨西哥的全稱是"墨西哥合眾國"，那麼，墨西哥是不是也是"合眾國人"呢？