記者來鴻：最幸福的國家中最不幸福的人

圖片版權 AFP Image caption 廷布市的金剛座釋迦牟尼大佛

不丹，一個隱藏在喜馬拉雅山脈之中的袖珍國家。在這片神奇的土地上，讓我百看不厭的一道風景，是風中的經幡。寺廟旁、山道邊，五顏六色的經幡獵獵飄揚，波瀾壯闊、靚麗獨特。

藍天、白雲、雪山，在通往古寺的小路邊駐足遠眺，一方方經幡，彷彿一群長著五彩翅膀的小鳥展翅嬉戲；高高的木桿上懸掛的那些長長的白色經幡，彷彿一襲白衣的少女翩然起舞。

經幡上通常印著佛教傳統的祈禱詞、祝福語。不丹人相信，那些祝福、祈願、思戀、愛意，都會隨風飄向遠方……

但是，不丹現在也面來臨一個大問題，一個單靠經幡祈福遠遠無法解決的大問題：自殺率上升。

圖片版權 AFP Image caption 不丹首都廷布

不丹的幸福秘方

這座喜馬拉雅山上的王國，最著名的就是關於全國幸福指數的創新型政策；幸福在這片土地上遍地開花，而悲傷卻無處可尋。不丹是一個特別的國家，但是它的特別之處非常微妙，不同於我們想像中如香格里拉一般的世外桃源，而要更加陰暗。

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這是不丹首都廷布一家大醫院的看法。我在醫院走訪了不丹第一位醫學人類學學生策林（Tshering Choki）。她正在旁聽著名心理醫生診治門診病人。策林告訴我，她有一個非常要好的朋友，自殺了。

策林輕聲說，"我不知道他生活中發生了什麼事。"她說，同齡人中接連發生了一系列自殺事件，給她帶來很大觸動，決定專攻醫學人類學。特別是那位朋友的自殺，讓策林更加不安。因為，朋友的家人事前毫無察覺，事後以為她知道自殺動機。

策林說，"我們總把感情隱藏起來，這是一種文化。我們需要談論這個問題。"

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圖片版權 AFP Image caption 不丹人的傳統服飾

不丹政府一項研究發現，農民自殺可能性最大，但事實上，各行各業、所有年齡段的人都不例外。

讓我最為吃驚的一個小小內情是，不丹人經常會選擇上吊自殺，工具，是他們民族服飾的一部分：腰帶（Kera）。寬寬的編織腰帶男女均用、五顏六色，彷彿不丹傳統服飾的名片。在招攬遊客的廣告中經常可以看到這樣的腰帶，上面會印有各種關於幸福的金句。

過去幾年，每次去不丹，我都會看到許多變化：汽車更多，酒吧更多，購物中心更多。看不到的是，根據世界衛生組織數字，現在大約有20000人患抑鬱症。

但是，在這個國家，精神疾病仍然是禁忌，再加上國人通常更喜歡傳統的"治療"方法，只有很少一部分病人去醫院就診。多爾吉（Chencho Dorji）等心理醫生不僅會給病人開抗抑鬱藥的免費處方，還會提供其他建議，包括如何調整呼吸、打坐、正念練習等這些佛教傳統的保健、養生方式。

那麼，到底出了什麼事呢？多爾吉醫生的回答聽起來簡簡單單，一言蔽之："社會破裂。"但是，想想整體局面，其實根本不簡單。從鄉下到首都來打拼的人越來越多，傳統的大家庭逐漸走向終結；吸毒、酗酒的人越來越多；家暴越來越普遍。多爾吉醫生說，

"僅僅因為我們有國民幸福政策，並不等於我們是地球上最幸福的國家。"

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圖片版權 Getty Images Image caption 不丹自然景觀。山脈的那一面是西藏

多爾吉醫生本人對悲劇並不陌生。他16歲的時候，哥哥確診患有精神分裂症。這也正是他後來選擇專攻心理學的原因。他說，"一家有一個精神病，全家人跟著受苦。"但是，儘管他拿到了五封推薦信，還是苦苦求了官僚八年，最終才獲得出國研習精神病學的批文。

他說，"他們拿我當笑柄，直接把我的申請信扔進垃圾桶。我難過到落淚。"他解釋說，那是三十年前，當時，當官的都更願意投入更多的人力物力解決那些有形問題，比如傳染病、營養不良。

現在，他和同事忙到應付不過來，海外志願醫師會來不丹幫忙，為期三個月；不丹未來的一代精神、心理醫師正在培訓中；衛生部推出了自殺防治計劃，但是多爾吉醫生說，對精神疾病缺乏認識仍然是個大問題。

坎都（Khandu-om）大學期間專攻人類學，現在是兩個孩子的媽媽。她一邊給我們倒茶、一邊講述自己的故事。生了第一個孩子之後，坎都患上產後抑鬱症，在沉默中掙扎了大約一年後才尋求救治。

她告訴我說，"那是一場很艱難、很孤獨的戰役。（抑鬱）不需要任何原因，這才是最難理解的。"

她說，志願醫師的幫助挽救了她的生命。打坐冥想讓她深深意識到，佛教和醫療可以很好地互補，"都是關於如何正確理解自己的心態，菩薩也這樣說過的。"

坎都希望不丹領導人把精神健康列為頭等大事，這就意味著，必須加強全國人民對這一問題的探討和認識。她也呼籲其它抑鬱症患者不要在沉默中掙扎，盡早尋求救治。

她說，"否則，我們會失去更多的生命。"