記者來鴻：親訪達旺 感受中印爭端衝擊波

圖片版權 AFP Image caption 達旺資料圖片。2009年達賴喇嘛訪問達旺之前，印度加強戒備

"我可很酷哦，"加帕潘蒂（Jampah Phende）咧著嘴大笑，對我這樣說。

加帕今年40歲，身材高大，天庭飽滿，頭髮濃密黝黑。他腿上裹著一條很時尚的打磨牛仔褲，腳下蹬著一雙很新潮的高幫旅遊鞋，鞋帶半系半松。上身呢，則是一件深藍色的套頭衫，還圍著一條鮮紅的圍巾！

細看，發現加帕左手手腕上纏著一圈深棕色的念珠。因為，他曾經是喇嘛。

加帕看上去確實很"酷"。他是門巴人。門巴人祖祖輩輩生活在世界屋脊喜馬拉雅山的南北兩麓。

圖片版權 AFP Image caption 資料圖片，旺達的小喇嘛

我們此行要去的是山南，印度稱為"阿魯納恰爾邦"。地質學家說，喜馬拉雅山東側是該地區最年輕的山脈，仍在移動。這裏經常發生地震、山洪。一條玉帶般環繞群峰的山路，經常會被泥石流堵塞。

一路上我們要經常躲開大大小小的石塊。最後，總算到了目的地達旺。

這裏有世界第二大喇嘛寺，第六世達賴喇嘛就在附近出生。這裏也有風情別緻的景觀，純白的牆壁，金黃的屋頂。自古以來，她就是中國和印度爭奪的一顆明珠。

冷，空氣稀薄，我們端起熱乎乎的酥油茶，茶醇厚、細膩。

在這一帶地區，信佛教家庭通常會選一個孩子出家當喇嘛。不單單是為了表示虔誠，也是因為寺廟可以提供免費食宿、教育、醫療。一人出家，全家都會受到社區的尊重。

圖片版權 Xinhua Image caption 1962年，中印兩國因為達旺打過一場短暫的戰爭

達旺為什麼是中印必爭之地？

中印兩國邊界糾紛不斷、長期談判無果，爭執的焦點是中方所稱的"藏南"、印方所稱的"阿魯納恰爾邦"。達旺是該地區的一顆明珠：她有秀麗的風景、深厚的文化底蘊，且開發較早、比較富裕；作為六世達賴喇嘛的出身地，達旺也是藏人心中的一個傳統聖地；而且，達旺緊鄰中印實際控制線，具有相當重要的戰略地位。中印兩國因為達旺在1962年打過一場短暫的邊界戰爭。

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加帕也出生在達旺附近。他向我們講述了自己青少年時代的經歷，嗓音很有魅力，男低音。

加帕九歲出家，那時，喇嘛不准看電影、玩運動。他說，當年自己是個搗蛋鬼，經常不守規矩。曾經逃出喇嘛寺，到樹林裏去踢足球、打板球，或者去電影院。他最喜歡的電影包括《終結者》、《第一滴血》、《猜火車》。

淘氣給他帶來的後果，除了挨揍，還要在誦經房五體投地長跪幾千次。

對加帕來說，寺廟生活最困難的當屬誦經。用加帕自己的話說：要背過長長的經書！他還記得，監管小喇嘛的資深喇嘛中，有一個很可怕，望而生畏。

後來，加帕和現代生活的聯繫越來越緊密，他還曾在非政府組織工作過。23歲那年，他徹底離開了寺廟，結束了喇嘛生涯。不過現在，他的職業仍然和喇嘛有關，也仍然住在寺廟中：加帕是英語老師，在一間有100個小喇嘛的小寺廟中住校任教！

圖片版權 Xinhua Image caption 這對姐妹因為「感念日子過得好」寫信告訴習近平

習近平為什麼給中印邊境的姐妹回信？

這對姐妹自中印邊境玉麥鄉，名叫卓嘎、央宗。中國官媒介紹，1990年前，她們和父親是玉麥僅有的居民，鬧過多次要搬走，但父親說，"如果我們走了，國家的這片土地就守不住了。"去年10月，因為"感念現在的好日子"，她們給習近平寫了封信。習近平回復後，西藏自治區領導親自上門傳達。

習近平在信中說：你們父女兩代人幾十年如一日，默默守護著祖國的領土，這種精神令人欽佩……家是玉麥，國是中國，放牧守邊是職責……希望你們繼續傳承愛國守邊的精神，帶動更多牧民群眾像格桑花一樣扎根在雪域邊陲......

中國領導人很少回復公眾信件，習近平的高調引起關注，特別是，此前兩個月，中國和印度剛剛結束了洞朗邊境的長期對峙。有分析人士稱，習近平也是在重申中國對中印邊境爭議地區的主權。此前曾有西方媒體報道，當地藏民稱，如果藏族家庭都離開了，玉麥就會落入印度控制。

圖片版權 Xinhua Image caption 玉麥緊鄰中印邊境

加帕說，他仍然覺得自己是藏人，而不是印度人。他盼望能去西藏自治區的首府拉薩，親眼看一看達賴喇嘛生活過的地方。他盼望能在布達拉宮前留張影。但是加帕說，他不想留在西藏。

他說，想去，但是不去。原因是擔心，擔心他會被困在中國那一邊回不來；也擔心回來後會被印度警方攔住、帶走審訊。

加帕這樣的西藏牧民，經常被中國政府作為申述主權的證據。其中一個例子就發生在去年年底，習近平剛剛連任中國領導人之後。

當時，西藏自治區和阿魯納恰爾邦交界處中方一側，一雙門巴人姐妹寫信給習近平，習近平高調回復。

習近平在信中勉勵這雙姐妹"帶動更多牧民群眾……扎根在雪域邊陲，做神聖國土的守護者、幸福家園的建設者。"他還說，"沒有國境的安寧，就沒有萬家的平安。"

看起來，中國在這樣邊界地區的戰略是：鼓勵定居，宣示主權，實地打造事實、穩固既有事實。

加帕呢？在紛爭不斷的中印邊界，他繼續生活在印度一邊。他說，只要能和喇嘛朋友湊在一起、上網收看他們心愛的皇家馬德里比賽（前提是有電的時候），就很開心了。