記者來鴻：那一天 普京哭了

圖片版權 Reuters Image caption 普京在恩施索布恰克葬禮上安慰遺孀

俄國人很少、很少看到他們的總統流淚，儘管他掌權18年間，俄國發生過不少悲劇。

不過，他剛剛上台的時候，確實當眾哭過一次。那是2000年2月24日，在阿納托利∙索布恰克 （Anatoly Sobchak）的葬禮上。

索布恰克和戈爾巴喬夫、葉利欽等人一起，推動了前蘇聯的解體。也正是他，把一個名叫普京、沒有任何知名度的前克格勃中層幹部提拔起來；正是他，給普京在政壇安排了第一份工。

沒有人知道，當年到底是什麼原因驅使索布恰克做出這樣一個改變命運的重大決定。但是現在，前蘇聯國家安全系統的派系牢牢掌控著俄國權力，以至於民主這個字眼基本上不再值得一提。

即將舉行的大選總共有8名候選人角逐，但是，普京被稱作"主要候選人"。大選的結果沒有任何懸念。

圖片版權 Alamy Image caption 1992年聖彼得堡市長索布恰克參加公眾活動，陪伴的是普京（左）

一名挑戰普京的候選人批評這次大選是"假大選"。她告訴我說，"就像在賭場，東家總會贏。在俄國民主這個問題上，贏的總會是普京那一方。"

這位候選人的名字……凖備好了嗎？她叫克謝尼婭∙索布恰克（Ksenia Sobchak），父親是普京的恩師、伯樂阿納托利∙索布恰克。

她在俄國很有名，人們經常直呼其名克謝尼婭。她做過真人秀明星、主持人、記者，還是異見者。

但是，"真正"的反對派候選人、被禁止參選的納瓦爾尼的支持者說，克謝尼婭是克里姆林宮的木偶，普京拉出這個私交親密的老朋友的女兒參加角逐，目的是要再給大選增多一點可信度。

圖片版權 Reuters Image caption 俄國大選在即，這塊廣告牌上寫道：為了索布恰克，為了真相，為了自由。

當然了，沒有當局的默許，克謝尼婭也不可能參選。俄國民主就是這樣運作的。

不過，操縱克里姆林宮的那些"西裝男"現在說不定有點後悔了。克謝尼婭遊走各家電視台，揭露普京身邊腐敗的親信，並且說俄國兼併克里米亞是非法的。

如果真像她所說的那樣，她參加大選不是為了獲勝、而是為了發聲，那麼她還真是在發聲、而且打破了不少禁忌。

這到底是怎麼一回事呢？

Image caption 克謝尼婭在競選。她說，她希望為無法參選的人發聲

克謝尼婭參選背景：

36歲，普京恩師、伯樂索布恰克的女兒

綽號俄國的帕里斯·希爾頓，曾主持熱播的相親節目

一度被視為社交名媛、官二代

曾於2012年參加反普京的抗議示威

克謝尼亞從小就認識普京。她說，知道勝選機會渺茫，但是希望能為無法參選的人發聲。

但是，被克里姆林宮禁止參選的反對派領袖納瓦爾尼卻的支持者說，克謝尼亞是克里姆林宮的傀儡，參選只是為了衝淡普京篤定當選、製造大選卻有競爭的假像。

也有分析人士說，克里姆林宮默許克謝尼婭參選也是為了在反對力量中製造分裂。但是，克謝尼婭的支持者說，她公開表述異見、直言批評普京，是真正的競選人。

圖片版權 Alamy Image caption 索布恰克追思會。克謝尼婭、普京和母親柳德米拉。

讓我們先把女兒擱在一邊、回頭再來看看父親。當年他是聖彼得堡市長，普京是副手。兩人關係非常緊密，到了什麼程度呢？當索布恰克被指控腐敗時，是普京幫了忙，索布恰克搭乘特別包機出走海外。那是在1990年代。

還記得那時的局勢嗎？俄國一片混亂，總統葉利欽經常醉酒、幾乎無心無力打理公務。

克里姆林宮內的"西裝男"以為，他們找到了辦法：另外一個"西裝男"，一張白紙的普京，他們可以把他煉成對付葉利欽現象的解藥。他們著手培養普京作為葉利欽的接班人。

接下來，普京第一次競選總統的時候，他的老朋友索布恰克突然去世，年僅62歲，他死在加裏寧格勒的一家酒店客房內。

驗屍報告說，索布恰剋死於心臟驟停，但是並沒有找到任何心臟病發作的跡象。索布恰克的遺孀懷疑背後有陰謀，自行安排了新的屍檢。

她是柳德米拉∙納魯索娃（Lyudmila Narusova）。不久前我去採訪了她，我問她是不是認為丈夫當年是被謀殺的，她沉默了相當長的時間—長到足夠說"是的"10遍，然後回答說，"我不知道。"

有些人猜測普京或許和索布恰克的死亡有關。索布恰克是不是掌握著普京什麼材料？納魯索娃徑直否認了這種說法。

她說，"你知道嗎？他（普京）是一個非常忠誠的人、同志、朋友。"

圖片版權 Getty Images Image caption 2007年普京和柳德米拉一起為索布恰克掃墓

我重新翻出索布恰克葬禮的錄像看了一遍。

很明顯，普京非常悲痛。他眼睛紅紅的，和柳德米拉擁抱時好像在哽噎。普京不是演員，也輕易不在公眾場合流露感情。所以，我們可以猜測，他內心確實非常悲痛，難以掩飾。不過，他的難過是不是還有其它原因，內疚？

納魯索娃告訴我說，"有人正在想辦法讓普京掌權。他們知道索布恰克可能成為絆腳石，因為普京唯一聽的就是索布恰克的話。"

她說的沒錯。那時候，普京是克里姆林宮內各派系通往權力的工具。在某種程度上，今天也還是這樣。

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Image caption 克謝尼婭告訴記者，俄國人從來、從來沒有看見過普京哭，除了那一次。

如果說索布恰克是被謀殺的，那麼，是不是那些擔心普京的恩師對他影響力的派系之一所為呢？也許。如果真是這樣，曾經是克格勃特工的普京有沒有意識到，密友、恩師是因為自己的仕途而死呢？這只是一種懷疑。但是，我開始認為有這種可能。

我還詢問了納魯索娃她自己找人做的那次屍檢的結果。原來，她從來沒有公開屍檢結果，現在報告藏在外國一個秘密地點的保險箱內。

我問她為什麼是這樣，她不願談這個問題。我繼續追問。我說，"聽上去好像你給自己買了份保險。"她回答，"你也可以這麼看。"

我問，"你擔心自己、或者你女兒的安全？"她稍作停頓後說，"你看，生活在這個國家是很可怕的。特別是那些持不同觀點的人。所以，沒錯，我是害怕，是的。"

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