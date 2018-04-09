記者來鴻：大英帝國怎麼成了「萬惡之源」？

圖片版權 MOD Image caption 2006年起，英國的米字旗又一次出現在阿富汗

從小到大，我聽到的陰謀論不計其數，其中有些相當瘋狂。

我聽說，李小龍被妻子下毒，他知道後，親自動手把她乾掉。我還聽說，李小龍會飛，希特勒還活著，戰爭最後一刻，他乘坐吉普車逃脫盟軍追捕，吉普車先是變成飛機，然後變成船、潛艇！希特勒偶爾還給世界發信號，宣稱，"我會回來的！"

但是，有一個市井傳言生命力特別旺盛：阿富汗所有的苦難，都是英國人造成的。

小時候，我曾經想過，這是為什麼呢？20幾歲時我來到英國，後來我懂了，這種懷疑是有原因的。

圖片版權 Auliya Atrafi Image caption BBC波斯語記者阿特拉菲

幾百年來，阿富汗一直是沙俄帝國和大英帝國之間的緩衝區。兩個超級大國在這片"三不管地帶"（no man's land，尤指戰爭期間兩國交界處的無人地帶）頻繁有大動作。

據說，現代阿富汗版圖劃定的時候，阿富汗國王的看法根本無人理睬。1919年阿富汗獨立之前，英國和阿富汗總過打過三次戰爭，之後英國人才永遠離開。

嗯？英國人真的永遠離開了？

在阿富汗人心裏，英國人仍然藏在陰影中，監視著他們，密謀、策劃；英國人仍然能把阿富汗內政搞到一團糟。

有傳說，英國間諜假扮阿訇，誤導虔誠的信徒，還有英國間諜裝作算命先生；我還聽說過，祭台背後藏著財寶，四周的乞丐，其實都是保安。

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圖片版權 MEPL Image caption 1880年，英國在邁萬德（Maiwand）戰役中落敗

歷史上的英阿戰爭：

英國曾經三次試圖征服阿富汗，每一次都以失敗告終。

第一次：沙皇俄國在阿富汗擴張勢力令英國十分惱火。1839年英國入侵阿富汗，迅速佔領喀布爾，扶持起傀儡政權。兩年後，喀布爾民眾起義。1841年冬英軍被迫撤退，16000多官兵倖存者寥寥無幾。

第二次：1878年英國再次入侵阿富汗，原因和結局幾乎就是第一次的翻版。這一次，由於簽署不平等條約英國還是從阿富汗攫取了大量利益。

第三次：1919年英阿再次開戰。起因是阿富汗新一代軍官決心廢除與英國的不平等條約。這場戰爭後英國被迫承認阿富汗獨立。

圖片版權 Auliya Atrafi

癡迷陰謀論的並不是只有阿富汗人。一位庫爾德朋友告訴我，如果下了一夜的雨，鄰里有哪一堵牆倒塌了，媽媽都會埋怨英國人。

伊朗有一部播放多年的肥皂劇，其中有個角色永遠相信英國人在搞陰謀詭計，永遠憂心忡忡。

我的朋友告訴我，在孟加拉，如果你顯得很精明、很會算計的話，人們會說你像英國人。

在喀布爾，我們也有這樣一個詞，形容人血管裏流著"惡毒的英國血"。

但是，自從1980年代阿富汗爆發內戰以來，我們心目中陰謀家的名單越來越長了，現在還包括巴基斯坦的情報部門、所謂的伊斯蘭國，當然了，還有美國人。

反反覆複、一次又一次的外國干涉只會讓阿富汗人的想像力越來越豐富。

圖片版權 Getty Images Image caption 1979年蘇聯出兵阿富汗，血腥戰爭歷時10年

阿富汗——"帝國墳場"

阿富汗位於歐亞大陸心腹。特殊的地理位置，使她成為歷來的交通要衝、兵家必爭之地。

從古至今，阿富汗多次經歷大國入侵，但是她最後幾乎總會把對方拖垮。因此人們總愛把阿富汗稱作「帝國墳場」。

除了歷史上的大英帝國，勃列日涅夫時期咄咄逼人的蘇聯以及冷戰後信心爆棚的美國，都曾在阿富汗都曾陷入泥潭。

有一次在倫敦，一位阿富汗裔出租車司機向我抱怨說，外國人要偷走阿富汗的石油，藏在客機裏偷偷運出來；還有人說，外國人的目光盯上了伊朗的鈾。

在阿富汗，一名法官曾告訴我，本拉登是美國間諜，最後被乾掉是因為他知道的太多了。還有人相信本拉登還活得好好的，在美國某個地方一個世外田園般的小島上養尊處優呢。

阿富汗的將軍也會說，北約出錢、武器支持塔利班，他們甚至還說，敢於揭露這種內幕的翻譯被從直升機上直接拋出去！

還有傳言說，北約部隊從阿富汗走私犯手裏購買毒品，藏在陣亡士兵的肚子裏偷偷運回西方。據說，好多西方人從這個利潤豐厚的行當中受益，其中包括英國王室。

圖片版權 Auliya Atrafi

去年我去見個朋友，他的父親是位來自東部地區的部落首領。

喝完綠茶，寒暄完畢，我一張嘴就意識到自己說錯了話。我問他，你們那一片地區所謂的伊斯蘭國怎麼樣了。首領口若懸河、滔滔不絶地給我上了一課，那種我已經聽過無數次的言論。他自信滿滿地說，"這都是伊斯蘭國、美國人和英國人在玩兒遊戲，付出代價的是阿富汗人！"

我略感不解，接著問道，"但是，他們從中能得到什麼好處呢?"

他堅持說，"他們計劃都是長線的，可能50年，他們以為我們都根本搞不懂。"

"如果真這麼簡單，那他們也太愚蠢了。你知道吧，我們是能看到蛛絲馬跡的，比如俄國、巴基斯坦和中國構建的新陣營。"

"你好好想想，美國一星期就能摧毀塔利班政府，怎麼就不能乾掉幾個藏在深山老林裏的武裝分子呢？"

很明顯，他以為自己贏了這場辯論，轉過頭，衝著麥加方向開始禱告。

圖片版權 Getty Images Image caption 西方聯軍的干預並沒有讓阿富汗實現穩定

最近在喀布爾，我剛剛和其它幾個記者一起做完周五禱告，突然收到一條消息，顯示有自殺炸彈攻擊者在一座什葉派穆斯林的清真寺發起襲擊。

我問，"這是伊斯蘭國乾的嗎？"另外一名記者回答，"還可能是猶太人或者基督徒乾的。"

我知道說什麼也沒用，但我還是接著問了一句，"那能給他們帶來什麼好處呢？"

那位記者這次顯得更加確信，他回答說，"兩方面，這類行動會在信徒和清真寺之間拉開距離，還會讓穆斯林人分裂。"

綠區內的道路坑坑窪窪，剛離開清真寺，我們的褲腿還卷得高高的，胳膊下夾著祈禱用的小墊子，邊走邊聊。突然，我腦子裏湧現出一個念頭。

在這樣一個語言、種族、信仰、思想造成嚴重分歧的國家，仍然能有一樣東西讓所有的阿富汗人齊心一致，那就是：

堅決不信外國人。