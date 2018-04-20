圖片版權 MARVEL/DISNEY Image caption 這是漫威第一部以黑人超雄英雄為主角的電影

收到參加北京《黑豹》首映式的請柬，拆開一看，我和朋友不禁翻翻白眼。請柬上清楚地印著著裝要求："皇室"範或者"非洲風"。

後來，等我們來到劇場外，走上紅毯，感覺請柬上那個要求似乎還真是合情合理。

一位攝影師告訴我說，她很喜歡我的襯衫。襯衫上印著美國第一位黑人總統奧巴馬的肖像，布料圖案是加納傳統風格。我妻子是肯尼亞人，當初買了這件襯衫送給我做生日禮物。

襯衫看上去確實非常非洲風，但實際上，這是在一家中國品牌店買的，當然了，也是中國製造的。

圖片版權 CNS Image caption 廣州有中國最大的非洲人社區

我和在場的其它一些來賓聊了起來，很快就發現，他們當中不少人穿的那些漂亮的非洲服飾，原材料其實都是從廣州買的。衣服是自己做的，或者是在北京請裁縫做的。

廣州是中國第六大城市，那裏有中國最大的非洲人社區，其中一個地方居然被稱作"小非洲"。

廣州有直飛內羅畢等其它非洲城市的航班，乘客通常都是很有創業頭腦的商販。

從中國城市購買「正宗」非洲傳統面料的，並不僅僅是在中國的非洲人。中非之間商貿往來非常紅火，現在，不管是剛果還是尼日利亞，許多在非洲的非洲人也穿上了中國設計、中國製造的非洲"傳統"服飾！

圖片版權 CARL DE SOUZA/AFP/GETTY IMAGES Image caption 2015年，中國工人在吉布提的鐵路工地

看看參加《黑豹》首映式的觀眾群，也能品味出中國和非洲關係的另外一個層面：他們大多都是非洲留學生和外交官。

排隊等著取爆米花時，我和幾位來自非洲、加勒比海國家大使館的工作人員聊天，還和特立尼達和多巴哥的大使開了一兩個玩笑呢！

中國在非洲的影響力巨大。現在，中國吸引的非洲留學生總數超過其它任何國家。

想想英國。1960年代，許多非洲國家獲得獨立。之後，英國繼續教育那些國家的精英，不僅以此弘揚軟實力，而且，潛移默化，也能讓那些人更傾向於接受、理解英國思維方式。

那天晚上的首映式中，看著一群群非洲學生有說有笑、擺姿勢自拍，我心想，這些人中，肯定有至少一位未來的總統，說不定還不止呢。

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圖片版權 MARVEL/DISNEY

中國是幾乎所有非洲國家的重要貿易伙伴，這是事實，那麼，接下來你可能要問了，電影怎麼樣呢？

《黑豹》之所以引起巨大關注，主要原因是，影片中幾乎所有有台詞的演員都是黑人，劇作、導演是黑人，講述的故事大部分發生在非洲。

一部以黑人為主的電影在世界各地創下出色票房，這一現象本身就有點和傳統相悖。長期以來，所謂的黑人電影並不是很受觀眾歡迎。

影片將近結束，字幕滾動時，我更加真切地體會到中國的重要性。一位非洲外交官的夫人對我說，"片子在世界各地都很火，真棒。但是，真正的試金石是：能不能在這兒熱映。"

因為，中國的票房規模位居世界第二，僅次於美國，而且預計中國不久就會超過美國。

眼下，一部電影在中國會不會受觀眾喜愛，通常也是它最後能不能拍成的決定性因素。

圖片版權 MARVEL STUDIOS

那麼，中國觀眾現在接受以黑人為主的電影了嗎？到目前為止，看起來尚好。

雖然影評好壞兼有，但是最有發言權的是數字：《黑豹》在中國第一個周末的票房，是在中國放映的美國影片中最高的之一。後來票房總收入超過一億美元，高於在中國放映的超級英雄影片的平均點。

觀眾摩肩接踵地走出影院。我心想，那天晚上，把我們這些人聯繫在一起的，除了身上穿的非洲風之外，還有其它。

從傳統衣飾，到一部影片能不能獲得拍攝資金......

我們都知道，中國發生的事，毫無疑問將會影響整個世界。