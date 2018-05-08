圖片版權 IANCORLESS.COM Image caption 蘇菲·雷沃斯

撒哈拉。5天6個馬拉松；40度的高溫，猶如蒸籠；流沙、塵暴、重負、毒蛇......年近不惑，我這是自願去下地獄？越過終點那一刻，我哭了……

我8年前才開始跑馬拉松，那時我"高齡"41歲。

當時，26.2英里（42.2公里）在我看來已經絶對算得上是長跑了。但是，長跑上癮。

隨著自信心的增強，你會給自己更嚴格的要求、更遠大的目標。因此，一年半以前，在參加完一次聖誕派對之後，我"簽字畫押"報了名：接受今生最嚴峻的挑戰。

Image caption 蘇菲·雷沃斯在演播室中播報新聞

圖片版權 IANCORLESS.COM Image caption 蘇菲·雷沃斯（左）

我非常害怕，沒敢告訴太多人，但是我堅持刻苦訓練。

為了適應撒哈拉沙漠40度的高溫，出發前兩個星期，我和朋友每天一大早就爬起來，去金斯頓大學（Kingston University, 位於倫敦西南方向）的"熱倉"跑步。

我和另外400來名英國跑者——絶大部分是男性——從蓋特威克機場（位於英格蘭東南部的一個主要機場）出發，搭乘兩架包機前往摩洛哥。然後乘車6個小時穿越沙漠，抵達營地。

營地超大，一頂頂一側敞開式的帳篷，圍城巨大的圓圈，接納來自世界各地的超長跑愛好者。

每頂帳篷入住8人，"牀"一個挨一個。說是牀，其實就是薄薄的一張墊子，把我們的肉體和密布小石子的沙漠隔開。

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開跑前一天，組辦者給我們的背包稱重，檢查我們帶夠了一星期的食品——每天至少2000卡路里、其它必須的工具以及指南針、口哨、睡袋等等。還有，這個讓人心驚肉跳：毒液泵。

我的背包大約9公斤重，水不包括在內。

那一夜，我們輾轉難眠……

到時間了，站在起跑線上吧！參賽者大約1000人，只有175名女性。

頭上，直升機盤旋。33年前首創"撒哈拉沙漠馬拉松"的法國攝影師帕特里克·博埃（Patrick Bauer）揮揮手，伴隨著一曲響徹大漠的"通往地獄的高速公路"，我們出發了。

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圖片版權 IANCORLESS.COM Image caption 蘇菲·雷沃斯（右一）

第一天是18英里長跑，大部分是穿越沙丘。好像是要給我們一個"下馬威"，提醒我們，這可不是普通的馬拉松。我住在倫敦，沒有多少跑沙漠的經驗，腿很疲勞。

天氣很熱，有些選手跑得過猛，最後只能進醫療帳篷打點滴。

我和3名跑伴都比較謹慎。4個半小時後抵達營地。精疲力竭，但是鬆了一口氣。第一天挺過去了。

營地生活幾乎和跑步一樣重要。帳篷成了你的世界，在這裏恢復、吃飯，太陽落山立刻睡覺。

沒有手機信號，和外部的聯繫完全隔絶。生活變得很簡單，好像存在於一個大泡泡中，吃的是凍幹食品，忍的是腿腳疼痛，但也有許多許多歡聲笑語。

圖片版權 IANCORLESS.COM Image caption 「做飯」是這樣的

在沙漠，你很快就懂了：拋開那些講究吧。

不能洗澡；洗衣服也絶對不可能，所以，我們9天穿的同一身；有"衛生間"，每天越過營地終點線時，會領到棕色的塑料袋。「衛生間」裏放著個塑料座，中間有個洞，進去安好塑料袋。其餘的，我還是留給你去想像把。

可以取飲用水，但是有定量。營地不停搬家。每天黎明，柏柏爾人團隊抵達，拆帳篷，有時裏面的人還沒醒呢。然後他們把帳篷裝上車，前往下一個終點安營。

一天天過去了，我們的生活有了節奏。黎明起牀，煮水吃早飯，裝包。包越來越輕，裏面的"內容"一點點被吃掉了。

圖片版權 IANCORLESS.COM Image caption 「洗手間」是這樣的

撒哈拉沙漠馬拉松簡介

撒哈拉沙漠馬拉松（Marathon De Sables）人稱"地獄馬拉松"，每年一次，穿越摩洛哥境內的沙漠、山丘、河谷，全長大約為6個馬拉松。

最嚴峻的考驗包括高溫、乾旱和流沙。此外，選手們還需要背負食物、藥品等個人裝備，平均背包重量可能達到10公斤。

首屆摩洛哥沙漠馬拉松賽於1986年舉行，當時只有20多人參賽。

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然後，就是讓所有選手害怕的時刻了：第四天，需要完成的距離超長，54英里。

開始10英里，我們是跑完的；中午驕陽暴曬，我們開始走著進山。

要爬過山包，要穿越沙丘。那一天，我們總計攀爬的高度超過4000英尺（約合1200米）。跑沙漠對腿部力量要求太高，疲勞到幾乎不聽使喚。

經過一個接一個檢查點，連跑帶走11個小時之後，夜幕降臨。

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那時，我經歷此行第一個真正黑暗的時刻：同伴告訴我，還要繼續穿沙丘、爬岩石，6個小時後才能抵達下一個營地。

我幾乎要哭了。腳疼，可能要起水泡；很餓。突然，我感覺自己好像成了小孩子，就想有人給我一個擁抱。但是，我不願意承認自己軟弱。

咬咬牙，跟在同伴後面繼續往前走，頭頂上的電筒照著路。

凌晨1點45分，我們總算慢跑越過終點，立刻癱倒在帳篷裏。

圖片版權 @SUSIE_CHAN_ Image caption 蘇菲·雷沃斯（右一）

圖片版權 MARATHON DES SABLES Image caption 蘇菲·雷沃斯（右三）。和朋友手拉手越過終點線！

最後一天，我們跑的是一個整程馬拉松：26.2英里。

出發時颳起了塵暴，但我們已經習慣了。之前幾天半夜刮過一次 ，我們躺在帳篷中4小時，睡袋裏、甚至嘴裏都滿是沙子!

最後一天，越過最後一條終點線，我流下了眼淚......

撒哈拉沙漠馬拉松既是對身體的挑戰，也是對精神的考驗。我很幸運，整整150英里，和3個親密的好朋友一起，互相鼓勵，互相幫助。回想漫長、艱苦的訓練，我仍然不敢相信，我真的跑完了。

離開撒哈拉，我多了一枚獎牌，少了10多斤體重。我的回報：結交了幾位永遠的朋友；還有，我重新認識了自己：

我的身體比我精神中曾經想像、曾經相信的要強大許多。