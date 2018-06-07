圖片版權 CHEC Image caption 建造這座新城的中國港灣工程有限責任公司（CHEC）將會得到當中三分之二商業用地長達99年的租用權

縱觀東南亞，不少港口城市、貿易樞紐都能感受到中國投資的影響力。印度洋中的島國斯里蘭卡素有「東方十字路口」的美譽，是連接亞非、輻射南亞次大陸的重要支點。

斯里蘭卡也是中國"珍珠鏈"戰略中最為璀璨的一顆明珠、海上絲綢之路計劃最為重要的一個環節。

近年來，斯里蘭卡深陷債務危機，拋售資產。作為"一帶一路"宏圖遠景的一部分，中國在斯里蘭卡的港口、公路、電廠、交通等項目中大筆投入，引發地區間普遍關注。

現如今，斯里蘭卡已經有中國人劃定的"當地人禁止入內"的地方，頗像當年西方在中國港口城市的租界。難怪有斯里蘭卡人擔心，中國是不是在"曲線殖民"？50年後斯里蘭卡會不會變成中國？

圖片版權 Xinhua Image caption 填海造地，中企打造科倫坡港口新城

上次來斯里蘭卡，是將近50年前了。故地重遊，我很欣慰地看到，科倫坡的濱海火車仍然照常運營。

雖然車頂上已經沒有了擠成一團的乘客，但是，車廂之間的連接處仍然"掛著"不少人。不過，他們看上去很輕鬆，好像並不在乎，陣陣溫暖的海風吹過，他們的白襯衣、格子裙微微搖曳。

「音樂麵包車」歡快的樂聲把我從沉思中驚醒。早餐，一碗嫩嫩的奶花，粗糖，迷你綠香蕉，木瓜和柚子。

街上，嘟嘟車大軍蜂擁浩蕩，一輛摩托車技藝嫻熟地左穿右繞。車上坐著一家人：一對夫妻帶兩個孩子，4個人中只有駕車的丈夫戴著頭盔。

我這是要去"國家博物館"。斯里蘭卡這個美麗的島國，有悠久的歷史、燦爛的文化。僧伽羅文化的歷史超過兩千年，期間先後吸收阿拉伯、泰米爾、馬來、葡萄牙、荷蘭和英國等定居者、殖民者的文化元素。

博物館是一座白色的殖民時期建築，很漂亮。門外有高大的榕樹，室內陰暗、涼爽。古老的菩薩、岩畫，等著我去好好欣賞。

但是，我首先要經過一間燈火通明的展廳。這是北京贊助的一個海上絲綢之路特別展覽。展品包括15世紀鄭和下西洋的艦隊船隻模型，還有證實在那以前中國和斯里蘭卡友好往來的陶器等等。

一群中國女孩子嘻嘻哈哈地擺拍。

圖片版權 Xinhua Image caption 2018年4月初，科倫坡蓮花電視塔項目施工現場

科倫坡蓮花電視塔

據信，建成後的蓮花電視塔將是南亞地區的第一高塔，也是斯里蘭卡國內首座數字電視塔。中國官方媒體稱，蓮花電視塔項目是中斯在"一帶一路"建設中的重要合作項目，2012年1月簽署合同，計劃今年7月完工。

中國說，蓮花塔將成為科倫坡的新地標，是斯里蘭卡「國家和平、發展與繁榮的象徵」。

中國目前是斯里蘭卡最大貿易國、最大基礎建設合作方。中國官方說，多年來，中國已經為斯里蘭卡貢獻了超過10萬個工作崗位。

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圖片版權 AFP Image caption 去年，斯里蘭卡曾發生反對中國在漢班托塔港投資的抗議示威

在科倫坡呆了幾天之後，我認識到，我那份曾經影響斯里蘭卡的「外國名單」早就過時了。

我身邊的遊客大多都是中國人；工地上是端著碗、拿著筷子的中國工人；路邊擺攤賣手機的有中國女人。城裏有中國人的卡拉OK歌廳，中國修建的酒店、公寓樓，還有被稱為未來斯里蘭卡新地標的"蓮花電視塔"。

經年累月，加勒菲斯綠地廣場一直是科倫坡的中心。一家老小、戀愛中的情侶會來這裏放風箏、散步。

廣場一端，是高大壯觀的加勒菲斯大酒店，艾靈頓公爵、愛丁堡公爵等都曾在這裏下榻。黃昏時分，坐下來喝杯雞尾酒，可以看到松鼠在沙發上快樂地跑來跑去。

廣場另一端，是高大壯觀的起重機、挖泥船。填海造出的土地上，"科倫坡國際金融城"已經顯出雛形。

這個巨大的建築工地，四周也豎立著巨大的標語牌，和我從前在中國見過的那種差不多。標語牌上是響亮的口號，鼓舞人們為美好的未來努力奮鬥："為南亞打造世界級新城！"、"150億美元投資，8萬3千份就業機會！"

金融城的投資和成建方是中國國有企業，因為涉嫌腐敗、行賄上了世界銀行的黑名單。

該公司獲得新城99年的租用權，聽上去有點像英國和香港從前的關係。新城將使用自己的金融、司法體制，好像原來西方國家在上海和中國其它港口城市的租界一樣。

圖片版權 AFP Image caption 馬特拉·拉賈帕克薩國際機場（Mattala Rajapaksa）並不繁忙

近年來，斯里蘭卡深陷債務泥潭，為了走出困境，被迫拋售資產。

斯里蘭卡南部另外一個經濟特區。原本偏僻、靜謐的漁村漢班托塔（Hambantota）將被改建成巨大的集裝箱港。

我和一位斯里蘭卡朋友一起驅車去看看。沿途，美麗的島國風情盡收眼底：高高的棕櫚樹，蔚藍的瀉湖，大象，猴子，海龜，蜥蜴……

距離港口越來越近，單車道的小馬路變成嶄新的4車道高速路——幾乎空無一車的高速路。

沿著高速路前行，經過嶄新的會議中心、國際機場。一位身穿藍金兩色沙麗的婦女告訴我，建成幾年了，現在機場每周仍然只有一次航班。

她說，她對這些項目本身沒有意見，但是當地人仍然沒有得到任何好處。

Image caption 位於斯里蘭卡南部的漢班托塔港俯瞰印度洋，將在中國的"一帶一路"戰略中發揮關鍵作用，連接起中國和歐洲之間的港口和道路。

到了港口。檢查站的保安說，"你們不准進去，這裏賣給中國了。"

和我同行的斯里蘭卡朋友說，在科倫坡，有中餐館也不准她進去，餐館說，"不接待當地人"。

除了環境等擔心之外，這兩個巨大的港口建設項目也引發斯里蘭卡人對主權的憂慮。

斯里蘭卡在東西貿易通道上佔據重要位置，也是中國"一帶一路"計劃海上港口網絡的重要一站。但是，印度曾擔心，斯里蘭卡會不會成為中國的軍事基地。

有些斯里蘭卡人說中國是新殖民者，他們會拿中國人和過去的歐洲人相比，說好的、說壞的都有。一位斯里蘭卡人告訴我，中國這是"曲線入侵"，

再過50年，斯里蘭卡可能就變成中國了。