圖片版權 Reykjavíkurborg Image caption 冰島自然風光

今年的5月中旬到6月中旬是穆斯林的齋月（Ramadan），全世界所有信仰伊斯蘭教的人在日出之後和日落之前這段時間封齋：不進食、不飲水。

穆斯林人說，這樣做的目的是提升精神上的靈性，並通過較長時間的祈禱和自我克制來踐行宗教戒律。

但是在北歐國家、特別是靠近北極圈的地區，這個月正值夏季，太陽幾乎永不落山。這就意味著，在這裏生活的穆斯林每天封齋的時間要超過20小時！而且，在非穆斯林國家，日常工作還要繼續照常展開。

不吃不喝，該上班還要上班，該上學還要上學，他們怎樣應對呢？BBC記者阿特哈爾·阿邁德（Athar Ahmad）最近去冰島和那裏的穆斯林一起度過了一天。

圖片版權 Travelpix Ltd/Getty Image caption 冰島首都雷克雅未克是世界上緯度最高的首都

這事聽來真很怪。凌晨大約3點半，我要去陌生人家吃飯。更怪的是，深更半夜，漆黑一團，路上還要經過火山和冰峰！

沒錯，就是這樣的。請我吃飯的是蘇拉曼·納瓦茲（Sulaman Nawaz），遺傳學家，今年35歲，住在首都雷克雅未克郊外。

5年前，蘇拉曼從巴基斯坦移民來冰島。他的老家是史瓦特河谷（Swat Valley），那裏層巒疊嶂；他的新家是冰島首都，這裏同樣崇山峻嶺。

冰島的夏天，太陽一大早就爬到老高，晚上很晚還不肯落山。在冰島約有1000名穆斯林，每天封齋的時間之長在全世界名列前茅。而且，

自從5月中旬齋月開始以來，他們每天守齋的時間還越來越長！

Image caption BBC記者走訪冰島的那一天，晚上11點，太陽才開始慢慢落山

Image caption 早上4點還不到，太陽又快出來了！

到了蘇拉曼家。今天的早餐是水果沙拉，草莓、香蕉切成片，撒上香料粉，配當地出產的新鮮酸奶。這款融合美食，把蘇拉曼的祖國和第二故鄉、過去和現在完美結合在一個碗中。

齋月期間，每天的早飯叫做封齋飯（Suhoor）。儘管這頓飯要在感覺怪異的深更半夜吃，冰島有些穆斯林人家仍然凖備的很豐盛。

濃濃的脫水黃油，抹在新出爐的大餅上；媽媽親手烹制的咖喱熱氣騰騰、散發著誘人的香氣。這在許多亞裔家庭都是常態。

也許是感覺到了我對他家早餐如此簡單、如此健康的失望，蘇拉曼解釋說，過去幾年的經驗教會了他如何最好地適應冰島的齋月。他說，「（守齋）其實很容易，因為是我的信仰在推動我。很自然，成了每天生活規律的一部分。」

蘇拉曼堅持說，那款特製的水果色拉加酸奶，可以讓他守住長達21小時的齋。

有關齋月的幾個小常識：

齋月受限的也包括「和舌頭有關」的罪惡，比如搬弄是非、誹謗、詛咒他人

齋月期間可以有性生活，但是封齋期間不可以

有些事允許做、但應該少做，比如看電視、打扮、聽音樂等，騰出更多時間禱告、研習

只有健康狀況允許並且達到一定年齡——通常是15歲左右——的人才需要守齋

Image caption 蘇拉曼的妻子已經懷孕生二胎，所以她今年齋月不禁食

不過，20多個小時不吃不喝，挑戰真是相當艱巨。

每天只有兩個小時的時間可以吃飯、喝水，還要禱告，然後又開始守齋。由此算下來，受時間和胃口的限制，許多人每天其實只吃一頓飯。

更艱巨的一個挑戰是睡覺，或者說，缺覺。日常作息規律被打亂了，禱告延長了，早飯時間很奇怪，佐餐的是冷風的淒嚎。就好像，冰島的風神也被這群勇敢的貓頭鷹—晝伏夜出的人—驚醒。

冰島穆斯林社區不大，主要由阿爾及利亞人、摩洛哥人、敘利亞人組成，齋月期間，儘管20多個小時不能吃不能喝，仍然必須照常工作。

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Image caption 烤肉店老闆亞曼說：做飯不吃飯，當然感覺更餓了

午飯，餐館最忙碌的一個時段，我去走訪亞曼·布拉克汗（Yaman Brakhan）。他在首都雷克雅未克開了3家烤肉店。

我到的時候，亞曼正在上菜，香氣撲鼻的沙威瑪烤肉，芳香四溢的白米飯。顧客根本不知道，給自己上菜的人其實饑腸轆轆！

亞曼自己也承認，不吃飯還整天做飯，當然感覺更餓，但是那「不會打破我的守齋。如果你真信......就會盡力去做到。」

亞曼兩手各操一把刀，交叉在一起磨了磨，然後從烤肉架上嫻熟地片出一份烤肉。他說，在冰島守齋，其實比在老家阿勒頗"更容易"。

亞曼說，雖然在冰島，每天不准吃喝的時間要更長，但在敘利亞，驕陽烈日更難對付。"燒烤"狀態下，就連最簡單的工作做起來都感覺像是在搬山。

冰島的夏天清新、涼爽，讓這裏的許多穆斯林人很開心。這也包括亞曼，儘管他每天都要長時間站在繁忙的餐館中、火熱的烤爐前。

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圖片版權 BBC Travel Image caption 每天的開齋飯iftar都很豐盛

不過在冰島，並不是所有的穆斯林每天都嚴守那麼長的禁食時間。

傍晚時分，我去見斯維爾·阿格納爾森（Sverrir Agnarson）。他家裏擺滿了伊斯蘭書籍、飾物用品，還有一本《古蘭經》。阿格納爾森正在把阿拉伯語的《古蘭經》翻譯成冰島語。80000字的經書，翻譯起來真不是一件容易的事。

據信，阿格納爾森是冰島皈依伊斯蘭教的第一人，早在1972年就成為穆斯林。在他看來，在這樣一個太陽幾乎永不落山的國家、每天超長時間禁食有點過分，沒必要。

阿格納爾森給自己定了個新教令：每天封齋時間多長，取決於自己的計算，或者和誰一起吃「開齋飯」（iftar，又譯作開齋小吃，指每天封齋結束之後的那頓飯）。

Image caption 冰島伊斯蘭文化中心。總算等到了可以吃喝的那一刻

我去冰島那天，過了晚上11點，太陽才開始緩緩落山。沒過多久，「冰島伊斯蘭文化中心」就聚滿了穆斯林。

清真寺是座臨時性建築，位於一座工業倉庫的後面。來這裏禱告的，有來自世界各地不同國家的穆斯林。他們有著不同的文化和風俗，但是，共同的信仰把他們聯繫在一起。

那天，「主力軍」是阿拉伯人，他們在桌上擺好一盤盤鷹嘴豆泥、大棗、水；幾位穿著傳統長衫長褲的巴基斯坦人端上一大鍋雞肉手抓飯。為了確保不愛吃辣的人也能接受，他們特意少放了香料、調料。

不吃不喝20多個小時，就要熬到頭了。盼望已久，總算聽到了那句「真主偉大」、「真主偉大」。標誌祈禱開始的召喚聲，也宣告著封齋結束。

我又碰到蘇拉曼。他手裏端著碗，臉上掛著笑。吃什麼呢？我一看，居然還是水果沙拉和新鮮酸奶！

轉念一想，不到兩小時之後，蘇拉曼又會再來一碗水果加酸奶，凖備開始新一天的禁食。