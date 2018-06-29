記者來鴻：品味西非當地人對中國態度的酸與甜

圖片版權 AFP Image caption 今年早些時候在塞拉利昂舉行的大選結束了前總統科羅馬十年掌權的時代。

今年早些時候在塞拉利昂舉行的大選結束了前總統科羅馬十年掌權的時代。在科羅馬擔任總統期間，塞拉利昂經濟增長可觀，吸引了大量的國際投資，其中不少來自中國。

塞拉利昂的很多新公路都是中國公司企業鋪設的。這些公司一再獲得塞拉利昂政府的合同。中國援建了中塞友誼大廈、中塞友好醫院、中塞友誼公路等等，新的醫院和一個新機場的建設也都使用中國的貸款。

那麼，普通塞拉利昂人怎麼看中塞友誼呢？新政府上台後，未來中塞兩國關係會否出現變化呢？BBC記者阿克蘭在塞拉利昂、特別是在首都弗里敦（又稱自由城）人稱「中國城」的地方品味中塞關係。

圖片版權 Getty Images Image caption 弗里敦資料圖片

如果你開車來到塞拉利昂首都弗里敦的海灘路的盡頭，你會發現一排排新建築。到了晚上，這些建築被閃爍的紅色彩燈照亮。在一個建築門口，掛著每隔兩秒鐘就會變色一次的霓虹燈招牌，顯示著「大賭場」的字樣。

走進去，你會發現，這個煙霧繚繞、鋪著紅色地毯的大廳裏滿是中國男人。他們圍著撲克牌桌，喝著雞尾酒，向毛茸茸的綠色賭台上扔圓形籌碼。

這個賭場是弗里敦中國城建築群的一部分，這裏還有一個健身吧，酒店，溫泉，超級市場，餐廳和卡拉 ok活動室。在這裏，除了賭博，你還可以吃烤鴨，吼一曲席琳·迪翁的歌，買到甜紫菜，玩桌上冰球，扎針灸。

這裏的客戶有些來自塞拉利昂本地，還有的來自黎巴嫩和歐洲地區，但絶大多數是中國人。

沒人搞得清到底有多少中國人在塞拉利昂生活。

一名中國酒店的老闆姓朗，他估計大約有6千人，但他又說，很難有凖確數字， 因為中國人一直進進出出塞拉利昂。他們的工作包括開採黃金，鑽石和鐵礦石，建築業，捕魚，還有熱帶木材伐木業（直到最近新政府出台禁令）。

4月份下台的前總統歐內斯特·科羅馬招徠不少微詞。批評者們指責他與中國人過往甚密，和中國達成很多協議，讓他自己和他的親信、而不是讓整個國家受益。在科羅馬政府執政期間，大批政府合同， 特別是修路項目，都外包給了中國公司。科羅馬的反對派指責他把這個國家出賣給了中國。朱利葉斯·馬達·比奧領導的新政府表示， 正在審查和修訂許多這類" 協議"。

在馬達·比奧的競選集會期間，我看到很多狂歡的人在街上跳舞，他們從頭到腳都穿成綠色—這是比奧政黨的代表顏色。卡車上的揚聲器播著打擊樂，悶熱的空氣中充滿了大麻和廉價酒的味道。

人群中有人開始高呼: "對中國政府說'不'，對中國政府說'不'"，隨即，其他人熱情地加入進來一起呼喊。

當時，我正走在這個喧鬧的綠色人潮中拍照，突然，一群人圍過來、對我大叫。我過了一小會兒才明白他們在說什麼，我聽到其中一個人大喊: "我們希望你們中國人別來我們的國家！你們到這裏是來偷我們的東西!"

我趕緊用克里奧爾語（塞拉利昂使用最多的語言）回答說："我不是中國人，我是英國人。"那群人聽了後立即放鬆了，開始對我微笑，然後回到人群中。

在同一個星期， 在科羅馬總統和他的"全國人民大會黨"的競選集會上， 那些塞拉利昂人則表示歡迎塞拉利昂的盟友中國。他們高呼："我們是中國人。"一些中國男子和他們一起遊行， 穿著紅色的體恤衫，上面印著一個冉冉升起的太陽，這是全國人民大會黨的標誌。

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圖片版權 Olivia Acland Image caption 塞拉利昂的很多老百姓並沒有從中國投資中受惠。

在過去一年裏，我注意到弗里敦的人們對中國人的態度有些變味了。不止一次，孩子們誤認為我是中國人，他們模仿普通話的聲調向我發出嘲弄的聲音。我在塞拉利昂的其他美國和歐洲朋友也遇到過類似的經歷。

在弗里敦舉行的一次婚禮上，一位冰島朋友遇到過一件事，讓他很尷尬。當時，作為娛樂活動的一個節目，一名塞拉利昂男子帶著草帽來到台上，粗魯地模仿中國人。他做著誇張的動作，模仿中國人說話的方式。來賓哄堂大笑。

不過，儘管有這樣的搞笑和敵意，很多住在塞拉利昂的中國人似乎都喜歡這裏的生活方式。

二十五歲的餘燕（音譯）在賭場隔壁餐館裏做服務員。她告訴我，她在弗里敦感覺比在家的時候更自由。她說："我媽媽過去總告訴我晚上不要出門，但在這裏我可以做我喜歡做的任何事情。"

在弗里敦，她可以比當初在中國北方一個小鎮的電話客服中心工作時掙到更多的錢。

餘燕在弗里敦已經兩年了， 她說從來沒有後悔過搬到非洲的決定。她笑著說， 她和一個塞拉利昂男子相處很愉快。

餘燕也承認，自從這裏政府更迭以來，生意不太好，餐館很少坐滿。

那天是周五，我們談話期間，餘燕指著空蕩蕩的餐廳--當時只有一張餐桌有客人--說:"現在，看看這個地方吧.....很多人大選後都回中國了。"

將來會有多少中國商人回到塞拉利昂？這可能要看新政府的政策。眼下，弗里敦的中國城有些異乎尋常的寂靜。